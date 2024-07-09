Каждый читающий Библию найдет изучение малых пророков поучающим и полезным. Слыша словосочетание «малые пророки», невольно можно подумать, что они не так важны, как главные пророки, такие как Исайя (Йешааяху), Иеремия (Йермияху) или Езекииль (Йехезкель).

Однако же, малые пророки не менее важны, чем главные пророки. Каждая частица Слова Божьего в равной степени важна, потому что учит нас о Божьих отношениях с Его народом Израилем. Аввакум хотел разрешить проблемы израильского народа. Для этого он разговаривал с Богом, уповая на Его ответы на свои переживания о своем народе, который он очень любил.

Точно так же, как Бог говорил со Своим народом через пророка Аввакума, Он говорит и в настоящее время с нами, чтобы мы могли познать уроки, когда-то предназначавшиеся Израилю. Апостол Павел (Шауль) писал о Слове Божием: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Римлянам 15:4). Позже он добавил: «Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Коринфянам 10:11).

Я надеюсь и молюсь, что изучая эту книгу, у вас появится любовь к Израилю и всем Божьим людям, подобно Аввакуму, и что Вы будете похожи на Павла, чья любовь к Израилю была настолько сильна, что он написал следующее:

Я желал бы сам быть отлученным от Мессии за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования. (Римлянам 9:3-4)

Книга Аввакума может быть разделена на две части:

1. В главах 1 и 2 мы читаем о видении Аввакума о его народе. Аввакум возносит две просьбы, и Господь дважды отвечает ему.

2. Глава 3 повествует об ответе Аввакума Господу в виде молитвы. В конечном итоге, очевидно, что Аввакум страстно желал и ожидал пришествия Мессии, Которым является не кто иной как Господь Йешуа (Иисус).

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ГЛАВА 1 ВИДЕНИЕ ПРОРОКА АВВАКУМА В Книге Аввакума 1:1 — 2:1 мы читаем диалог Аввакума с Богом. Аввакум говорит, и Господь отвечает ему. Из этого диалога мы узнаем, что у Аввакума были личные взаимоотношения с Богом Израиля. Обычно, когда проповедовали еврейские пророки, они передавали Израильскому народу сообщение, полученное ими от Бога. Не забывайте, что между еврейским пророком и еврейским священником была большая разница. Священник стоял спиной к народу и лицом к Богу. Пророк, в свою очередь, стоял спиной к Богу и лицом к народу. Пророк («нави» на иврите) служил народу и говорил: «Так говорит Господь...». В Книге пророка Аввакума, однако, все по-другому. Аввакум — единственный пророк, который не говорил с народом напрямую, но вместо этого говорил с Богом. Поговорим немного об Аввакуме. Его имя происходит от слова «лехабек», которое означает «обнять». Аввакум очень хотел «обнять» израильский народ, который он очень любил. Библия ничего не сообщает о происхождении Аввакума, о его родителях или о месте его рождения в Израиле. Единственное, что мы узнаем об Аввакуме, это то, что у Аввакума было «видение» (1:1). Он был пророком, очень любящим Божий народ. Нам всем следует быть похожими на него. Нам необходимо задаться вопросом: любим ли мы Божий народ — верующих евреев и неевреев. Любим ли мы народ Божий? Готовы ли мы пожертвовать своим временем ради молитв о нем? Переживаем ли мы за народ Божий? Аввакум был именно таким человеком. Еврейская традиция гласит, что Аввакум, возможно, был сыном Сонамитянки из 4-ой Книги Царей 4:16. Елисей сказал Сонамитянке, что она еще «обнимет» сына. Стихи 1-5 в главе 1 предполагают, что Книга Аввакума была написана до 612-го года до н.э., потому что в 612-ом году до н.э. Ниневия пала от рук Вавилонцев. До этого времени народ Вавилона не имел репутации великой и могущественной нации.

Гидеон Левитам - Аввакум: Обнимающий Израиль

Перевод с английского Евгении Дразман. – San Antonio, TX: CJF Ministries, Мессианские Перспективы, 2006. – 30 с.

Гидеон Левитам - Аввакум: Обнимающий Израиль - Содержание

Вступление