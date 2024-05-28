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Леман - Порядок рождения

Кевин Леман - Порядок рождения – Как влияет на вас то, каким по счету вы родились
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family

Что ж, я опять проиграл. В 1985 году я передал издателям рукопись этой книги с рабочим названием "Авелю было так на роду написано".

Они взглянули на нее и сказали: "Доктор Леман, у книги не может быть такого названия".

Я спросил: "Почему? Оно звучит очень по-семейному, даже по-библейски".

Но издатели настаивали на своем: нет, я не могу дать такое название — оно слишком сложное для понимания, оно не дает мгновенного представления о содержании книги и т.д.

Будучи младшим ребенком в семье, я позволил себе немного вспылить: "Прекрасно! Придумайте ей название сами, ребята!" Тогда они собрали самые творческие умы и занялись тем, что в издательском деле называется "мозговой штурм". Несколько часов спустя они вышли из зала совещаний, где проделали такой адский труд, которым гордился бы любой коллектив, и предложили название — "Порядок рождения: Как влияет на вас то, каким по счету вы родились".

Если честно, то мне пришлось признать, что оно полностью раскрывает содержание книги и с таким названием она станет бестселлером. И действительно, предыдущие девятнадцать лет многие отдавали последние деньги, чтобы купить книгу "Порядокрождения", которая, казалось, взволновала семьи во всей Северной Америке и даже во всем мире. Когда люди начинали читать о порядке рождения и развитии личности, они думали: "Все так и есть!". Меня неоднократно обвиняли в том, что я прослушиваю телефоны или подглядываю за людьми. Клянусь, я не шпион и не разведчик, — я обычный психолог, который более четверти века на практике наблюдал, насколько важную роль играет порядок рождения в том, чтобы сделать вас той личностью, которой вы являетесь сегодня.

Когда издательство Revell обратилось ко мне с предложением выпустить исправленное и дополненное издание этой книги, я ответил, что мне до сих пор нравится название, предложенное мною в самом начале. Я надеялся, что, возможно, к этому времени мир уже будет готов к названию "Авелю было так на роду написано" — к моей ссылке на первый конфликт в истории человечества между старшим и младшим братом. Но меня опять шлепнули по младенческой попке и сказали: "Леман, не нужно шутить с удачей. Старое название идеально подходит. С ним все в порядке, так что не пытайтесь его лечить!"

Однако из-за того, что переиздание должно было включать в себя много свежего материала и обновленной информации, коллективу опять пришлось собраться, накрахмалить воротнички и сделать смелый шаг. Поэтому сейчас вы держите в руках последнее издание книги "Порядокрождения" и, наверное, задаетесь вопросом: "Что же в ней нового?"

Кевин Леман - Порядок рождения – Как влияет на вас то, каким по счету вы родились

Пер. с англ. Е. Прищенко. - К.: Брайт Букс, 2007. - 448 с.

ISBN 978-966-426-074-6

Кевин Леман - Порядок рождения – Содержание

Предисловие

Возможно, Авелю было так на роду написано

  • 1. Порядок рождения — неужели это действительно имеет значение?

  • 2. Но, доктор, я не подхожу ни под один из ваших вариантов порядка рождения! Вариации порядка рождения — часть 1

  • 3. Как с этим связано воспитание детей? Вариации порядка рождения — часть 2

  • 4. Первый в очереди. Более внимательный взгляд на первенцев

  • 5. Насколько серьезной проблемой является перфекционизм?

  • 6. Двигаясь от перфекционизма к высокому качеству. Есть выход из трясины перфекционизма

  • 7. Единственный ребенок в семье — уникальный вариант первенца. Более внимательный взгляд на единственных детей

  • 8. Мне никогда не оказывали должного уважения. Более внимательный взгляд на среднего ребенка

  • 9. Младший, но вовсе не меньший. Более внимательный взгляд на младшего ребенка

  • 10. Как заставить порядок рождения работать на вас в бизнесе

  • 11. Браки, с точки зрения порядка рождения, не заключаются на небесах

  • 12. Я чувствую себя счастливым, только когда... Давайте посмотрим на ваш стиль жизни

  • 13. Почему дисциплина в реальном времени помогает при любом порядке рождения

  • 14. Гордитесь своими изъянами. Как правильно воспитывать старших и единственных детей

  • 15. Два человека могут составить компанию...или толпу. Как правильно воспитывать двоих детей

  • 16. Избавляясь от давления. Как правильно воспитывать среднего ребенка

  • 17. Помогая "малышу" повзрослеть. Как правильно воспитывать младшего ребенка

Эпилог

Все же есть нечто, без чего вам не обойтись

Приложение А. Президенты США и порядок их рождения

Приложение Б. Обзор книги "Рожден быть бунтарем" Фрэнка Саллоуэя

Примечания

Об авторе

Views 960
Rating 5.0 / 5
Added 28.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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