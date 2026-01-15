«Мифы и легенды Беларуси» — это уникальное погружение в живую народную традицию, представленное не глазами кабинетных ученых, а голосами самих носителей культуры — белорусских крестьян конца XIX — начала XX века. Елена Левкиевская собрала под одной обложкой редчайшие былички и поверья, которые долгое время оставались доступными лишь узкому кругу фольклористов. Перед читателем разворачивается самобытная картина мира, где магия вплетена в повседневность, а границы между реальным и мистическим прозрачны.

Автор подчеркивает неоднородность белорусской мифологии: если восток страны близок к русской традиции с ее домовыми и лешими, то юго-запад испытал сильное влияние польской культуры и католичества. Именно здесь рождаются уникальные образы покутников — душ, искупающих грехи на земле. Книга раскрывает поразительную особенность центральной и западной Беларуси: здесь привычных духов-хозяев вытесняет вездесущий черт. По словам этнографа Казимира Мошиньского, народная вера полешука держится на двух столпах: неисчислимой «бесовской рати» и грозном боге-громовнике, ведущем на них вечную охоту.

Структура сборника охватывает все аспекты мифологического сознания: от легенд о происхождении растений до жутковатых рассказов об упырях и волколаках. Читатель встретит здесь персонифицированные болезни, духов хозяйства и таинственные силы, управляющие календарем. Это не просто сборник сказок, а фундаментальный пласт ценных этнографических материалов, возвращающий белорусскую мифологию в широкий культурный контекст.

Елена Левкиевская — Мифы и легенды Беларуси

М.: МИФ, 2026. — 224 с. : ил. — (Мифы от и до. Сборники). ISBN 978-5-00250-454-1

Елена Левкиевская — Мифы и легенды Беларуси — Содержание