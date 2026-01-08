Прилив суеверия в настоящее время сильно идет на подъем. В последние годы не только появилось много сочинений о волшебстве, частью в форме исторического изложения, частью в форме перепечатки старинных сочинений о магии, но и в пользующихся уважением философских и психологических журналах наряду со строго научными статьями печатались также истории о привидениях и бабьи сказки. Некоторые известные представители науки устраивали опыты с профессиональными спиритическими медиумами и после нескольких сеансов, не умея отличать немногие (конечно, необыкновенные, но вполне естественные) действия этих медиумов от многочисленных их фокусов, стали принимать за чистую монету все спиритические «проявления» и вследствие такого легко полученного убеждения более или менее открыто стали заявлять себя сторонниками спиритизма. Таким образом, магия, подобно эпидемии, захватывает большие культурные центры.

Поэтому популярное изложение истинной сущности всех этих мистических фактов представляет действительную потребность. Разумеется, оно едва ли убедит тех, кто верит в возможность волшебства; но оно будет полезно для тех, кто хотя и отказывается верить этим таинственным историям, но в то же время, постоянно слыша о них, не знает определенно, чему в них можно верить и как к ним следует относиться, а в таком положении до сих пор находится большинство образованных людей. Ввиду этого я и делаю опыт такого изложения.

Альфред Леманн - История магии и суеверий - От древности до начала XX века

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 672 с. ; ил.

ISBN 978-5-389-20275-7

Альфред Леманн - История магии и суеверий - От древности до начала XX века - Содержание

Предисловие автора

Введение

Отношение суеверия и магии к религии и науке - Суеверие и волшебство у диких народов

Часть I. Мудрость халдеев и развитие ее в Европе

Халдеи - Греки и римляне - Евреи - Норманны и финны - Средние века до начала процессов о ведьмах - Процветание и упадок магии

Часть II. Тайные науки

Отношение ученой магии к народному волшебству - Священная каббала - Происхождение тайных наук - Ученые-магики до Агриппы - Агриппа и тайная (оккультная) философия - Отдельные отрасли магических знаний - Натуральная магия - Популяризация наук

Часть III. Современный спиритизм и оккультизм

Предшествующая история современного спиритизма - Возникновение спиритизма в Америке - Дальнейшее распространение спиритизма - Крукс и психическая сила - Цёльнер и четырехмерные существа - Теософия и факиризм - Спиритизм в последнее десятилетие

Часть IV. Магическое состояние духа

Человек как центр магических сил - Наблюдательная способность человека - Явления дрожания и их магическое действие - Сон и сновидения - Значение снов для суеверий - Технические средства магии - Заключение

Библиография

Примечания