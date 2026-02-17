Книга Андрея Левчука «Память» — это глубокое христианское произведение, сочетающее в себе элементы мемуаров, духовных размышлений и призыва к сохранению исторического наследия евангельского движения. Название книги многогранно: оно относится и к личной памяти автора, и к коллективной памяти церкви, и к библейскому призыву «помнить весь путь, которым вел тебя Господь».
Автор повествует о жизни верующих в условиях суровых испытаний и ограничений, через которые проходили христиане в XX веке. Книга наполнена живыми портретами служителей, историями простых людей, сохранивших верность Богу в годы атеизма, и описанием того, как передавалась эстафета веры от отцов к детям. Левчук подчеркивает, что без осмысления прошлого невозможно построить осознанное будущее, и призывает читателя не быть «духовным сиротой», забывшим свои корни.
Особое внимание в «Памяти» уделяется внутреннему миру христианина — его борьбе, сомнениям и моментам особого Божьего присутствия. Стиль автора отличается искренностью и поэтичностью, что делает чтение не только познавательным, но и эмоционально насыщенным. Это книга-свидетельство, которая помогает современному поколению оценить цену той свободы, которую они имеют сегодня, и побуждает к глубокой благодарности Творцу.
Андрей Левчук – Память
Одесса: Христианское просвещение, 2015. — 296 с.
Андрей Левчук – Память - Содержание
От автора
Мои родители
Фермер и его помощник
Добряк
Утешение в труде
Благая весть
Голодомор и репрессии
Тройка
Арест
Переезд в город
Заречье
Война
Безрассудный приказ
Разлука с отцом
Два царства
Извозчик
Свобода собраний
Моя победа и огорчение
Мое крещение
Регент
Трудное выживание
Радостное служение
Моя первая проповедь
Господи, какой смысл?
Воинская служба
С оружием в руках
Неожиданная перемена
Север
Тайга Архангельская
Подполковник Шкиндер
На юг
Мои обязанности
Смерть «Вождя народов»
Демобилизация
Трудности и радости
Низложение ВСЕХБ
Уволился по «собственному желанию»
Тучи сгущаются
Старший по Украине
Свободны во Христе
Положение и инструктивное письмо
Извне угрозы, внутри мир
Господь пробуждает
Реферат Генерального Секретаря Карева
Новый центр
Суд
ИТК, село Песчанка
«Не скажу»
Андрей Бобко
Мое нерукоположение
Дело Бейлиса
В Константиновку через Кушугум
Наше бракосочетание
Тучи сгущаются повторно
Явная забота Божья
Освобождение и высылка
Каменское
В Москву к Андрею на присягу
Вдруг миссионер
Совесть
Биография
Comments (1 comment)