Леннокс - Бог, ИИ и конец истории

Книгой Нового Завета, соответствующей книге Даниила в Ветхом Завете, является книга Откровение. Она развивает идеи и образы Даниила и других ветхозаветных пророков и была написана с прямой целью — даровать надежду верующим, столкнувшимся с лишениями и притеснениями в Римской империи I века. Отчасти это объясняет, почему некоторые фрагменты книги столь трудны для понимания: в опасном и непредсказуемом контексте всепроникающего римского императорского культа политически чувствительные высказывания неизбежно должны были облекаться в язык, намеренно сокрытый от посторонних. Книга провозглашает то же обетование, о котором Христос говорил ученикам наедине и Своим судьям публично: Он вернется как Мессия — Царь, столь долго ожидаемый иудеями, — чтобы воцариться на земле и судить народы. Если это утверждение истинно, а я убежден в его истинности, оно должно определять все наши представления о будущем. Именно поэтому книга Откровение имеет колоссальное значение, и пренебрегать ею крайне опасно. Наше будущее в конечном счете определит не искусственный общий интеллект и не разумные машины, а возвращение Христа.

К слову о манифестах: никто не станет воспринимать всерьез политическую программу или коммерческое предложение, если в них ничего не говорится о будущем и, следовательно, не предлагается никакой надежды. Точно так же христианское мировоззрение утратило бы доверие, если бы не несло в себе реалистичного видения будущего. Откровение показывает, что перед нами простирается нечто подлинное и фундаментальное, чего мы можем ожидать с упованием. История под водительством Бога движется к своей цели. Христиане надеются на Него не напрасно. К. С. Льюис отмечал: история свидетельствует о том, что вклад христиан в преобразование нынешнего мира был прямо пропорционален их устремленности к миру грядущему.

Леннокс Джон Карсон – Бог, ИИ и конец истории – понимание книги Откровение в эпоху интеллектуальных машин

Перевод с английского. Сиэтл–Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 871 с. Оригинальное издание: John C. Lennox. God, AI and the End of History: Understanding the Book of Revelation in an Age of Intelligent Machines. London: SPCK Publishing, 2025. 1-е изд.

ISBN-13 печатного издания: 978-0-281-09128-7; ISBN-10: 0-281-09128-5; ISBN электронного издания: 978-0-281-09130-0.

Леннокс Джон Карсон – Бог, ИИ и конец истории – Содержание