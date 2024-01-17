Леман - Сам себе психолог
Вы держите в руках книгу, написанную доктором Кевином Леманом. В эту же самую минуту вы совершаете нечто абсолютно удивительное и потрясающее. Вы могли взять эту книгу в библиотеке, одолжить на время у друга (решили сэкономить!), получить ее в подарок или же просто купить, чтобы узнать, что же такого интересного я могу вам сказать. Чем отличается моя книга от других подобных ей ? Для начала позвольте рассказать вам коротко о себе.
Я был одним из тех, кто в этой жизни особо ни к чему не стремится – предается безделью все свое свободное время. Если бы не трое других, еще больших, неудачников, учившихся со мной в одном классе, я наверняка так и остался бы худшим во всем моем классе. Абсолютно все, включая и меня самого, не сомневались в том, что Кевину Леману уготовано скоротать свою жизнь на местной заправке, подкачивая спущенные шины и меняя покрышки; кроме того, мне прочили место в газетном киоске на углу улицы или же, совсем на худой конец, карьеру дворника, собирающего разбросанный вдоль дороги мусор.
Кевин Леман - Сам себе психолог
Пер. с англ. И. Лысюк
К.: Кириченко, 2010. 256 с.
ISBN 97889666426613009
Кевин Леман - Сам себе психолог - Оглавление
1. Перестройка личности
ЧАСТЬ 1. ЧЕТЫРЕ ТИПА ЛИЧНОСТИ
2. Много людей, четыре аромата
ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК РОЖДЕНИЯ: ПОЧЕМУ ВЫ ТАКОЙ, КАКОЙ ЕСТЬ
3. Понимание своего места в семейном зоопарке
4. Максимальное использование своих способностей
5. Смысл порядка рождения
ЧАСТЬ 3. ВОСПОМИНАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАННИМ ДЕТСТВОМ
6. Вы все тот же ребенок, которым когдаато были
7. Ваш свод правил
8. Работает ли жизнь на вас ?
ЧАСТЬ 4. ИЗУЧЕНИЕ СВОЕГО ЯЗЫКА ЛЮБВИ
9. Что наполняет ваш сосуд любви ?
10. Эта книга должна стоить 125 долларов
11. Сам себе психолог
Примечания
No comments yet. Be the first!