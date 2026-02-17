По учению святых Отцов человеческий род, ниспавший после грехопадения Адама под власть диавола, греха и смерти, подчинившийся страстным пожеланиям, утратил истинное ведение не только о своем Создателе, но и о себе, о своем призвании и достоинстве. Поэтому на протяжении всей человеческий истории у каждого, кто пытался осмыслить свое бытие, постооянно возникали мучительные и неразрешимые вопросы: «кто есть человек», «зачем он существует»?

Религиозно-историческая память человеческого рода хранила таинственные свидетельства о первозданном человеке, но возможности для «воссоздания» этой жизни не имел никто, «потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23). «Единородный Сын, сущий в недре Отчем» (Ин. 1, 18) явил миру не только Откровение об Отце, но и Откровение о человеке. Святитель Григорий Палама учил, что сам факт Боговоплощения открывает величие и значимость человека, ибо в лице Господа нашего Иисуса Христа «Бог воспринимает человеческое естество, чтобы показать до какой степени оно — вне греха и настолько чисто, что было возможно соединить его с Собою по ипостаси».

Совершенный Бог стал совершенным человеком и тем засвидее тельствовал о великом достоинстве человеческого естества в непорочном состоянии. Замечательно сказал об этом протоиерей Георгий Флоровский: «В Воплощении Слова открывается и осуществляется смысл человеческого бытия. Во Христе-Богочеловеке явлена мера и высший предел человеческой жизни»2. Теперь каждому, кто хочет познать, каким должен быть человек, даровано во Христе это «антропологическое» откровение о человеческом совершенстве.

М., 2005. — 215 с.

ООО «Драккар»

Священник Вадим Леонов - Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА В АДАМЕ

Глава 1. Человек до грехопадения

Глава 2. Человек после грехопадения

Глава 3. Первородный грех 3.1. Происхождение термина и понятия 3.2. Понятие о первородном грехе в Ветхом Завете 3.3. Понятие о первородном грехе в Новом Завете 3.4. Святоотеческое учение о первородном грехе 3.4.1. Существование первородного греха в человеке 3.4.2. Сущность первородного греха



Часть II ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВО ХРИСТЕ

Глава 1. Христос и Адам

Глава 2. Истинность человеческой природы Господа Иисуса Христа

Глава 3. Совершенство человеческой природы Господа Иисуса Христа 3.1. Понятие о совершенстве человеческой природы Спасителя 3.2. Сверхъестественный способ зачатия и рождения Спасителя 3.3. Обоженность человеческой природы Спасителя 3.4. Ересь Феодора Мопсуэстийского (о плоти Христа)

Глава 4. Уничижение Господа Иисуса Христа 4.1. Аспекты уничижения 4.2. Добровольность уничижения 4.3. Афтартодокетизм

Глава 5. Две воли и два действования в Господе Иисусе Христе

Глава 6. Ипостасное единство двух природ в Господе Иисусе Христе

Глава 7. Господь воскресший

Заключение

Приложение

Библиография