Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Леннокс - Бог, ИИ и конец истории

Леннокс - Бог, ИИ и конец истории
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Eschatology

Книгой Нового Завета, соответствующей книге Даниила в Ветхом Завете, является книга Откровение. Она развивает идеи и образы Даниила и других ветхозаветных пророков и была написана с прямой целью — даровать надежду верующим, столкнувшимся с лишениями и притеснениями в Римской империи I века. Отчасти это объясняет, почему некоторые фрагменты книги столь трудны для понимания: в опасном и непредсказуемом контексте всепроникающего римского императорского культа политически чувствительные высказывания неизбежно должны были облекаться в язык, намеренно сокрытый от посторонних. Книга провозглашает то же обетование, о котором Христос говорил ученикам наедине и Своим судьям публично: Он вернется как Мессия — Царь, столь долго ожидаемый иудеями, — чтобы воцариться на земле и судить народы. Если это утверждение истинно, а я убежден в его истинности, оно должно определять все наши представления о будущем. Именно поэтому книга Откровение имеет колоссальное значение, и пренебрегать ею крайне опасно. Наше будущее в конечном счете определит не искусственный общий интеллект и не разумные машины, а возвращение Христа.

К слову о манифестах: никто не станет воспринимать всерьез политическую программу или коммерческое предложение, если в них ничего не говорится о будущем и, следовательно, не предлагается никакой надежды. Точно так же христианское мировоззрение утратило бы доверие, если бы не несло в себе реалистичного видения будущего. Откровение показывает, что перед нами простирается нечто подлинное и фундаментальное, чего мы можем ожидать с упованием. История под водительством Бога движется к своей цели. Христиане надеются на Него не напрасно. К. С. Льюис отмечал: история свидетельствует о том, что вклад христиан в преобразование нынешнего мира был прямо пропорционален их устремленности к миру грядущему.

Леннокс Джон Карсон – Бог, ИИ и конец истории – понимание книги Откровение в эпоху интеллектуальных машин

Перевод с английского. Сиэтл–Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 871 с. Оригинальное издание: John C. Lennox. God, AI and the End of History: Understanding the Book of Revelation in an Age of Intelligent Machines. London: SPCK Publishing, 2025. 1-е изд.
ISBN-13 печатного издания: 978-0-281-09128-7; ISBN-10: 0-281-09128-5; ISBN электронного издания: 978-0-281-09130-0.

Леннокс Джон Карсон – Бог, ИИ и конец истории – Содержание

  • Предисловие

  • Выражение признательности

  • Шок будущего

  • Астрология и пророчество

  • Роль книги Откровение

  • Рациональна ли вера в сверхъестественное откровение?

  • Книга об Откровении, написанная математиком?

  • Основные использованные труды

  • Введение

    • Что представляет собой книга Откровение?

    • Цель библейского пророчества

    • Римская империя во времена Нового Завета

    • Обзор книги Откровение

    • Роль образов скинии и Храма

  • Часть 1. Откровение 1:1–3:22

    • Краткий обзор

    • Подробный обзор

    1. Ключевые понятия

    • Иисус — верный свидетель истины

    • Иисус — первенец из мертвых

    • Иисус — владыка царей земных: противостояние с римским правителем Пилатом

    • Два этапа Царства Божьего

    • Иисус — Искупитель

    • Грех — устаревшее понятие?

    • Возвращение Христа и надежда Израиля

    • Бог — Альфа и Омега, дарующий смысл; Иоанн — соучастник в скорби, передающий откровение

    1. Символ, метафора и код

    • Светильники и звезды: символ, а не шифр

    • Сын Человеческий среди золотых светильников

    • Римский культ героев: сверхлюди и сверхразум

    1. Послания семи церквям Асии

    • Доставка посланий

    • Структура посланий

    1. Послание церкви в Эфесе

    • Чему мы можем научиться?

    1. Послание церкви в Смирне

    1. Послание церкви в Пергаме

    1. Послание церкви в Фиатире

    • Будущее царствование Христа и верующих

    1. Послание церкви в Сардисе

    1. Послание церкви в Филадельфии

    1. Послание церкви в Лаодикии

    1. Послания церквям — историческое измерение?

  • Часть 2. Откровение 4:1–7:17

    • Краткий обзор

    • Подробный обзор

    1. Престол Бога

    • Сидящий на престоле

    • Круги вокруг престола

    • Двадцать четыре старца

    • Звуки, исходящие от престола

    • Предметы перед престолом: семь огненных светильников и море из прозрачного стекла

    • Стеклянное море

    • Четыре животных

    1. Свиток, печати, Лев и Агнец

    1. Снятие печатей

    1. Запечатление 144 000 из Израиля и неисчислимое множество пред престолом

  • Часть 3. Откровение 8:1–11:18

    • Краткий обзор

    • Подробный обзор

    • Структурные наблюдения

    1. Снятие седьмой печати

    1. Звучат трубы

    1. Сильный ангел сходит с неба на землю; попрание Иерусалима; два свидетеля

    • Два свидетеля в Иерусалиме

    • Размышления о части 3

  • Часть 4. Откровение 11:19–15:4

    • Краткий обзор

    • Подробный обзор

    1. Война на небе

    1. Морское чудовище — Антихрист?

    1. Земное чудовище — лжепророк

    1. Агнец со 144 000 на горе Сион

    • Вести трех ангелов

    • Земные жатвы — хлеб и виноград

    • Стеклянное море

  • Часть 5. Откровение 15:5–19:10

    • Краткий обзор

    • Подробный обзор

    1. Природа Божьей славы и Его гнева

    1. Чаши гнева Божьего

    1. Кто такой Вавилон и почему над ней должен совершиться суд?

    • Женщина, сидящая на чудовище

    1. Дикое чудовище

    1. Десять рогов — международное правительство?

    1. Суд над Вавилоном и скорбь о ее падении

    1. Кульминация: хвала за суды Божьи

  • Часть 6. Откровение 19:11–22:21

    • Краткий обзор

    • Подробный обзор

    1. Возвращение Слова Божьего

    1. Тысячелетнее царствование Христа

    • Представления о Мессии в ортодоксальном и реформистском иудаизме

    1. Последнее восстание

    • Суд у великого белого престола

    1. Новое творение

  • Эпилог

  • Приложение 1. Царство

  • Заключение

  • Приложение 2. Восхищение

Views 72
Rating 5.0 / 5
Added 24.08.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books