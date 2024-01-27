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Левшеня Константин – Доктрины Библии

Константин Левшеня – Доктрины Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Будучи преподавателем в Русском Библейском Институте в Аргентине в сороковых годах и не имея ни одного учебника на русском языке, содержащего систематическое изложение основных истин Библии, мне пришлось приступить к составлению такого пособия, и я подготовил краткие конспекты, которые употреблялись потом много лет в Русском Библейском Институте.
После нескольких лет труда в Библейском институте Господь направил нас с женой на евангельское служение по радио. В течение многих лет работы на радиостанции „Голос Анд” в г. Кито (Эквадор) мне приходилось несколько раз преподавать по радио доктрины Библии.
Многократно возникала острая потребность в книге, систематически излагающей главные истины Священного Писания. Некоторые братья, сознавая это, обращались ко мне с просьбой издать книгу о доктринах Библии. В настоящее время, как никогда раньше, ощущается великая нужда в таком издании.
Книга „Доктрины Библии” — не человеческое учение, но изложение истин Слова Божия, поэтому книга включает большое количество цитат из Священного Писания.
Я хочу выразить свою сердечную благодарность всем, кто помог мне в работе над этой книгой. Моя молитва Богу, чтобы каждый изучающий доктрины Библии прежде всего получил наставление для себя, а потом стал благословением и для других.

Константин Левшеня – Доктрины Библии

Chicago: Slavic Gospel Press, 1981. – 276 с.

Константин Левшеня – Доктрины Библии – Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ
  • ДОКТРИНА О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
  • ДОКТРИНА О БОГЕ
  • ДОКТРИНА ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ
  • ДОКТРИНА О ДУХЕ СВЯТОМ
  • ДОКТРИНА О ЧЕЛОВЕКЕ
  • ДОКТРИНЫ ОБ ИСКУПЛЕНИИ
  • ДОКТРИНА О ЦЕРКВИ
  • ДОКТРИНА ОБ АНГЕЛАХ
  • ДОКТРИНА О САТАНЕ
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Rating 5.0 / 5
Added 27.01.2024
Author brat Vadim
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