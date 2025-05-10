Идея воскресной школы не нова. Она восходит к заповеди Иисуса, данной апостолам в Евангелии от Матфея 28:19-20: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Дети нуждаются в Боге так же, как и взрослые, и они имеют право узнать о Нем. В ребенке Иисус явил нам пример правильного отношения к Себе: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Мк. 10:14-15).

Каждый ребенок важен для Иисуса. Он любит детей так же, как и каждого из нас. Задача взрослых — привести детей к Иисусу, чтобы Он благословил их: «И обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Мк. 10:16).

Обучение в воскресной школе является одним из способов познакомить детей с Иисусом. Возможно, дети уже дома узнали о Боге от родителей или родственников. Но зачастую родители не обладают достаточной подготовкой, чтобы подробнее рассказать о Библии, жизни и деяниях Иисуса, Его значении в жизни ребенка. Поэтому родители приводят детей в церковь, чтобы там они могли узнать больше. Сегодня почти в каждой христианской церкви действует и воскресная школа для детей — за исключением тех случаев, когда церковь испытывает нехватку квалифицированных учителей. Все мы любим детей, но не все обладают умением общаться с ними, не все способны научить чувствовать Божью любовь.

Цель этого пособия — дать читателю общее представление о значении воскресной школы, ее задачах, структуре и составе уроков, требованиях к учителю и возможности самим организовать такую школу при церкви или дома. Автор не претендует на методическую безупречность и признает, что данное пособие далеко не исчерпывает темы. Искреннее желание автора состоит в том, чтобы прочитанное призвало вас молиться за детей, чтобы они могли как можно раньше узнать о нашем Спасителе Иисусе Христе.

Анита Лепомаа – Подготовка уроков для воскресных школ

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003. – 52 с.

ISBN 5-7454-0748-4

Анита Лепомаа – Подготовка уроков для воскресных школ – Содержание

Предисловие