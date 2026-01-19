Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Левит - Смысл в истории

Левит - Смысл в истории
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Политическая теология (16 books)

Карл Лёвит - Смысл в истории. Теологические предпосылки философии истории

(Политическая теология)

Санкт-Петербург, Издательство «Владимир Даль», 2021. - 514 с.

ISBN 978-5-93615-245-0

Карл Лёвит - Смысл в истории. Теологические предпосылки философии истории - Содержание

А. Саркисъянц - Карл Лёвит: три линии критики исторического сознания

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

  • ГЛАВА I. Буркхардт

  • ГЛАВА II. Маркс

  • ГЛАВА III. Гегель

  • ГЛАВА IV. Прогресс против провидения

  • ГЛАВА V. Вольтер

  • ГЛАВА VI. Вико

  • ГЛАВА VII. Боссюэ

  • ГЛАВА VIII. Иоахим

  • ГЛАВА IX. Августин

  • ГЛАВА X. Орозий

  • ГЛАВА XI. Библейский взгляд на историю

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эпилог

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Нововременные метаморфозы учения Иоахима

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Ницшевское возрождение учения о вечном возвращении

Благодарности

Примечания

Views 372
Rating
Added 19.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books