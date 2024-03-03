Поведением и внутренним миром лиц, совершивших сексуальные преступления, интересовались многие ученые. В Нидерландах и в других странах большая часть этих исследований была направлена на изучение специфических личностных черт сексуальных преступников и создание классификации преступлений. В поисках адекватных превентивных и защитных мер против подобного рода деликтов большое внимание уделялось прогнозированию уровня риска и вероятности рецидива, а также исследованиям в области судебной психиатрии, направленным на разработку быстрых и эффективных методов лечения.

По моему мнению, распространенные на сегодняшний день методы лечения уделяют недостаточно внимания структуре личности (или типу личностной организации) сексуальных преступников и средовым факторам (обстоятельствам жизни). Во многих лечебных учреждениях психиатрического профиля имеет место недостаток глубинных исследований структуры личности и влияния среды, которые играют важную роль в происхождении преступного поведения.

Глубокое понимание становления перверсной личностной структуры и внешних обстоятельств (специфических средовых факторов), которые могут привести к преступному поведению, стало бы важным вкладом в клиническую судебно-психиатрическую практику и, возможно, в развитие стратегий лечения. Данное исследование предлагает некоторые наработки для точки зрения на проблему сексуальной преступности и лежащей в ее основе парафилии, альтернативной теории когнитивного научения.

Карола Ленэке - Сексуальные преступления и симбиотические отношения - Научное психоаналитическое исследование

- М.: Академический проект, 2021. - 306 с.

ISBN: 978-5-8291-3837-0

Карола Ленэке - Сексуальные преступления и симбиотические отношения – Научное психоаналитическое исследование - Содержание

ГЛАВА 1. Предварительное обсуждение

ГЛАВА 2. Отличия сексуально девиантного от неприемлемого поведения

ГЛАВА 3. Теоретические основы психоаналитической системы координат

ГЛАВА 4. Аспекты психодинамики

ГЛАВА 5. Иллюстрации психодинамического процесса

ГЛАВА 6. Данные исследования

ГЛАВА 7. Пример использования психоанализа в судебной психиатрии

Список литературы