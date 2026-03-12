Левчук - Комментарий на книгу «История ЕХБ в СССР»

В предисловии к книге «История ЕХБ в СССР» за подписью Президиума ВСЕХБ сказано так: «Настоящая книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию, включающую тех, кто желает знать историческую правду о евангельских христианах баптистах в СССР» («История», стр. 8).

Этот призыв побудил меня не только прочитать згу книгу, но заставил изучить ее. Я пользовался всеми доступными мне историческими материалами и собственным 55-летним опытом моего пребывания в братстве ЕХБ. Я один из многих, кто хочет знать историческую правду. Молитвенно исследовав этот вопрос, решил написать комментарий на книгу «История ЕХБ в СССР». Руководствуясь Божьим указанием: «А когда Я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: «Так говорит Господь Бог!» кто хочет слушать, - слушай; а кто не хочет слушать, - не слушай...» (Иезекииль 3:27), Хочу оставить молодому поколению документ, излагающий правду. Иначе не могу. Боюсь, дабы не осудил меня Бог мой.

Знание прошлого умудряет в настоящем и помогает не ошибаться, направляясь в будущее. Комментарий раскрывает время, события и действующие лица, начиная, в основном, с 1944 года и до 1990 года - наступления свободы и упразднения ВСЕХБ. Заканчивая комментарий на книгу «История», я не мог на этом остановиться, дабы не представить читателю исторический документ однобокого характера.

И так, как действия ВСЕХБ, которому уделено много места и внимания в Комментарии, переплетаются с действиями возникшего евангельско- баптистского движения 60-х годов за сохранение чистоты евангельского учения, то предлагаются читателю положительные и отрицательные исторические факты и этого движения.

Объективно изложенная историческая правда, надеюсь, расположит читателя поразмыслить о прошлом и на основании Евангелия и учения апостолов, единственных критериев, занять позицию для преодоления барьеров между детьми Божьими. Господь обещает вечное наследие не по принадлежности к определенным союзам, а верным. Откр. 2:10

Исследовав Комментарий, вы найдете себя сторонником автора, или же займете отрицательную позицию, но здесь не просто личные суждения, а исторические факты, а факты - вещь упрямая. Наступления в наши дни на Христово учение извне и изнутри повальные, искушения заманчивые, но есть надежда и дарованные Господом обетования быть в числе побеждающих и входящих в Город воротами! Отк.22:14.

Андрей Левчук – Комментарий на книгу «История ЕХБ в СССР»

Б.в.д., 2002. – 76 с.

