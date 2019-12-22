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Ленен - Божественная каббала

Лазар Ленен - Божественная каббала
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Religious Studies Atheism, Occultism Paganism Witchcraft, Магия, Каббала
Series Code Grimoire (21 books)
Code Grimoire
Книга с апологетическими целями предоставляется специалистам для знакомства с первоисточником.
Будучи пылким христианином, библиофилом и хранителем великолепной библиотеки магических манускриптов, в том числе приписываемых фигуре царя Соломона, Ленен решает восстановить в сознании своих соотечественников образ магии как духовного искусства. Для него магия представляла высшую науку, которая открывает врата в святилище сокровенных тайн Вселенной, науку, основанную на божественных законах.

Лазар Ленен - Божественная каббала

СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2019. — 288 с. — (Серия Code Grimoire).
ISBN 978-5-94396-218-9

Лазар Ленен - Божественная каббала

Аббревиатуры и сокращения
Предисловие
Манускрипт
Божественная каббала
  • Компендиум священной и божественной каббалы
  • Ангелы Овна
  • Ангелы Тельца
  • Ангелы Близнецов
  • Ангелы Рака
  • Ангелы Льва
  • Ангелы Девы
  • Ангелы, управляющие знаком Весов
  • Ангелы Скорпиона
  • Ангелы Стрельца
  • Ангелы Козерога
  • Ангелы Водолея
  • Ангелы, господствующие над Рыбами
Приложения
Литература

Лазар Ленен - Божественная каббала - Предисловие

Ленен нашел вдохновение в работах отца христианской каббалы Иоганна Рейхлина. Изложенная Лененом теоретическая часть «Каббалистической науки» пронизана идеями «Искусства Каббалы»: Вселенная имеет иерархическое строение, материальный мир находится под влиянием мира астрологического, так называемый невидимый мир трансцендентен им обоим.
Миры эти населены разумными или условно разумными существами — гениями, каждый из которых имеет свои полномочия, силы и обязанности. Гении четырех элементов или элементарные духи (сильфы, ундины, гномы, саламандры) трудятся в материальном мире, планетарные гении (ангелы и духи планет) — в мире астрологическом. Из мира невидимого, высшего, Ленен выделяет 72 ангела «Имени Бога» — великих ангелов, носящих имена Всевышнего. Значительная часть книги посвящена именно этим ангелам, которые не только имеют большие полномочия в управлении миром, но и господствуют в предписанные им дни и часы, что делает их в определенном роде покровителями людей, рожденных в это время. Так, Ленен в своей книге дает методы вычисления персонального гения, который господствует в момент рождения человека.
Views 1 005
Rating 3.7 / 5
Added 22.12.2019
Author brat Aleksey
Rate this publication:
3.7/5 (5)

Comments (1 comment)

I
Ilia_usb 6 years ago

Магические и эзотерические книги тоже будете выкладывать на Библейском сайте?

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