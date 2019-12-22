Ленен - Божественная каббала
Code Grimoire
Книга с апологетическими целями предоставляется специалистам для знакомства с первоисточником.
Будучи пылким христианином, библиофилом и хранителем великолепной библиотеки магических манускриптов, в том числе приписываемых фигуре царя Соломона, Ленен решает восстановить в сознании своих соотечественников образ магии как духовного искусства. Для него магия представляла высшую науку, которая открывает врата в святилище сокровенных тайн Вселенной, науку, основанную на божественных законах.
Лазар Ленен - Божественная каббала
СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2019. — 288 с. — (Серия Code Grimoire).
ISBN 978-5-94396-218-9
Лазар Ленен - Божественная каббала
Аббревиатуры и сокращения
Предисловие
Манускрипт
Божественная каббала
- Компендиум священной и божественной каббалы
- Ангелы Овна
- Ангелы Тельца
- Ангелы Близнецов
- Ангелы Рака
- Ангелы Льва
- Ангелы Девы
- Ангелы, управляющие знаком Весов
- Ангелы Скорпиона
- Ангелы Стрельца
- Ангелы Козерога
- Ангелы Водолея
- Ангелы, господствующие над Рыбами
Приложения
Литература
Лазар Ленен - Божественная каббала - Предисловие
Ленен нашел вдохновение в работах отца христианской каббалы Иоганна Рейхлина. Изложенная Лененом теоретическая часть «Каббалистической науки» пронизана идеями «Искусства Каббалы»: Вселенная имеет иерархическое строение, материальный мир находится под влиянием мира астрологического, так называемый невидимый мир трансцендентен им обоим.
Миры эти населены разумными или условно разумными существами — гениями, каждый из которых имеет свои полномочия, силы и обязанности. Гении четырех элементов или элементарные духи (сильфы, ундины, гномы, саламандры) трудятся в материальном мире, планетарные гении (ангелы и духи планет) — в мире астрологическом. Из мира невидимого, высшего, Ленен выделяет 72 ангела «Имени Бога» — великих ангелов, носящих имена Всевышнего. Значительная часть книги посвящена именно этим ангелам, которые не только имеют большие полномочия в управлении миром, но и господствуют в предписанные им дни и часы, что делает их в определенном роде покровителями людей, рожденных в это время. Так, Ленен в своей книге дает методы вычисления персонального гения, который господствует в момент рождения человека.
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