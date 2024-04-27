Леви - Ключ к великим тайнам

Тайна будоражит умы. Тайна - это бездна, непрестанно притягивающая наше неугомонное любопытство своими неизведанными глубинами. Величайшая тайна бесконечности - это существование Того, единственно для Кого нет ничего тайного.

Вмещающий в себя бесконечность, которая в принципе невмещаема, Он сам оказывается бесконечной и никогда не постижимой тайной; иначе говоря, Он и есть тот абсурд, в который верил Тертуллиан.

Неизбежно абсурдный, ибо разум навсегда должен отказаться Его постичь; неизбежно веруемый, ибо наука и разум, будучи не в состоянии доказать, что Его нет, обречены верить, что Он есть, и слепо Ему поклоняться.

Вот почему этот абсурд является бесконечным источником разума, вечно исходящим светом из вечной тьмы; наука, эта вавилонская башня ума, может извиваться и прирастать своими витками, всегда поднимаясь; она сможет расшатать землю, но она никогда не коснётся неба.

Бог - это то, для познания чего надо учиться всегда. Следовательно, это то, чего мы не познаем никогда.

Итак, область тайны - это поле, всегда открытое для завоеваний ума. По нему можно смело шагать, протяженность его никогда не уменьшится, лишь отодвинутся горизонты. Знать всё - несбыточная мечта, но горе тому, кто не решается познать всё, и тому, кто не знает, что для того, чтобы знать хоть что-нибудь, надо быть готовым учиться всегда!

Говорят, для того чтобы что-нибудь хорошо выучить, надо это несколько раз забыть. Мир следует этому правилу. Всё, над чем думают в наши дни, уже было решено древними; предшествующие нашим историческим летописям их решения, записанные иероглифами, больше не несут для нас смысла; один человек нашёл к ним ключ, он вскрыл некрополь древней науки и дал в своё время всему миру забытые теоремы, простые и величественные, как сама природа абстракции, всегда исходящие из единицы и умножающиеся, как числа, в таких точных пропорциях, что известное открывает и доказывает неизвестное. Усвоить эту науку - это увидеть Бога. Автор настоящей книги, завершая свой труд, надеется, что доказал это.

Леви, Э. - Ключ к великим тайнам

Пер. с фр. И. В. Харуна. - Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2013. - 432 с.

ISBN 978-5-904844-39-4

Леви, Э. - Ключ к великим тайнам – Содержание

Ключ к великим тайнам

Аннотация

Предисловие переводчика

Предисловие автора

Часть первая. Тайны религии

Решаемые вопросы

Предварительные рассуждения

Слово первое. Решение первого вопроса (истинный Бог) Очерк пророческого богословия чисел

Слово второе. Решение второго вопроса (истинная религия)

Слово третье. Решение третьего вопроса (смысл тайн)

Слово четвёртое. Решние четвёртого вопроса (религия, доказанная через возражения, ей противопоставляемые)

Слово пятое. Решение последнего вопроса (отделение религии от суеверий и фанатизма)

Итог первой части в форме диалога (вера, наука, разум)

Часть вторая. Тайны философские

Предварительные рассуждения

Решение философских проблем Первая серия Вторая серия



Часть третья. Тайны природы

Великое магическое действующее начало

Книга первая. Магнетические тайны Глава 1. Ключ к месмеризму Глава 2. Жизнь и смерть - бдение и сон Глава 3. Тайны галлюцинаций и вызываний духов Глава 4. Флюидные призраки и их тайны

Книга вторая. Магические тайны Глава 1. Теория воли Глава 2. Сила слова Глава 3. Таинственные влияния Глава 4. Тайна изврйщённости



Часть четвёртая. Великие практические секреты, или реализации знания

Введение

Глава первая

Глава вторая

Глава третья. Великая тайна смерти

Глава четвёртая. Великая тайна тайн

Эпилог