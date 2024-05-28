Леман - Порядок рождения

Что ж, я опять проиграл. В 1985 году я передал издателям рукопись этой книги с рабочим названием "Авелю было так на роду написано".

Они взглянули на нее и сказали: "Доктор Леман, у книги не может быть такого названия".

Я спросил: "Почему? Оно звучит очень по-семейному, даже по-библейски".

Но издатели настаивали на своем: нет, я не могу дать такое название — оно слишком сложное для понимания, оно не дает мгновенного представления о содержании книги и т.д.

Будучи младшим ребенком в семье, я позволил себе немного вспылить: "Прекрасно! Придумайте ей название сами, ребята!" Тогда они собрали самые творческие умы и занялись тем, что в издательском деле называется "мозговой штурм". Несколько часов спустя они вышли из зала совещаний, где проделали такой адский труд, которым гордился бы любой коллектив, и предложили название — "Порядок рождения: Как влияет на вас то, каким по счету вы родились".

Если честно, то мне пришлось признать, что оно полностью раскрывает содержание книги и с таким названием она станет бестселлером. И действительно, предыдущие девятнадцать лет многие отдавали последние деньги, чтобы купить книгу "Порядокрождения", которая, казалось, взволновала семьи во всей Северной Америке и даже во всем мире. Когда люди начинали читать о порядке рождения и развитии личности, они думали: "Все так и есть!". Меня неоднократно обвиняли в том, что я прослушиваю телефоны или подглядываю за людьми. Клянусь, я не шпион и не разведчик, — я обычный психолог, который более четверти века на практике наблюдал, насколько важную роль играет порядок рождения в том, чтобы сделать вас той личностью, которой вы являетесь сегодня.

Когда издательство Revell обратилось ко мне с предложением выпустить исправленное и дополненное издание этой книги, я ответил, что мне до сих пор нравится название, предложенное мною в самом начале. Я надеялся, что, возможно, к этому времени мир уже будет готов к названию "Авелю было так на роду написано" — к моей ссылке на первый конфликт в истории человечества между старшим и младшим братом. Но меня опять шлепнули по младенческой попке и сказали: "Леман, не нужно шутить с удачей. Старое название идеально подходит. С ним все в порядке, так что не пытайтесь его лечить!"

Однако из-за того, что переиздание должно было включать в себя много свежего материала и обновленной информации, коллективу опять пришлось собраться, накрахмалить воротнички и сделать смелый шаг. Поэтому сейчас вы держите в руках последнее издание книги "Порядокрождения" и, наверное, задаетесь вопросом: "Что же в ней нового?"

Кевин Леман - Порядок рождения – Как влияет на вас то, каким по счету вы родились

Пер. с англ. Е. Прищенко. - К.: Брайт Букс, 2007. - 448 с.

ISBN 978-966-426-074-6

Кевин Леман - Порядок рождения – Содержание

Предисловие

Возможно, Авелю было так на роду написано

1. Порядок рождения — неужели это действительно имеет значение?

2. Но, доктор, я не подхожу ни под один из ваших вариантов порядка рождения! Вариации порядка рождения — часть 1

3. Как с этим связано воспитание детей? Вариации порядка рождения — часть 2

4. Первый в очереди. Более внимательный взгляд на первенцев

5. Насколько серьезной проблемой является перфекционизм?

6. Двигаясь от перфекционизма к высокому качеству. Есть выход из трясины перфекционизма

7. Единственный ребенок в семье — уникальный вариант первенца. Более внимательный взгляд на единственных детей

8. Мне никогда не оказывали должного уважения. Более внимательный взгляд на среднего ребенка

9. Младший, но вовсе не меньший. Более внимательный взгляд на младшего ребенка

10. Как заставить порядок рождения работать на вас в бизнесе

11. Браки, с точки зрения порядка рождения, не заключаются на небесах

12. Я чувствую себя счастливым, только когда... Давайте посмотрим на ваш стиль жизни

13. Почему дисциплина в реальном времени помогает при любом порядке рождения

14. Гордитесь своими изъянами. Как правильно воспитывать старших и единственных детей

15. Два человека могут составить компанию...или толпу. Как правильно воспитывать двоих детей

16. Избавляясь от давления. Как правильно воспитывать среднего ребенка

17. Помогая "малышу" повзрослеть. Как правильно воспитывать младшего ребенка

Эпилог

Все же есть нечто, без чего вам не обойтись

Приложение А. Президенты США и порядок их рождения

Приложение Б. Обзор книги "Рожден быть бунтарем" Фрэнка Саллоуэя

Примечания

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