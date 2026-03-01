Левицкий - Женщины Древнего Рима

Книга «Женщины Древнего Рима» (2015) Геннадия Левицкого представляет собой захватывающее исследование судеб тех, чьи имена сумели пробиться сквозь «мужской» текст античной истории. Автор задается целью показать эволюцию женской роли в римском обществе: от безмолвных хранительниц очага и весталок эпохи Республики до властных и энергичных императриц, вершивших судьбы мира. Левицкий убедительно демонстрирует, как рамки традиционных добродетелей — покорности и целомудрия — постепенно становились тесны для образованных и амбициозных римлянок, превращая их в полноценных политических игроков.

Галерея портретов, представленная в книге, поражает своим разнообразием. Здесь соседствуют трагические фигуры вроде весталок, заживо погребенных за нарушение обета, и грозные противницы Рима, такие как Клеопатра и Боудикка. Автор подробно анализирует биографии великих матрон и интриганок императорского Рима: Ливии, Мессалины, Агриппины Младшей и Юлии Домны. Каждое жизнеописание — это не просто пересказ античных хроник, а попытка понять психологию женщин, которые, формально оставаясь в тени своих мужей и сыновей, фактически управляли огромной империей, ломая социальные стереотипы своего времени.

Издание выпущено в серии «История. География. Этнография» и опирается на солидную базу первоисточников. Левицкий мастерски вписывает личные истории в широкий контекст римской государственности, показывая, что за каждым великим триумфом или роковым падением Рима часто стояла воля женщины. Книга написана живым, доступным языком и будет интересна как профессиональным историкам, так и широкому кругу читателей, желающих взглянуть на величие Вечного города через призму женских судеб — от заката царской эпохи до последних дней Западной империи.

М.: Ломоносовъ, 2015. — 240 с.

ISBN 978-5-91678-261-5

