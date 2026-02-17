Леонов - Бог во плоти

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY

По учению святых Отцов человеческий род, ниспавший после грехопадения Адама под власть диавола, греха и смерти, подчинившийся страстным пожеланиям, утратил истинное ведение не только о своем Создателе, но и о себе, о своем призвании и достоинстве. Поэтому на протяжении всей человеческий истории у каждого, кто пытался осмыслить свое бытие, постооянно возникали мучительные и неразрешимые вопросы: «кто есть человек», «зачем он существует»?

Религиозно-историческая память человеческого рода хранила таинственные свидетельства о первозданном человеке, но возможности для «воссоздания» этой жизни не имел никто, «потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23). «Единородный Сын, сущий в недре Отчем» (Ин. 1, 18) явил миру не только Откровение об Отце, но и Откровение о человеке. Святитель Григорий Палама учил, что сам факт Боговоплощения открывает величие и значимость человека, ибо в лице Господа нашего Иисуса Христа «Бог воспринимает человеческое естество, чтобы показать до какой степени оно — вне греха и настолько чисто, что было возможно соединить его с Собою по ипостаси».

Совершенный Бог стал совершенным человеком и тем засвидее тельствовал о великом достоинстве человеческого естества в непорочном состоянии. Замечательно сказал об этом протоиерей Георгий Флоровский: «В Воплощении Слова открывается и осуществляется смысл человеческого бытия. Во Христе-Богочеловеке явлена мера и высший предел человеческой жизни»2. Теперь каждому, кто хочет познать, каким должен быть человек, даровано во Христе это «антропологическое» откровение о человеческом совершенстве.

Священник Вадим Леонов - Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа

М., 2005. — 215 с.

ООО «Драккар»

Священник Вадим Леонов - Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА В АДАМЕ

  • Глава 1. Человек до грехопадения

  • Глава 2. Человек после грехопадения

  • Глава 3. Первородный грех

    • 3.1. Происхождение термина и понятия

    • 3.2. Понятие о первородном грехе в Ветхом Завете

    • 3.3. Понятие о первородном грехе в Новом Завете

    • 3.4. Святоотеческое учение о первородном грехе

      • 3.4.1. Существование первородного греха в человеке

      • 3.4.2. Сущность первородного греха

Часть II ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВО ХРИСТЕ

  • Глава 1. Христос и Адам

  • Глава 2. Истинность человеческой природы Господа Иисуса Христа

  • Глава 3. Совершенство человеческой природы Господа Иисуса Христа

    • 3.1. Понятие о совершенстве человеческой природы Спасителя

    • 3.2. Сверхъестественный способ зачатия и рождения Спасителя

    • 3.3. Обоженность человеческой природы Спасителя

    • 3.4. Ересь Феодора Мопсуэстийского (о плоти Христа)

  • Глава 4. Уничижение Господа Иисуса Христа

    • 4.1. Аспекты уничижения

    • 4.2. Добровольность уничижения

    • 4.3. Афтартодокетизм

  • Глава 5. Две воли и два действования в Господе Иисусе Христе

  • Глава 6. Ипостасное единство двух природ в Господе Иисусе Христе

  • Глава 7. Господь воскресший

Заключение

Приложение

Библиография

