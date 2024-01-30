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Леук, Манжен, Штейер - Секреты Средиземья - Толкин

Ролан Леук, Лоик Манжен, Жан-Себастьян Штейер - Секреты Средиземья. Как появилась культовая вселенная Властелина колец
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Cultural Studies Art, *Fantasy/Science Fiction, Mythology Legends
Толкин считал себя прежде всего поэтом — создателем мифов, сплетенных из слов, но, безусловно, был и ученым, если придерживаться фундаментального (и, следовательно, вневременного) определения науки как сознательно предпринимаемых усилий к рациональному познанию и пониманию природной реальности, от устройства космоса до человеческой деятельности и производственных процессов. С другой стороны, если ограничить определение стандартным (карикатурным) образом современной западной науки, где доминируют модели, созданные физиками и математиками для их собственных нужд, и которая придерживается завоевательного подхода, основанного на технологиях, анализ должен стать гораздо более детальным. Вот почему эти два подхода следует рассматривать отдельно.
Толкин обладал научным складом ума в самом широком смысле, но не в понимании Гастона Башляра и всех тех, кто отрицал способность к «объективному знанию» вплоть до рубежа современности. Скорее, он был мыслителем уровня Платона, Аристотеля или Роджера Бэкона, ненасытного в своей жажде знаний «удивительного доктора», тоже занимавшего кафедру в Оксфорде (правда, другую и на семь веков раньше). Толкина интересовала реальность — она казалась ему весьма любопытной. Кроме того, одаренный острым критическим умом, Толкин искренне ненавидел любые проявления вычурности и претенциозности, имитирующие доступ к знаниям, а на деле ставившие иллюзорные непрозрачные завесы на пути к ним.

Ролан Леук, Лоик Манжен, Жан-Себастьян Штейер - Секреты Средиземья. Как появилась культовая вселенная Властелина колец

перевод с французского Д. А. Шалаевой
Москва : Эксмо, 2024, 448 с.
ISBN 978-5-04-185146-0

Ролан Леук, Лоик Манжен, Жан-Себастьян Штейер - Секреты Средиземья. Как появилась культовая вселенная Властелина колец - Оглавление

Толкин, Властелин наук
Толкин и наука: разносторонние отношения
Cотворение мира
  • Толкин — исследователь, иллюстратор… и мечтатель
  • Толкин и социология: перед лицом утраты мира
  • Толкин и экономика
  • Семья, власть и политика во «Властелине Колец»
  • Язык и эволюция у Толкина
  • Апология философии у Толкина
Привязка ко времени и пространству
  • Археологические памятники и откопанные города
  • История и историография Средиземья
  • Лингвистика и сказка
  • «Властелин Колец»: мифология растления и зависимости
Сложная окружающая среда
  • Пейзажи у Толкина: геоморфологический подход
  • Геологическая прогулка по Средиземью
  • Вулканы — источники магии и легенд
  • Приближается лето. Климат в Средиземье
Грандиозный фон
  • Растения и ландшафты Средиземья
  • Подземные миры у Толкина. История подземелий
  • Драгоценные камни, самоцветы Средиземья
  • Средневековая фантастическая металлургия
  • Невидимый для ока Саурона?
  • Химическая история Кольца Всевластья
Удивительные персонажи
  • Записки юного врача... в Средиземье
  • Почему у хоббитов большие мохнатые ноги?
  • Когда хоббит сбивает с толку палеоантропологов
  • Голлум, метаморфоза хоббита
  • Зрение эльфов
  • Являются ли гномы гиенами?
  • Вероятность cуществования энтов
  • ГМО (Генно-модифицированные орки) Сарумана
  • Эволюция народов Средиземья: филогенетический подход к гуманоидам у Толкина
Фантастический бестиарий
  • Мифотипия истоков
  • Толкин как орнитолог
  • Воспоминания о елефантах
  • Варги — боевые псы скандинавского происхождения?
  • Беорн, человек-медведь или медведь-человек?
  • Бестиарий членистоногих
  • Смауг, Глаурунг… монстры и для биологов
  • Пламя и крылья… Это разумно?
  • Летающие гиганты! Серьезно?
  • Страж меж двух вод
  • Криптозоологический бестиарий Толкина
Views 439
Rating 5.0 / 5
Added 30.01.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

D
deynar 2 years ago

Эта книга - настоящий шедевр, который порадует всех поклонников творчества Дж. Р. Р. Толкина и любителей науки. Она открывает новые грани "Властелина Колец" и позволяет взглянуть на мир Средиземья с совершенно новой точки зрения.
Я рекомендую эту книгу всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в мир Средиземья и узнать о нем как можно больше.

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