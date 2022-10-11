Линда Шиерз Леонард - Встреча с безумной женщиной - Жить, преодолев страх, гнев и обиду

Библиотека психологии и психотерапии

Некоторое время назад меня начал преследовать страшный образ, который я теперь называю «образ Безумной Женщины». Я его ужасно боялась. В моих сновидениях проходила череда сумасшедших женщин, которые мне угрожали или насмехались надо мной. В это время в реальной жизни меня преследовали навязчивые женщины: она надоедали мне или издевались надо мной. Это был кошмар. Пребывая в этом хаосе, я поняла, что мне придется тщательно исследовать свой внутренний мир, чтобы определить, что значит для меня этот образ, вступить в конфронтацию с его эмоциональной энергией и психологически проработать.

Однажды мне приснилось, что Безумная Женщина необыкновенной красоты стоит надо мной, спящей, и хочет вонзить мне в сердце веками хранившийся в древнем храме остро заточенный крест-кинжал из цветного стекла. Проснувшись, я поняла, что эта безумная фемининная сила погубит меня, если я не стану сопротивляться. Вспоминая драгоценный разноцветный стеклянный крест, я подумала, что за образом этой Безумной Женщины скрывается древняя духовная творческая энергия, которая могла бы стать моей, если бы у меня хватило смелости взять ее в свои руки и сознательно использовать ее активную - как и мою потенциальную - внутреннюю силу.

Это сновидение также побудило меня вспомнить другие сновидения, в которых сумасшедшие женщины пытались хитростью выманить у меня опалы - камни моего знака зодиака. Таинственный опал символизирует для меня мистическую фемининную самость и интуитивный способ познания. И те безумные женщины на самом деле были шаманками-целительницами, и они хотели поведать мне, что я должна чаще опираться на инстинктивную самость и более ответственно использовать ее в жизни. Мне также вспоминались эпизоды прекрасных видений, эмоционально переполнявших меня во время моего подъема в горы; но при этом я боролась с мощным воздействием, которое оказывали на меня эти видения: больше всего я боялась сойти с ума. Подобный страх удерживал меня от погружения в экстатические пучины моей творческой и духовной самости, и поэтому моя фемининность отчасти так и оставалась похороненной там, в глубине.

Так как я подавляла свои попытки соединиться с более позитивными и самоутверждающими составляющими моей природной фемининной структуры, то мне приходилось обращать внимание на эти энергии в сновидениях, в которых мне являлся образ Безумной Женщины. Что касается реальности, то я пыталась не вступать в контакт с наиболее агрессивными женщинами и мужчинами. Эта робкая интроверсия удерживала меня от того, чтобы уверенно делиться с другими людьми своей мудростью и своими знаниями и быть успешной в реальном мире. Притом что я писала книги, преподавала и занималась юнгианским анализом, я все еще не использовала в полной мере свои знания и свою энергию. Но я сама отказывалась от попыток самоутвердиться и подавляла свою потребность ощущать уверенность в себе.

Проводя семинары, посвященные женской психологии, по всему миру, я стала отмечать общность тем в сновидениях и в творческом самовыражении участников, они перекликались с моими снами о Безумной Женщине. Так, например, женщины-художницы спонтанно изображали на своих картинах или в скульптурах мощные женские образы: темные и кровавые, иногда расчлененные или расчленяющие других. Поэтессы описывали их в своих стихах. Мужчины и женщины рассказывали о страшных безумных женщинах из своих сновидений. Образ Безумной Женщины часто обнаруживался и в сновидениях моих клиентов и клиенток.