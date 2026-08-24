Леннокс - Бог, ИИ и конец истории
Книгой Нового Завета, соответствующей книге Даниила в Ветхом Завете, является книга Откровение. Она развивает идеи и образы Даниила и других ветхозаветных пророков и была написана с прямой целью — даровать надежду верующим, столкнувшимся с лишениями и притеснениями в Римской империи I века. Отчасти это объясняет, почему некоторые фрагменты книги столь трудны для понимания: в опасном и непредсказуемом контексте всепроникающего римского императорского культа политически чувствительные высказывания неизбежно должны были облекаться в язык, намеренно сокрытый от посторонних. Книга провозглашает то же обетование, о котором Христос говорил ученикам наедине и Своим судьям публично: Он вернется как Мессия — Царь, столь долго ожидаемый иудеями, — чтобы воцариться на земле и судить народы. Если это утверждение истинно, а я убежден в его истинности, оно должно определять все наши представления о будущем. Именно поэтому книга Откровение имеет колоссальное значение, и пренебрегать ею крайне опасно. Наше будущее в конечном счете определит не искусственный общий интеллект и не разумные машины, а возвращение Христа.
К слову о манифестах: никто не станет воспринимать всерьез политическую программу или коммерческое предложение, если в них ничего не говорится о будущем и, следовательно, не предлагается никакой надежды. Точно так же христианское мировоззрение утратило бы доверие, если бы не несло в себе реалистичного видения будущего. Откровение показывает, что перед нами простирается нечто подлинное и фундаментальное, чего мы можем ожидать с упованием. История под водительством Бога движется к своей цели. Христиане надеются на Него не напрасно. К. С. Льюис отмечал: история свидетельствует о том, что вклад христиан в преобразование нынешнего мира был прямо пропорционален их устремленности к миру грядущему.
Леннокс Джон Карсон – Бог, ИИ и конец истории – понимание книги Откровение в эпоху интеллектуальных машин
Перевод с английского. Сиэтл–Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. 871 с. Оригинальное издание: John C. Lennox. God, AI and the End of History: Understanding the Book of Revelation in an Age of Intelligent Machines. London: SPCK Publishing, 2025. 1-е изд.
ISBN-13 печатного издания: 978-0-281-09128-7; ISBN-10: 0-281-09128-5; ISBN электронного издания: 978-0-281-09130-0.
Леннокс Джон Карсон – Бог, ИИ и конец истории – Содержание
Предисловие
Выражение признательности
Шок будущего
Астрология и пророчество
Роль книги Откровение
Рациональна ли вера в сверхъестественное откровение?
Книга об Откровении, написанная математиком?
Основные использованные труды
Введение
Что представляет собой книга Откровение?
Цель библейского пророчества
Римская империя во времена Нового Завета
Обзор книги Откровение
Роль образов скинии и Храма
Часть 1. Откровение 1:1–3:22
Краткий обзор
Подробный обзор
Ключевые понятия
Иисус — верный свидетель истины
Иисус — первенец из мертвых
Иисус — владыка царей земных: противостояние с римским правителем Пилатом
Два этапа Царства Божьего
Иисус — Искупитель
Грех — устаревшее понятие?
Возвращение Христа и надежда Израиля
Бог — Альфа и Омега, дарующий смысл; Иоанн — соучастник в скорби, передающий откровение
Символ, метафора и код
Светильники и звезды: символ, а не шифр
Сын Человеческий среди золотых светильников
Римский культ героев: сверхлюди и сверхразум
Послания семи церквям Асии
Доставка посланий
Структура посланий
Послание церкви в Эфесе
Чему мы можем научиться?
Послание церкви в Смирне
Послание церкви в Пергаме
Послание церкви в Фиатире
Будущее царствование Христа и верующих
Послание церкви в Сардисе
Послание церкви в Филадельфии
Послание церкви в Лаодикии
Послания церквям — историческое измерение?
Часть 2. Откровение 4:1–7:17
Краткий обзор
Подробный обзор
Престол Бога
Сидящий на престоле
Круги вокруг престола
Двадцать четыре старца
Звуки, исходящие от престола
Предметы перед престолом: семь огненных светильников и море из прозрачного стекла
Стеклянное море
Четыре животных
Свиток, печати, Лев и Агнец
Снятие печатей
Запечатление 144 000 из Израиля и неисчислимое множество пред престолом
Часть 3. Откровение 8:1–11:18
Краткий обзор
Подробный обзор
Структурные наблюдения
Снятие седьмой печати
Звучат трубы
Сильный ангел сходит с неба на землю; попрание Иерусалима; два свидетеля
Два свидетеля в Иерусалиме
Размышления о части 3
Часть 4. Откровение 11:19–15:4
Краткий обзор
Подробный обзор
Война на небе
Морское чудовище — Антихрист?
Земное чудовище — лжепророк
Агнец со 144 000 на горе Сион
Вести трех ангелов
Земные жатвы — хлеб и виноград
Стеклянное море
Часть 5. Откровение 15:5–19:10
Краткий обзор
Подробный обзор
Природа Божьей славы и Его гнева
Чаши гнева Божьего
Кто такой Вавилон и почему над ней должен совершиться суд?
Женщина, сидящая на чудовище
Дикое чудовище
Десять рогов — международное правительство?
Суд над Вавилоном и скорбь о ее падении
Кульминация: хвала за суды Божьи
Часть 6. Откровение 19:11–22:21
Краткий обзор
Подробный обзор
Возвращение Слова Божьего
Тысячелетнее царствование Христа
Представления о Мессии в ортодоксальном и реформистском иудаизме
Последнее восстание
Суд у великого белого престола
Новое творение
Эпилог
Приложение 1. Царство
Заключение
Приложение 2. Восхищение
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