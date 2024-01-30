Леук, Манжен, Штейер - Секреты Средиземья - Толкин
Толкин считал себя прежде всего поэтом — создателем мифов, сплетенных из слов, но, безусловно, был и ученым, если придерживаться фундаментального (и, следовательно, вневременного) определения науки как сознательно предпринимаемых усилий к рациональному познанию и пониманию природной реальности, от устройства космоса до человеческой деятельности и производственных процессов. С другой стороны, если ограничить определение стандартным (карикатурным) образом современной западной науки, где доминируют модели, созданные физиками и математиками для их собственных нужд, и которая придерживается завоевательного подхода, основанного на технологиях, анализ должен стать гораздо более детальным. Вот почему эти два подхода следует рассматривать отдельно.
Толкин обладал научным складом ума в самом широком смысле, но не в понимании Гастона Башляра и всех тех, кто отрицал способность к «объективному знанию» вплоть до рубежа современности. Скорее, он был мыслителем уровня Платона, Аристотеля или Роджера Бэкона, ненасытного в своей жажде знаний «удивительного доктора», тоже занимавшего кафедру в Оксфорде (правда, другую и на семь веков раньше). Толкина интересовала реальность — она казалась ему весьма любопытной. Кроме того, одаренный острым критическим умом, Толкин искренне ненавидел любые проявления вычурности и претенциозности, имитирующие доступ к знаниям, а на деле ставившие иллюзорные непрозрачные завесы на пути к ним.
Ролан Леук, Лоик Манжен, Жан-Себастьян Штейер - Секреты Средиземья. Как появилась культовая вселенная Властелина колец
перевод с французского Д. А. Шалаевой
Москва : Эксмо, 2024, 448 с.
ISBN 978-5-04-185146-0
Ролан Леук, Лоик Манжен, Жан-Себастьян Штейер - Секреты Средиземья. Как появилась культовая вселенная Властелина колец - Оглавление
Толкин, Властелин наук
Толкин и наука: разносторонние отношения
Cотворение мира
- Толкин — исследователь, иллюстратор… и мечтатель
- Толкин и социология: перед лицом утраты мира
- Толкин и экономика
- Семья, власть и политика во «Властелине Колец»
- Язык и эволюция у Толкина
- Апология философии у Толкина
Привязка ко времени и пространству
- Археологические памятники и откопанные города
- История и историография Средиземья
- Лингвистика и сказка
- «Властелин Колец»: мифология растления и зависимости
Сложная окружающая среда
- Пейзажи у Толкина: геоморфологический подход
- Геологическая прогулка по Средиземью
- Вулканы — источники магии и легенд
- Приближается лето. Климат в Средиземье
Грандиозный фон
- Растения и ландшафты Средиземья
- Подземные миры у Толкина. История подземелий
- Драгоценные камни, самоцветы Средиземья
- Средневековая фантастическая металлургия
- Невидимый для ока Саурона?
- Химическая история Кольца Всевластья
Удивительные персонажи
- Записки юного врача... в Средиземье
- Почему у хоббитов большие мохнатые ноги?
- Когда хоббит сбивает с толку палеоантропологов
- Голлум, метаморфоза хоббита
- Зрение эльфов
- Являются ли гномы гиенами?
- Вероятность cуществования энтов
- ГМО (Генно-модифицированные орки) Сарумана
- Эволюция народов Средиземья: филогенетический подход к гуманоидам у Толкина
Фантастический бестиарий
- Мифотипия истоков
- Толкин как орнитолог
- Воспоминания о елефантах
- Варги — боевые псы скандинавского происхождения?
- Беорн, человек-медведь или медведь-человек?
- Бестиарий членистоногих
- Смауг, Глаурунг… монстры и для биологов
- Пламя и крылья… Это разумно?
- Летающие гиганты! Серьезно?
- Страж меж двух вод
- Криптозоологический бестиарий Толкина
Эта книга - настоящий шедевр, который порадует всех поклонников творчества Дж. Р. Р. Толкина и любителей науки. Она открывает новые грани "Властелина Колец" и позволяет взглянуть на мир Средиземья с совершенно новой точки зрения.
Я рекомендую эту книгу всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в мир Средиземья и узнать о нем как можно больше.