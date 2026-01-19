Левит - Смысл в истории
Карл Лёвит - Смысл в истории. Теологические предпосылки философии истории
(Политическая теология)
Санкт-Петербург, Издательство «Владимир Даль», 2021. - 514 с.
ISBN 978-5-93615-245-0
Карл Лёвит - Смысл в истории. Теологические предпосылки философии истории - Содержание
А. Саркисъянц - Карл Лёвит: три линии критики исторического сознания
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. Буркхардт
ГЛАВА II. Маркс
ГЛАВА III. Гегель
ГЛАВА IV. Прогресс против провидения
ГЛАВА V. Вольтер
ГЛАВА VI. Вико
ГЛАВА VII. Боссюэ
ГЛАВА VIII. Иоахим
ГЛАВА IX. Августин
ГЛАВА X. Орозий
ГЛАВА XI. Библейский взгляд на историю
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эпилог
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Нововременные метаморфозы учения Иоахима
ПРИЛОЖЕНИЕ II. Ницшевское возрождение учения о вечном возвращении
Благодарности
Примечания
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