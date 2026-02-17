Левчук - Память

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, Philology Literature, *Biographies Memoirs

Книга Андрея Левчука «Память» — это глубокое христианское произведение, сочетающее в себе элементы мемуаров, духовных размышлений и призыва к сохранению исторического наследия евангельского движения. Название книги многогранно: оно относится и к личной памяти автора, и к коллективной памяти церкви, и к библейскому призыву «помнить весь путь, которым вел тебя Господь».

Автор повествует о жизни верующих в условиях суровых испытаний и ограничений, через которые проходили христиане в XX веке. Книга наполнена живыми портретами служителей, историями простых людей, сохранивших верность Богу в годы атеизма, и описанием того, как передавалась эстафета веры от отцов к детям. Левчук подчеркивает, что без осмысления прошлого невозможно построить осознанное будущее, и призывает читателя не быть «духовным сиротой», забывшим свои корни.

Особое внимание в «Памяти» уделяется внутреннему миру христианина — его борьбе, сомнениям и моментам особого Божьего присутствия. Стиль автора отличается искренностью и поэтичностью, что делает чтение не только познавательным, но и эмоционально насыщенным. Это книга-свидетельство, которая помогает современному поколению оценить цену той свободы, которую они имеют сегодня, и побуждает к глубокой благодарности Творцу.

Андрей Левчук – Память

Одесса: Христианское просвещение, 2015. — 296 с.

Андрей Левчук – Память - Содержание

  • От автора

  • Мои родители

  • Фермер и его помощник

  • Добряк

  • Утешение в труде

  • Благая весть

  • Голодомор и репрессии

  • Тройка

  • Арест

  • Переезд в город

  • Заречье

  • Война

  • Безрассудный приказ

  • Разлука с отцом

  • Два царства

  • Извозчик

  • Свобода собраний

  • Моя победа и огорчение

  • Мое крещение

  • Регент

  • Трудное выживание

  • Радостное служение

  • Моя первая проповедь

  • Господи, какой смысл?

  • Воинская служба

  • С оружием в руках

  • Неожиданная перемена

  • Север

  • Тайга Архангельская

  • Подполковник Шкиндер

  • На юг

  • Мои обязанности

  • Смерть «Вождя народов»

  • Демобилизация

  • Трудности и радости

  • Низложение ВСЕХБ

  • Уволился по «собственному желанию»

  • Тучи сгущаются

  • Старший по Украине

  • Свободны во Христе

  • Положение и инструктивное письмо

  • Извне угрозы, внутри мир

  • Господь пробуждает

  • Реферат Генерального Секретаря Карева

  • Новый центр

  • Суд

  • ИТК, село Песчанка

  • «Не скажу»

  • Андрей Бобко

  • Мое нерукоположение

  • Дело Бейлиса

  • В Константиновку через Кушугум

  • Наше бракосочетание

  • Тучи сгущаются повторно

  • Явная забота Божья

  • Освобождение и высылка

  • Каменское

  • В Москву к Андрею на присягу

  • Вдруг миссионер

  • Совесть

  • Биография

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

