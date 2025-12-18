«Лемегетон» — популярное руководство по магии, известное с XVII века приблизительно в том виде, в каком оно здесь представлено. Однако значительная часть его содержания встречается в той или иной форме в более ранних рукописях, а некоторые материалы восходят по меньшей мере к XIV веку. Перечисляя магические тексты в своем трактате 1531 года, Генрих Корнелий Агриппа упоминает одну за другой три книги, входящие в «Лемегетон»: «Искусство альмаделя», «Тайнописное искусство» (Ars Notoria) и «Павлово искусство».

Название «Лемегетон», по-видимому, следует считать наивной выдумкой составителя, не знавшего латыни. Этот составитель, несомненно знакомый с «Ключом Соломона» (Clavicula Salomonis), пожелал назвать свою работу «Малым ключом Соломона» и, надо полагать, решил, что на латыни это должно выглядеть как «Lemegeton Clavicula Salomonis». Основные тексты, использованные для этого издания, хранятся в рукописной коллекции Британского музея.

Одной из ключевых рукописей является Harley 6483, представленная в каталоге как Liber Malorum Spirituum («Книга злых духов»). Она содержит все имена, чины и обязанности всех духов, с которыми когда-либо беседовал Соломон, их печати и способы вызывания. Несмотря на то, что Harley 6483 написана красивым почерком и содержит сигилы в кругах, из-за множества расхождений с другими манускриптами она признается одной из самых специфических версий гримуара.

Лемегетон - Малый ключ Соломона

Пер. с англ. Анны Блейз. — Μ.: Thesaurus Deorum, 2023. — 304 с.

ISBN 978-5-6047162-4-3

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