Книга «Женщины Древнего Рима» (2015) Геннадия Левицкого представляет собой захватывающее исследование судеб тех, чьи имена сумели пробиться сквозь «мужской» текст античной истории. Автор задается целью показать эволюцию женской роли в римском обществе: от безмолвных хранительниц очага и весталок эпохи Республики до властных и энергичных императриц, вершивших судьбы мира. Левицкий убедительно демонстрирует, как рамки традиционных добродетелей — покорности и целомудрия — постепенно становились тесны для образованных и амбициозных римлянок, превращая их в полноценных политических игроков.
Галерея портретов, представленная в книге, поражает своим разнообразием. Здесь соседствуют трагические фигуры вроде весталок, заживо погребенных за нарушение обета, и грозные противницы Рима, такие как Клеопатра и Боудикка. Автор подробно анализирует биографии великих матрон и интриганок императорского Рима: Ливии, Мессалины, Агриппины Младшей и Юлии Домны. Каждое жизнеописание — это не просто пересказ античных хроник, а попытка понять психологию женщин, которые, формально оставаясь в тени своих мужей и сыновей, фактически управляли огромной империей, ломая социальные стереотипы своего времени.
Издание выпущено в серии «История. География. Этнография» и опирается на солидную базу первоисточников. Левицкий мастерски вписывает личные истории в широкий контекст римской государственности, показывая, что за каждым великим триумфом или роковым падением Рима часто стояла воля женщины. Книга написана живым, доступным языком и будет интересна как профессиональным историкам, так и широкому кругу читателей, желающих взглянуть на величие Вечного города через призму женских судеб — от заката царской эпохи до последних дней Западной империи.
Геннадий Левицкий — Женщины Древнего Рима
М.: Ломоносовъ, 2015. — 240 с.
ISBN 978-5-91678-261-5
Геннадий Левицкий — Женщины Древнего Рима - Содержание
Сакральный статус: Роль весталок в римском государстве — между высочайшим почетом и жесточайшей карой за грех.
От Республики к Империи: Как прядение шерсти сменилось участием в государственных советах и интригах преторианцев.
Династия Юлиев-Клавдиев: Детальный разбор влияния Ливии, Мессалины и Агриппины Младшей на формирование имперской власти.
Враги Рима: Героические и роковые образы Клеопатры, Тевты и Боудикки, бросивших вызов легионам.
Сирийские императрицы: Эпоха Юлии Домны и Юлии Мамеи — период, когда женщины фактически стали главами государства.
Закат Рима: Судьбы Галлы Плацидии и Амаласвинты в эпоху великого переселения народов.
