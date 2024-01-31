Лешайд Хелен Грейс – Молитва - Когда ответов недостаточно

«Какая от молитвы польза? Мы с друзьями молились много лет, но ответа так и не получили. Похоже, Богу нет до нас никакого дела! По-моему Он где-то на лужайке играет в гольф». Эта девушка, так красноречиво высказавшая разочарование в Боге, в своих суждениях не одинока.

Комментируя мою статью о молитве, опубликованную в интернете, одна читательница написала: «Я хожу в церковь всю жизнь. Я несколько раз прочитала Библию от начала до конца. Когда мой отец серьезно заболел, мы все за него молились. Я держалась изо всех сил и верила в библейский стих: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремии 29:11). Я верила, что этими словами Бог говорит, что восстановит отца, наполнит его силами и даст полное выздоровление. Но этого не произошло, и отец умер медленной и мучительной смертью. Страдания отца и разочарование от безответной молитвы давили на меня безжалостным гнетом, и я перестала молиться вообще».

Я хорошо понимаю дилемму этой женщины. Однажды мой муж, сильный христианин, служитель, добровольно лег в психиатрическую клинику. У него было острое нервное расстройство. За него молилось очень много людей. Мы были уверены, что Бог его исцелит. Мы твердо верили словам из Библии, обещающим исцеление, как например: «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иакова 5:15).

Логический исход этого молитвенного противостояния виделся мне только в исцелении. Если бы Бог его исцелил, то это исцеление стало бы посланием надежды всему миру. Однако мой муж так и не излечился. Сегодня он содержится в пансионате для людей, нуждающихся в особом уходе.

Признаюсь, что порой мне хотелось от молитвы отказаться. Я чувствовала, что в молитве нет никакой пользы. Все становилось хуже и хуже, как будто мы не молились вообще.

Но что еще остается делать человеку в подобной ситуации? Если бы я отошла от Бога, то потеряла бы величайший источник утешения и помощи. Поэтому я приняла решение еще больше погрузиться в таинство молитвы.

Лешайд Хелен Грейс – Молитва - Когда ответов недостаточно

Перевод с английского 0. Борисов. - Киев: изд-во «Золотой город», «СПДФО Смоленский С.А.», 2017 - 192 с.

ISBN 978-966-2640-16-8

Лешайд Хелен Грейс – Молитва – Содержание

Часть первая. Общение с Богом

Глава 1: Когда ответов недостаточно

Глава 2: Бог Творец превыше творения

Глава 3: Созданы для общения

Глава 4: Бог свят и милостив

Глава 5: Как нам приблизиться к святому Богу?

Глава 6: Бояться Бога - любить Бога

Глава 7: Бог благ во всякое время

Глава 8: Бог - Вседержитель

Глава 9: Бог есть любовь

Глава 10: Бог - наш утешитель

Глава 11: Бог всегда рядом

Глава 12: Бог верен

Глава 13: Бог - наш провожатый

Глава 14: Непостижимый Бог

Часть вторая. Тайны молитвы

Глава 15: Бог хочет нас слышать

Глава 16: Как нужно молиться

Глава 17: Молитва меня изменяет

Глава 18: Два вида чудес

Глава 19: Молитва и физическое исцеление

Глава 20: Верьте в Бога

Глава 21: Положитесь на Бога

Глава 22: Молитвы за других людей

Глава 23: Когда друзья нас подводят

Глава 24: Молитва - это почитание Бога

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