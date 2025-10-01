Банчик Леонид - Путешествие на карусели

Леонид Банчик родился во Львове и жил там до начала девяностых годов. По специальности — "простой" инженер, который всегда увлекался литературой, занимался авторской песней. В настоящее время живет в Израиле, является пресвитером евангельской общины, проводит благотворительные экскурсии. Леонид записал несколько дисков со своими песнями. Недавно в США вышла его первая книга "Да взойдет Иерусалим на сердце ваше", где последовательно представлены библейская история Святого города и места, с нею связанные. Новое произведение автора — фантастическая повесть "Путешествие на карусели". Ее создание началось с небольшого рассказа "Противный счетчик". Он был опубликован в журнале "Слушай, Израиль" и сразу стал популярным. Леонид написал продолжение рассказа, затем еще одно, а затем и книгу, открытую вашими руками. Стихи, статьи и рассказы автора можно прочесть в журнале "Слушай, Израиль" и на сайте www.elshalom.net

В отличие от романа Достоевского, библейский рассказ об Иосифе и его братьях можно назвать "Преступление и покаяние". Он является духовным путеводителем книги, которую вы только что открыли. На старой карусели путешествуют во времени и в пространстве двое школьников и примкнувший к ним король одной придуманной страны. Они попадают в миры жадности и сплетен, упрямства и лжи, лени и депрессии. Герои преодолевают препятствия и соблазны, постигая великую истину, выраженную в Божьей любви и милости.

Книга написана в популярном сейчас стиле "фэнтези", современной сказки. Но она рассчитана, прежде всего, на взрослого читателя, любящего и помечтать, и посмеяться, и подумать. Впрочем, если родители прочтут книгу сами и решат дать ее почитать детям, буду только рад этому. Каждому из нас не мешало бы оглянуться в детство, мысленно пройти заново свой жизненный путь и повернуться лицом к Богу.

Если вы узнаете себя в каких-то персонажах, я за это не несу ответственности, так как узнаю сам себя почти в каждом из них. Благодарю всех, кто поддерживал меня в написании и издании книги.

Леонид Банчик - Путешествие на карусели

Одесса: Христианское просвещение, 2011. — 216 с.

Леонид Банчик - Путешествие на карусели - Содержание