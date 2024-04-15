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В настоящее издание вошли письма Элифаса Леви к его ученику, барону Спедальери, за период с 1861 по 1863 гг., которые впервые были изданы 16-ю частями в теософском журнале ·Lucifer״ в английском переводе в период с марта 1894 по декабрь 1895 (с 14 по 17 том) под названием ·Unpublished Letters of Eliphas Levi״ (Неизданные письма Элифаса Леви).

Другие письма Элифаса Леви, сохранившиеся у барона Спедальери, периодически издавались в журнале «The Theosophist» (с октября 1881 г. и дальше), как правило, под общим названием ·Unpublished writings of Eliphas Levi». Что касается содержания этих писем, то они представляют собой уроки по оккультной философии», как определил это сам Элифас в одном из своих писем (N2 57), хотя чаще всего предмет своих бесед он называет ·Высшей наукой» или просто ·Наукой» с большой буквы. Свое изложение ·оккультной философии» Элифас Леви строит по схеме Таро, аналогично тому, как построена его книга Догмат высшей магии». Только вот изданные письма охватывают лишь десять первых арканов Таро. (Другие письма также издавались в журналах, но бессистемно).

Цель своих уроков Элифас Леви определил так: ·Следствием моих письменных уроков... будет понимание моих книг, которые содержат все Учение, но в сокращенном и урезанном виде». Здесь он имеет в виду три свои основные книги по магии: ·Догмат и ритуал высшей магии», «История магии» и «Ключ к великим тайнам». Таким образом, эти уроки необходимы для правильного и полного понимания всего учения Леви о «Высшей магии», и читать их надо параллельно с вышеупомянутыми тремя книгами. Также желательно иметь под рукой ·Большие ключи и ключики Соломона», которые Элифас Леви лично составил для барона Спедальери, равно как и карты Таро (марсельские), к которым мастер то и дело отсылает своего ученика.

Элифас Леви - Уроки Высшей Магии великого посвященного

Леви, Элифас. Перевод с фр. яз., лат. яз., греч. яз., ивр. - Харун И. В. - Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016. - 240 с.

ISBN 978-5-9907323-8-4

Элифас Леви - Уроки Высшей Магии великого посвященного - Содержание

№ 1. Большие и малые ключи Соломона

№ 2. Ключи Соломона, столовращение

№ 3· Марсельское Таро; об эволюции душ, о Христе, Моисее, Енохе, Антихристе; о Дебарролле, Луи-Клод Сен-Мартене; книга Карла Эккартсгаузена

№ 4.0 реинкарнации, об опасности спиритизма 7

№ 5. Книги для изучения; дар иных языков; реинкарнация; вопрос об одержимом больном

№ 6. Общество семи тысяч; о Цезаре, короле Луи-Филиппе, Наполеоне

N2 7. Теория и практика Высшей Науки; порядок изучения

N2 8. Алеф; Пантакль земного рая; Энхиридион папы Льва III; Амет

N2 9· Душа после смерти; ад; гомеопатическая медицина

N210. Тетраграмма; Четыре способа понимания Единицы

N2 11. Различные формы единицы

N2 12. План Эдема и план Фив

N2 13. Как Тетраграмма сводится к единице

N214. Четырехсоставность религии и церкви

N2 15. Четверичность человека и субстанции; универсальный свет..

N2 16. Безначальное начало; Эхейе

N2 17. Алхимия; великое дело

N2 18. Два лица звезды Соломона

N2 19.0 падении ангелов

N2 20. О духах и демонах

N2 21. О духах

N2 22. Наука и вера

N2 23. О грехопадении, искуплении, метемпсихозе

N2 24. О духе и букве

N2 25. Книги Элифаса Леви

N2 26. Буква Бет; Абба; внутреннее око; Осирис и Изида

N2 27. Пантакль из ·Энхиридиона» и книга «Богоматерь»

№ 28. Личное письмо

№ 29· О природе Иисуса Христа

N2 30. Берешит; Имма; Элоимы

N2 31· Смыслы двоицы; Хокма и Бина; Шехина

N2 32. Книги Кирхера и Вайяна

N2 33· Гармония двоицы; Мессианизм

N2 34. Тайна воплощения Бога

N2 35. Агриппа, Кирхер, Тритемий, Гийом Постель

N2 36. Изображения двойки; воздух и вода; твердь; дух и материя

N2 37. Тайна воплощения Христа

N2 38. Алхимия; книга Артефия; тайный огонь

N2 39· Один способ лечения; оккультная Церковь; Мицраимский обряд; Мессианизм

N2 40. Тайна Христа, как человека и Бога

N2 41. Вопрос о необычных знакомых Элифаса Леви

N2 42. Товянский, Вронский и формула абсолюта

N2 43· Личные пантакли Элифаса Леви

N2 44. Эжен Винтра; объяснение пантакля Элифаса

N2 45. Книги к прочтению

N2 46. Два столпа храма Соломона; ученик и соратник; угольник и циркуль

N2 47. Третья буква; храм; Амет; долг-свобода-власть

N2 48. Троица и пентаграмма; тройка и пантакль Фив; загадка Сфинкса

N2 49· Божественная троица; девять Сфирот

N2 50. Троица души; три мира; лестница Иакова

N2 51. Тайна Элоимов; пантакль Фив

N2 52. Тройственность света: Од, Об, Аур; магнетизм; Луи Люка и Рай- хенбах

N2 53· Загадка Сфинкса; цвет, звук, чувства, стихии

N2 54. Четверица; Шема

N2 55. Книга ·О числах· Сен-Мартена; работа Элифаса над книгой

N2 56. Крест; символ Розенкрейцеров; книга «Басни и символы·

N2 57. Как Элифас пишет книгу; ученики Элифаса

N2 58. Форма четверки; четырехбуквенные имена Бога; монограммы креста

№ 59· Лирическое

№ 60. Огненная звезда; тетраграмма; магический квадрат Шема; ...

№ 61. О революционных событиях в Италии

№ 62. Сущность папства

№ 63· Прогностикой Парацельса; о судьбе папы и Италии

N2 64. О мирском и духовном; возможная поездка в Египет

N9 65. Тетраграмма; Метатрон и Сандалфон; Моисей и Илия; тело cлавы Иисуса Христа

№ 66. Символический смысл Эдема

№ 67. Богъ; Мирьям и Мария; Абба и Имма; Сфирот и Шемот

№ 68. Тайна Марии и ее успения

№ 69· Догматы как цветки; Церковь как воинство; Мария и Иисус как

личности и образы; кажущиеся нелепости Священного писания

№ 70. Десять Сфирот, делящиеся на четыре группы

N2 71. Пентаграмматон

N2 72. Об Аде

N2 73· Пентаграмма и ее числовые смыслы

N2 74. Пентаграмма Иисуса

N2 75. Пентаграмма - звезда волхвов, ее символический смысл

N2 76. Пятая буква; пятая карта Таро

N2 77. Черная пентаграмма

N2 78. Сфироты; преображение Шин

N2 79· Молитва по четкам; религиозный вопрос нашей эпохи

N2 80. Сатанинский символ веры

N2 81. О дьяволе

N2 82. О Дьяволе (продолжение)

N2 83· О Дьяволе Талмуда

N2 84. О споре Дьявола и Архангела о теле Моисея

N2 85. Символичность Христа ПО

N2 86. О Дьяволе (продолжение)

N2 87. Абсурдность буквального понимания религии

N2 88. Символизм буквы Хе

N2 89· О причастии плоти и крови Христа

N2 90. О псевдохристианстве официальной церкви

N2 91. Смелость демона и вера ангела

N2 92. Вера и наука - столпы Храма - Геркулесовы столбы

N2 93· Шестерица; Берешит

Ne 94. Шесгерица зла и добра

N9 95· Книги Берге и Вайяна

№ 96.0 симпатической цепи; о действии пентаграммы;

ключ к Науке в руках Элифаса

№ 97. Одна идея Берте; дух и буква Евангелий

N2 98. Расшифровка слова «Берешит»

N2 99· Суть шести дней творения

N2 100. Суть первых шести глав «Бытия·

N2 101. Наука и вера

N2 102. Каббалистические книги Библии

N2 103. Шесгерица и буква Вау

N2104. Символ веры; о духовном и материальном понимании догматов

N2105. Как пользоваться картами Таро

N2106. О воскресении мертвых и последнем суде

N2 107. Пророчество от Элифаса

N2108. Седьмая карта Таро

N2 109· Первые шесть букв - главнейшая часть Каббалы

N2 ПО. Матрицы астрального света

N2 111. Роман о розе; человек-синтез; о Наполеоне III

N2 112. Об общении с духами

N2 113. Седмица святилища - дары Духа Святого; видение Иезекииля

N2 114. Царские врата внутреннего храма

N2115. Печать Гермеса; кубический камень и пирамида; седмица - число покоя

N2 116. Фигура Сфирот

N2 117. Три библейских Архангела

N2 118. Иероглифы седмицы

N2119. О святости

N2 120. Символическая рыба Ихтис

N2 121. О политическом устройстве

N2122. Три библейских Архангела: Михаил, Гавриил, Рафаил

N2123. Четыре Архангела, не названные в Библии; история Товии.

N2 124. Символизм истории Товии (продолжение)

N2125. Четыре добродетели; картина Каульбаха

N2126. Формы седьмой буквы; семь эпох

N2127. О четырех неназванньк Архангелах

N2 128. Метатрон Иоанна Богослова; символизм книги Товита

Ne 129· Менора - подсвечник

Ne ІЗО. Анализ числа семь

№ 131. Об одном поэте

№ 132. Еще раз о сердце и печени рыбы Товии

N2 133· Восьмерка - число равновесия

№ 134. Восьмерка (продолжение)

N2135· О безумии, о страданиях

N2 136. О поэзии Шарро

N2 137. Правосудие и смертная казнь

N2 138. О справедливости

N2139· Силлепс-анализ-синтез; книги Мирвилля и Мишле

N2140. О зле, предшествующем добру

N2 141. Чувство одиночества

N2142.0 безумии

N2 143· Символизм восьмерки

N2 144. Восьмерка как символ вечности

N2 145. Жреческий посох; перихорезис

N2 146. О новых и старых догматах

N2 147. Пророчество духа Лаватера о приходе великого посвященного

N2 148. Рождество; Вифлеемская звезда; три волхва

N2149· О книге «Наука о духах»

N2150. Астральный свет; книги Мирвилля и Гугено де Муссо

N2 151. Биометр Луи Люка

N2 152. О новых книгах маркиза де Мирвилля

N2 153· Догмат о Троице

N2 154. Христианские тайны Троицы; девятая карта Таро

N2 155. Об одном высказывании Сен-Мартена и о книге Гугено....

N2156. Девятерица - сефира Йесод

N2157. Притча о десяти девах

N2158. Притча о десяти девах (продолжение)

N2 159· Десятерица, как объединяющая в себе добро и зло

N2 160. Йод - десятая буква; треугольник-квадрат-круг, как символ десятки

Ne 161. Десять заповедей, десять грехов; 9-я и 19-я карты Таро; личный вопрос об одержимой

N2 162. О чувстве одиночества (личное)

№ 163· Пять рас исполинов, уничтоженных силою Йехошуа

№ 164. Пять групп ангелов, сражавшихся с пятью расами исполинов; Содомское пятиградие

№ 165· О личных чувствах

N2 166. Аллегоричность библейских историй

N2167. Два смысла священных писаний - иероглифический и символи- ческий; иероглифический смысл первых двух слов Библии 190 N2 168. Числа Сфирот и имена Шемот

N2 169· Тридцать два пути и пятьдесят врат знания

N2170. Священное имя Тетраграмматон

N2171.0 Сфиротах

N2 172. О Сфиротах (продолжение)

N2.173· Неизменность Бога; первый треугольник древа Сфирот.... 196 N2174. Пантакль пятидесяти врат знания; Сфиротические декады..

N2 176. Сфиротическая декада человека

N2 177. Аналитические и дополнительные декады (продолжение)..

N2 178. Астрологическая и духовная декады

N2179· Аналитические и дополнительные декады

N2 180. Универсальная наука; падший Адам; оккультная Церковь и внешние церкви

N2 181. Десятая карта Таро

N2182.0 посмертной участи некрещеных младенцев

N2 183· Посмертная участь некрещеных детей (продолжение)

N2 184. О крещении (продолжение)

N2 185. Об эгрегорах