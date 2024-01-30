Толкин считал себя прежде всего поэтом — создателем мифов, сплетенных из слов, но, безусловно, был и ученым, если придерживаться фундаментального (и, следовательно, вневременного) определения науки как сознательно предпринимаемых усилий к рациональному познанию и пониманию природной реальности, от устройства космоса до человеческой деятельности и производственных процессов. С другой стороны, если ограничить определение стандартным (карикатурным) образом современной западной науки, где доминируют модели, созданные физиками и математиками для их собственных нужд, и которая придерживается завоевательного подхода, основанного на технологиях, анализ должен стать гораздо более детальным. Вот почему эти два подхода следует рассматривать отдельно.

Толкин обладал научным складом ума в самом широком смысле, но не в понимании Гастона Башляра и всех тех, кто отрицал способность к «объективному знанию» вплоть до рубежа современности. Скорее, он был мыслителем уровня Платона, Аристотеля или Роджера Бэкона, ненасытного в своей жажде знаний «удивительного доктора», тоже занимавшего кафедру в Оксфорде (правда, другую и на семь веков раньше). Толкина интересовала реальность — она казалась ему весьма любопытной. Кроме того, одаренный острым критическим умом, Толкин искренне ненавидел любые проявления вычурности и претенциозности, имитирующие доступ к знаниям, а на деле ставившие иллюзорные непрозрачные завесы на пути к ним.

Ролан Леук, Лоик Манжен, Жан-Себастьян Штейер - Секреты Средиземья. Как появилась культовая вселенная Властелина колец

перевод с французского Д. А. Шалаевой

Москва : Эксмо, 2024, 448 с.

ISBN 978-5-04-185146-0

Ролан Леук, Лоик Манжен, Жан-Себастьян Штейер - Секреты Средиземья. Как появилась культовая вселенная Властелина колец - Оглавление

Толкин, Властелин наук

Толкин и наука: разносторонние отношения

Cотворение мира

Толкин — исследователь, иллюстратор… и мечтатель

Толкин и социология: перед лицом утраты мира

Толкин и экономика

Семья, власть и политика во «Властелине Колец»

Язык и эволюция у Толкина

Апология философии у Толкина

Привязка ко времени и пространству

Археологические памятники и откопанные города

История и историография Средиземья

Лингвистика и сказка

«Властелин Колец»: мифология растления и зависимости

Сложная окружающая среда

Пейзажи у Толкина: геоморфологический подход

Геологическая прогулка по Средиземью

Вулканы — источники магии и легенд

Приближается лето. Климат в Средиземье

Грандиозный фон

Растения и ландшафты Средиземья

Подземные миры у Толкина. История подземелий

Драгоценные камни, самоцветы Средиземья

Средневековая фантастическая металлургия

Невидимый для ока Саурона?

Химическая история Кольца Всевластья

Удивительные персонажи

Записки юного врача... в Средиземье

Почему у хоббитов большие мохнатые ноги?

Когда хоббит сбивает с толку палеоантропологов

Голлум, метаморфоза хоббита

Зрение эльфов

Являются ли гномы гиенами?

Вероятность cуществования энтов

ГМО (Генно-модифицированные орки) Сарумана

Эволюция народов Средиземья: филогенетический подход к гуманоидам у Толкина

Фантастический бестиарий