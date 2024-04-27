Леви - Ключ к великим тайнам
Тайна будоражит умы. Тайна - это бездна, непрестанно притягивающая наше неугомонное любопытство своими неизведанными глубинами. Величайшая тайна бесконечности - это существование Того, единственно для Кого нет ничего тайного.
Вмещающий в себя бесконечность, которая в принципе невмещаема, Он сам оказывается бесконечной и никогда не постижимой тайной; иначе говоря, Он и есть тот абсурд, в который верил Тертуллиан.
Неизбежно абсурдный, ибо разум навсегда должен отказаться Его постичь; неизбежно веруемый, ибо наука и разум, будучи не в состоянии доказать, что Его нет, обречены верить, что Он есть, и слепо Ему поклоняться.
Вот почему этот абсурд является бесконечным источником разума, вечно исходящим светом из вечной тьмы; наука, эта вавилонская башня ума, может извиваться и прирастать своими витками, всегда поднимаясь; она сможет расшатать землю, но она никогда не коснётся неба.
Бог - это то, для познания чего надо учиться всегда. Следовательно, это то, чего мы не познаем никогда.
Итак, область тайны - это поле, всегда открытое для завоеваний ума. По нему можно смело шагать, протяженность его никогда не уменьшится, лишь отодвинутся горизонты. Знать всё - несбыточная мечта, но горе тому, кто не решается познать всё, и тому, кто не знает, что для того, чтобы знать хоть что-нибудь, надо быть готовым учиться всегда!
Говорят, для того чтобы что-нибудь хорошо выучить, надо это несколько раз забыть. Мир следует этому правилу. Всё, над чем думают в наши дни, уже было решено древними; предшествующие нашим историческим летописям их решения, записанные иероглифами, больше не несут для нас смысла; один человек нашёл к ним ключ, он вскрыл некрополь древней науки и дал в своё время всему миру забытые теоремы, простые и величественные, как сама природа абстракции, всегда исходящие из единицы и умножающиеся, как числа, в таких точных пропорциях, что известное открывает и доказывает неизвестное. Усвоить эту науку - это увидеть Бога. Автор настоящей книги, завершая свой труд, надеется, что доказал это.
Леви, Э. - Ключ к великим тайнам
Пер. с фр. И. В. Харуна. - Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2013. - 432 с.
ISBN 978-5-904844-39-4
Леви, Э. - Ключ к великим тайнам – Содержание
Ключ к великим тайнам
Аннотация
Предисловие переводчика
Предисловие автора
Часть первая. Тайны религии
- Решаемые вопросы
- Предварительные рассуждения
-
Слово первое. Решение первого вопроса (истинный Бог)
- Очерк пророческого богословия чисел
- Слово второе. Решение второго вопроса (истинная религия)
- Слово третье. Решение третьего вопроса (смысл тайн)
- Слово четвёртое. Решние четвёртого вопроса (религия, доказанная через возражения, ей противопоставляемые)
- Слово пятое. Решение последнего вопроса (отделение религии от суеверий и фанатизма)
- Итог первой части в форме диалога (вера, наука, разум)
Часть вторая. Тайны философские
- Предварительные рассуждения
-
Решение философских проблем
- Первая серия
- Вторая серия
Часть третья. Тайны природы
- Великое магическое действующее начало
-
Книга первая. Магнетические тайны
- Глава 1. Ключ к месмеризму
- Глава 2. Жизнь и смерть - бдение и сон
- Глава 3. Тайны галлюцинаций и вызываний духов
- Глава 4. Флюидные призраки и их тайны
-
Книга вторая. Магические тайны
- Глава 1. Теория воли
- Глава 2. Сила слова
- Глава 3. Таинственные влияния
- Глава 4. Тайна изврйщённости
Часть четвёртая. Великие практические секреты, или реализации знания
- Введение
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья. Великая тайна смерти
- Глава четвёртая. Великая тайна тайн
Эпилог
- Приложение
- Заметки о каббале (которые были опубликованы или должны были быть опубликованы в Философском или Религиозном Обозрении)
- О религии с каббалистической точки зрения
- Классики каббалы. Талмудисты и Талмуд
-
Документальные свидетельства и любопытные выдержки
- Одно пророчество и различные мысли Парацельса
-
Фрагменты, относящиеся к чёрной магии
- Молитвы и заклинания, извлечённые из одной рукописи, озаглавленной «Гримуар Пастухов»
-
Материалы о великих тайнах герметической философии (фрагменты из книги «Огонь-очиститель» Авраама Еврея и анализ семи каббалистиеских глав Гермеса)
- Огонь-очиститель [Asch mezareph]
- Любопытный отрывок из книги Василия Валентина
- Дополнение к восьми главам «Огня-очистителя»
- Гипотетическая реконструкция «Очистительного Огня»
- Отрывки из Даниила, на которые ссылаются в «Огне-очистителе»
- Анализ семи глав Гермеса
-
Оккультные учения Индии о духах
- Отдел I. О боге и его признаках
- Отдел II. О творении ангелов
- Отдел III. Падение ангелов
- Отдел IV. Наказание восставших ангелов
- Отдел V. Смягчение приговора бога против восставших ангелов ...
-
Достопримечательности Великобритании (выдержки из Беверелла, том VIII)
- Чистилище Святого Патрика
- Извлечение из « Чистилища Святого Патрика», из рукописи N8 Бернской библиотеки
No comments yet. Be the first!