Лейбин - Превратности любви
Очередной Новый год каждый из друзей встречал по-своему.
Подтянутый, с ухоженной бородой профессор Лившиц Иннокентий Самуилович встречал Новый год в кругу своей семьи, где за накрытым разнообразными яствами круглым столом по давно заведенной традиции собрались все те близкие люди, которые оказались в это время в Москве.
Его жена, хорошо сохранившаяся для своих 60 лет миловидная и стройная хозяйка дома, обеспечивала комфорт и уют для 67-летнего профессора.
Их дети - старшая дочь со своим мужем и 6-летним ребенком, средний сын, преподающий в консерватории и впервые приведший в дом свою невесту, младший сын, заканчивающий аспирантуру и завершающий диссертацию по истории искусства в эпоху Ренессанса, а также сестра жены, приехавшая в канун Нового года из Санкт-Петербурга.
Когда бой курантов начал отсчитывать последние секунды уходящего года, все дружно встали из-за стола с поднятыми бокалами шампанского и с двенадцатым ударом радостно поздравили друг друга с Новым годом, пожелав всем счастья, успехов и благополучия.
Валерий Моисеевич Лейбин - Превратности любви - Психоаналитические истории
М.: Когито-Центр, 2022. — 336 с.
ISBN 978-5-89353-347-7
Валерий Моисеевич Лейбин - Превратности любви - Психоаналитические истории - Содержание
Рождественский вечер
Испытание на прочность
В плену самообмана
Рыжая бестия
Нежность и сексуальность
Любовный треугольник
Скрытые мысли
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