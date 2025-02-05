«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам

препятствия в молитвах». 1 Петра 3:7

Теперь, когда, возможно, вы уже не думаете о себе так высоко, вы готовы, чтобы применить обретенные вами знания о смирении на практике. Решение жить в смирении перед Богом и женой поможет нам поступать с ней (с женой) благоразумно. Хотя мы постоянно говорили о правильном обращении с женой, понимание «благоразумного» поведения является ключевым. Настоящая глава большей частью говорит как раз о значении и применении вышеизложенного стиха из 1 Послания Петра.Становится понятно, что повеление поступать с женой благоразумно - это очень важная составляющая для процесса становления мужем, достойным подражания.

Для того чтобы понять полное значение стиха, мы должны изучить его исторический контекст. Увещевание Петра содержало в себе огромный смысл для церквей, которым он направил послание. В этих церквах ощущалось как греческое, так и римское влияние. В греческой культуре жизнь женщины была трудна. Мужчины-греки ставили женщину значительно ниже себя. У мужа обычно было много любовниц, а роль жены сводилась к рождению детей и домашнему хозяйству. Афинский оратор Демосфен сказал:

«Куртизанки предназначены для удовольствия; любовницы - для сожительства, а жены - для рождения законных детей и верного наблюдения за домашним хозяйством».

К сожалению, римская культура ничем не была лучше в отношении к женщинам. Брак был, в основном, легализированной проституцией, и развод с женой по любому пустяковому поводу был обычным делом. Нет нужды говорить, что с женщинами обращались очень плохо. Скорее всего, в этих церквах были также и верующие-евреи.

Еврейская культура была так же негативно настроена против женщин. К еврейским женщинам отношение было такое же, как к рабыням. Закон практически не принимал их во внимание, разводы были также очень часты в еврейской культуре. Мужчины были такого низкого мнения о женщинах, что их утренние молитвы обычно содержали слова: «Благодарю Тебя, Господи Боже, что ты не сделал меня... женщиной». Во время написания Послания Петра, мнение мира о женщинах совершенно отличалось от Божьей точки зрения. В первом Послании Петр обращается к мужьям, которые попали под влияние своей культуры. Они обязательно должны были начать относиться к своим женам не так, как окружающий их мир. И хотя наша культура отличатся от той, в которой находился апостол Петр, его наставления дают нам образец того, как следует относиться к своей жене и предупреждает нас об опасных влиянияхмира, которые могут проникнуть в нашу семейную жизнь.