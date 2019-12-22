СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2019. — 288 с. — (Серия Code Grimoire).

ISBN 978-5-94396-218-9

Аббревиатуры и сокращения Предисловие Манускрипт Божественная каббала Компендиум священной и божественной каббалы

Ангелы Овна

Ангелы Тельца

Ангелы Близнецов

Ангелы Рака

Ангелы Льва

Ангелы Девы

Ангелы, управляющие знаком Весов

Ангелы Скорпиона

Ангелы Стрельца

Ангелы Козерога

Ангелы Водолея

Ангелы, господствующие над Рыбами Приложения Литература

Лазар Ленен - Божественная каббала - Предисловие

Ленен нашел вдохновение в работах отца христианской каббалы Иоганна Рейхлина. Изложенная Лененом теоретическая часть «Каббалистической науки» пронизана идеями «Искусства Каббалы»: Вселенная имеет иерархическое строение, материальный мир находится под влиянием мира астрологического, так называемый невидимый мир трансцендентен им обоим.

Миры эти населены разумными или условно разумными существами — гениями, каждый из которых имеет свои полномочия, силы и обязанности. Гении четырех элементов или элементарные духи (сильфы, ундины, гномы, саламандры) трудятся в материальном мире, планетарные гении (ангелы и духи планет) — в мире астрологическом. Из мира невидимого, высшего, Ленен выделяет 72 ангела «Имени Бога» — великих ангелов, носящих имена Всевышнего. Значительная часть книги посвящена именно этим ангелам, которые не только имеют большие полномочия в управлении миром, но и господствуют в предписанные им дни и часы, что делает их в определенном роде покровителями людей, рожденных в это время. Так, Ленен в своей книге дает методы вычисления персонального гения, который господствует в момент рождения человека.