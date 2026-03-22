«Дело Христа» — как бы неуклюже ни звучала эта фраза — на самом деле заключает в себе все самые значимые реалии, с которыми нам доводилось когда-либо сталкиваться. Как нам познать Бога? Как нам быть с Ним в правильных отношениях? Как нам получить прощение? Можем ли мы знать, что находится по ту сторону могилы? Что сегодня для нас значит смерть человека, случившаяся 2000 лет назад? Какое отношение наше спасение имеет к проблемам окружающей среды, к бедности и притеснениям, а также к целому ряду политических и экономических проблем? Какое отношение к этому всему имеет Иисус Христос? Все эти вопросы далеко не второстепенные. Они оказывают влияние как на наши судьбы, так и на судьбу всей планеты.

Ниже мы исследуем эти и некоторые другие вопросы. Мы поговорим о том, чему именно учит Писание. Прогуливаясь на природе, иногда полезно прихватить с собой бинокль. Тогда удастся рассмотреть поближе и более детально интересную птицу, самолет высоко в небе или открывающуюся взгляду панораму. Для христианина этим так называемым биноклем служит библейское понимание «дела Христа». Понимание того, что совершил Христос, дает нам преимущество смотреть на обширные горизонты мировых, национальных, семейных и личных событий с новой перспективы и в более четком фокусе.

Роберт Летем - Дело Христа

Пер. с англ. — Минск : Позитив-центр, 2017. — 312 с.

ISBN 978-0-8308-1532-6 (англ.)

ISBN 978-985-6983-92-7 (рус.)

Перевод осуществлен по изданию:

The Work of Christ

Contours of Christian Theology by Robert Letham

Inter-Varsity Press Downers Grove, First published 1993.

Роберт Летем - Дело Христа - Контуры христианского богословия - Содержание

Общее предисловие к серии

Благодарность

Часть первая. Основы

Глава 1. Дело Христа в контексте

Глава 2. Христос и план спасения

Глава 3. Христос и царство Божье

Глава 4. Союз с Христом

Часть вторая. Христос как пророк

Глава 5. Христос и Слово Божье

Часть третья. Христос как священник

Глава 6. Человеческое священство Христа

Глава 7. Природа умилостивления

Глава 8. Теории умилостивления

Глава 9. Умилостивление и оправдание

Часть четвертая. Христос как царь

Глава 10. Посредническое царствование Христа над вселенной

Глава 11. Посредническое царствование Христа над церковью

Приложение. Цель умилостивления

Дополнительная литература

Именной указатель

Библейский указатель