Левен Яков - Сеется семя на ранней заре
Книга «Сеется семя на ранней заре» принадлежит перу известного христианского проповедника и радиоведущего Якова Левена, чьи труды получили широкое признание на постсоветском пространстве. Сборник представляет собой цикл кратких, доступных и глубоко духовных проповедей, изначально звучавших в радиоэфире и публиковавшихся в массовой печати. Автор ставит своей целью посеять «семя веры» в сердцах людей, помогая им сделать первые шаги в познании Божественной любви и истин Священного Писания.
Тексты Левена отличаются христоцентричностью и практической направленностью: он обращается как к убежденным христианам, так и к тем, кто только стоит на пороге храма. Через призму библейских пророчеств и евангельских событий автор раскрывает личность Иисуса Христа, подчеркивая актуальность Его учения для современного человека. Книга служит своего рода духовным путеводителем, призывая читателя дорожить временем, жить по правде Божией и обретать немеркнущую радость в Господе, несмотря на жизненные бури.
Яков Левен — Сеется семя на ранней заре
ПБОЮЛ «Костюков» — ХМЦ МОСКВА, 2001. — 420 с.
Яков Левен — Сеется семя на ранней заре - Содержание
Личность Христа: Подробный разбор евангельского вопроса «Кто же Этот?», основанный на ветхозаветных пророчествах и свидетельствах апостолов.
Слово Божие как ориентир: Обоснование божественного авторства Библии и её роли как «света на стезе» верующего.
Христианская этика и быт: Практические советы по вопросам семейной жизни («Люби жену»), воспитания, отношения к старшим и вредным привычкам.
Духовная дисциплина: Темы молитвы (разбор «Отче наш»), водного крещения, верности в искушениях и важности служения примирения.
Надежда и спасение: Проповеди о благодати, прощении грехов и приготовлении к вечности («Жатва земная и вечная»).
