Библейское учение, как и сама Библия, не существует отдельно от своего исторического контекста, и контекст Соединенных Штатов Америки двадцать первого века предоставляет библейским ученым новые линзы, с помощью которых можно интерпретировать древние повествования. Например, во время второй каденции администрации Буша, когда число библейских ученых, недовольных американской политикой, увеличилось, увеличилась и библиография, увидевшая в Pax Romana первого века тревожные связи с Pax Americana в двадцать первом веке. В этой конструкции, с ее переплетенной повесткой колониализма, милитаризма, шовинизма/патриотизма и патриархализма, Иисус и Павел - и (обычно либеральный) современный христианин сегодня - выступают против «империи».

Эми-Джилл Левин - Заработная плата, безработица и экономический индекс в притче Иисуса - Standard and Poor The Economic Index of the Parables Amy-Jill Levine, Myrick C. Shinall Jr

Standard and Poor. The Economic Index of the Parables. Amy-Jill Levine, Myrick C. Shinall Jr

из:

THE MESSAGE OF JESUS John Dominic Crossan and Ben Witherington III in Dialogue, 2013

Перевод Esxatos, 2018.

Электронное издание.

Эми-Джилл Левин - Заработная плата, безработица и экономический индекс в притче Иисуса - Standard and Poor The Economic Index of the Parables Amy-Jill Levine, Myrick C. Shinall Jr

Учитывая текущие финансовые проблемы, экзегетическое внимание смещается от империи к экономике, когда Иисус и Павел помогают своим последователям рассмотреть вопросы безработицы, низкой заработной платы, отношений между работодателями и работниками, налогов и особенно государственной поддержки бедных . Разумеется, ни Павел, ни Иисус не избежали экономического контекста своего времени: это люди первого века, эпохи развитых аграрных систем, функционирующих в условиях принуждения в военном отношении, а не демократических систем современного (если не «позднего») глобального капитализма. Однако, их последователи, особенно те, которые ставят перед обществом прежде всего эти вопросы, а не сотериологию, тем не менее, как правило, понимают, что они представляют ценности левого крыла американской политической системы.

В этой статье рассматривается притча о работниках на винограднике (Мф. 20: 1–16), которую можно назвать притчей о Совестливом Домохозяине (названия действительно имеют значение), чтобы исследовать, как текст первого века мог бы проинструктировать его читателей два тысячелетия спустя. Это делается с явным осознанием того, что современные проблемы влияют на экзегетическую повестку; это также серьезный подход к тому, как Библия использовалась для оправдания несправедливости, а также для содействия подобным реформам. Проблемы не просто гипотетические или просто академические. То, как человек понимает Библию, имеет политические и экономические последствия для нынешней практики. Если христианство сводится к исповеданию формул, и если исповедание не воплощается (в конце концов, «вера без дел мертва»), то мы считаем, что его претензии не более значимы, чем вера в Санта-Клауса и пасхального кролика. Если те, кто функционирует как священнослужители, читают в христианстве только то, что уже поддерживает их предпосылки, то они предают свои общины и, соответственно, свои традиции.