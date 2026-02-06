Монографія Андрія Лесіва «Юда Іскаріот в українському мистецтві XV–XVIII ст.» — це перше в українському мистецтвознавстві комплексне дослідження одного з найсуперечливіших образів християнської іконографії. Автор пропонує поглянути на постать апостола-зрадника не просто як на релігійного антигероя, а як на складний мистецький та символічний конструкт. Книга виросла з дитячого завороження таємницею «Тайної вечері» у ґрунтовну наукову працю, що виводить образ Юди з марґінесу досліджень на передній план наукового дискурсу.

Дослідження охоплює широкий часовий проміжок від XV до XVIII століття, демонструючи еволюцію візуальної мови українського іконопису. Лесів детально аналізує, як українські майстри використовували жести, колір та композиційні прийоми, щоб виокремити зрадника серед святих апостолів. Від мішечка з тридцятьма срібняками до прихованого ножа чи відсутності німба — кожна деталь розглядається як частина великого богословського та філософського пазла про природу зради, жертовності та людської долі.

Видання розкриває специфіку українського трактування образу Юди у порівнянні з європейською традицією. Автор звертається до сюжетів «Тайної вечері», «Поцілунку Юди» та «Страшного суду», де Іскаріот постає у всій своїй неординарності. Книга буде цікавою не лише мистецтвознавцям та історикам, а й усім, хто прагне розгадати таємні коди сакрального мистецтва та зрозуміти, як протягом століть формувався візуальний канон «ідеального ворога» в народній уяві та професійному малярстві.

Андрій Лесів — Юда Іскаріот в українському мистецтві XV–XVIII ст.

Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. — 257 с.

ISBN 978-966-02-8583-5

Андрій Лесів — Юда Іскаріот — Зміст