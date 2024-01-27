Левшеня Константин – Доктрины Библии

Будучи преподавателем в Русском Библейском Институте в Аргентине в сороковых годах и не имея ни одного учебника на русском языке, содержащего систематическое изложение основных истин Библии, мне пришлось приступить к составлению такого пособия, и я подготовил краткие конспекты, которые употреблялись потом много лет в Русском Библейском Институте.

После нескольких лет труда в Библейском институте Господь направил нас с женой на евангельское служение по радио. В течение многих лет работы на радиостанции „Голос Анд” в г. Кито (Эквадор) мне приходилось несколько раз преподавать по радио доктрины Библии.

Многократно возникала острая потребность в книге, систематически излагающей главные истины Священного Писания. Некоторые братья, сознавая это, обращались ко мне с просьбой издать книгу о доктринах Библии. В настоящее время, как никогда раньше, ощущается великая нужда в таком издании.

Книга „Доктрины Библии” — не человеческое учение, но изложение истин Слова Божия, поэтому книга включает большое количество цитат из Священного Писания.

Я хочу выразить свою сердечную благодарность всем, кто помог мне в работе над этой книгой. Моя молитва Богу, чтобы каждый изучающий доктрины Библии прежде всего получил наставление для себя, а потом стал благословением и для других.

Константин Левшеня – Доктрины Библии

Chicago: Slavic Gospel Press, 1981. – 276 с.

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