Линда Шиерз Леонард - Встреча с безумной женщиной - Жить, преодолев страх, гнев и обиду

Леонард - Встреча с безумной женщиной
Библиотека психологии и психотерапии
Некоторое время назад меня начал преследовать страшный образ, который я теперь называю «образ Безумной Женщины». Я его ужасно боялась. В моих сновидениях проходила череда сумасшедших женщин, которые мне угрожали или насмехались надо мной. В это время в реальной жизни меня преследовали навязчивые женщины: она надоедали мне или издевались надо мной. Это был кошмар. Пребывая в этом хаосе, я поняла, что мне придется тщательно исследовать свой внутренний мир, чтобы определить, что значит для меня этот образ, вступить в конфронтацию с его эмоциональной энергией и психологически проработать.
Однажды мне приснилось, что Безумная Женщина необыкновенной красоты стоит надо мной, спящей, и хочет вонзить мне в сердце веками хранившийся в древнем храме остро заточенный крест-кинжал из цветного стекла. Проснувшись, я поняла, что эта безумная фемининная сила погубит меня, если я не стану сопротивляться. Вспоминая драгоценный разноцветный стеклянный крест, я подумала, что за образом этой Безумной Женщины скрывается древняя духовная творческая энергия, которая могла бы стать моей, если бы у меня хватило смелости взять ее в свои руки и сознательно использовать ее активную - как и мою потенциальную - внутреннюю силу.
Это сновидение также побудило меня вспомнить другие сновидения, в которых сумасшедшие женщины пытались хитростью выманить у меня опалы - камни моего знака зодиака. Таинственный опал символизирует для меня мистическую фемининную самость и интуитивный способ познания. И те безумные женщины на самом деле были шаманками-целительницами, и они хотели поведать мне, что я должна чаще опираться на инстинктивную самость и более ответственно использовать ее в жизни. Мне также вспоминались эпизоды прекрасных видений, эмоционально переполнявших меня во время моего подъема в горы; но при этом я боролась с мощным воздействием, которое оказывали на меня эти видения: больше всего я боялась сойти с ума. Подобный страх удерживал меня от погружения в экстатические пучины моей творческой и духовной самости, и поэтому моя фемининность отчасти так и оставалась похороненной там, в глубине.
Так как я подавляла свои попытки соединиться с более позитивными и самоутверждающими составляющими моей природной фемининной структуры, то мне приходилось обращать внимание на эти энергии в сновидениях, в которых мне являлся образ Безумной Женщины. Что касается реальности, то я пыталась не вступать в контакт с наиболее агрессивными женщинами и мужчинами. Эта робкая интроверсия удерживала меня от того, чтобы уверенно делиться с другими людьми своей мудростью и своими знаниями и быть успешной в реальном мире. Притом что я писала книги, преподавала и занималась юнгианским анализом, я все еще не использовала в полной мере свои знания и свою энергию. Но я сама отказывалась от попыток самоутвердиться и подавляла свою потребность ощущать уверенность в себе.
Проводя семинары, посвященные женской психологии, по всему миру, я стала отмечать общность тем в сновидениях и в творческом самовыражении участников, они перекликались с моими снами о Безумной Женщине. Так, например, женщины-художницы спонтанно изображали на своих картинах или в скульптурах мощные женские образы: темные и кровавые, иногда расчлененные или расчленяющие других. Поэтессы описывали их в своих стихах. Мужчины и женщины рассказывали о страшных безумных женщинах из своих сновидений. Образ Безумной Женщины часто обнаруживался и в сновидениях моих клиентов и клиенток.
Линда Шиерз Леонард - Встреча с безумной женщиной - Жить, преодолев страх, гнев и обиду
Пер. с англ. В. Мершавки.
М. : Независимая фирма «Класс», 2013. - 376 с.
(Библиотека психологии и психотерапии).
ISBN 978-5-86375-173-3
Линда Шиерз Леонард - Встреча с безумной женщиной - Жить, преодолев страх, гнев и обиду - Содержание
Выражение благодарности
Введение
Глава 1. Встреча с Безумной Женщиной
Новые маски Безумной Женщины
Безумная Женщина в мифологии
Безумная Женщина в кинематографе, опере и литературе
Безумная Женщина и Судья: «Вакханки»
Патриархальность... Безумная Женщина... и фемининная духовность
Парадоксальность Безумной Женщины: способность к созиданию и разрушению
Дружба с внутренней Безумной Женщиной
Глава 2. Безумные матери, безумные дочери
«Святая праведница» (или «слишком хорошая мать»)
«Снежная королева»
Цепь леденящих душу травм: «Осенняя соната»
Дочь «Снежной королевы»: история Виктории
Исцеление «Снежной королевы»: сказка
«Снежная королева»: исцеление
«Женщина-дракон»
«Больная мать»
Что значит «безумная мать»?
Глава 3. Пойманная птица
Формы клеток
Символ птицы
Скука миссис Бридж
Погружение в безумие: «Желтые обои»
Как разрушить клетку литературным трудом: Шарлотта Гилман
Освобождение «пойманной птицы»: история Констанс
Что значит открыть клетку?
Глава 4. Муза
Внутренняя муза
Злоупотребление «музой»
Безумная Женщина на пьедестале музы
Золотая богиня: Альма Малер
«Темные музы»
«Трагическая муза»: Камилла Клодель
Актуализация внутренней музы: история Селесты
Трансформация «музы»
Глава 5. Отвергнутая любовница
Месть дьяволицы
Медея
Трагедия Марии Каллас
От жертвы к фемининной духовности: история Барбары
Трансформация «отвергнутой любовницы»
Глава 6. Бродяжка
Страхи «бродяжки»
«Бродяжка» как внутренний образ
Конфронтация со страхом: история Дианы
Безумная мудрость: бездомная женщина Труди
Свободная странница: «посланница мира»
Внешняя дилемма
Глава 7. Затворница
Пожилая затворница: «Дорога в Мекку»
Почитание природы: Рейчел Карсон
Исцеление «затворницы»
Глава 8. Революционерка
Чем отличается «сознательная революционерка» от террористки: повышенный уровень фемининного сознания
Как научиться бороться за свои права: история Бренды
Женская солидарность: «Тельма и Луиза»
«Сознательная революционерка»: Роза Люксембург
Воплощение фемининной энергии
Глава 9. Прорицательница
Конфликт «прорицательницы»: личные желания и служение трансперсональному
Почтительное отношение к «прорицательнице»
Ярость на Бога: «Сивилла»
Жрица поэзии: Анна Ахматова
История Гленны: разрешение конфликта
Воплощение видений
Глава 10. Через безумие
Странствие Мойры
Пригласите ее позавтракать: за столом с Безумной Женщиной
А безумных мужчин, как архетип, не встречается?
Их много... Один из них Один в обличии Вотана, о нем есть книга отдельная) И есть интереснейшая статья К.Юнга о Вотане