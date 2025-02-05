Скотт - Образцовый муж
Я давно мечтал увидеть, как выйдет в свет руководство для мужчин, в котором бы ясно было изложено, то чего Писание требует от мужей и отцов. На протяжении четырех десятилетий я консультировал множество супружеских пар, переживавших жесточайшие брачные и семейные проблемы. И мне всегда казалось, что в подавляющем большинстве случаев исход конфликта зависел от успеха или поражения мужа, как духовного лидера. Если муж оказывался достойным лидером, большинство семейных проблем, в конечном счете, успешно были решены. Но если муж не выполнял свои библейские и духовные обязанности, проблемы только накапливались, а иногда даже разрушали семью. Роль мужа непроста и требует знаний, которых не ищет большинство мужчин. В разнообразные обязанности мужа входит выполнение служения священника семьи, разрешение организационных и административных задач, а также многое другое, относящееся к духовному и практическому управлению семьей.
Чтобы быть богоугодным мужем, необходимо обладать навыками талантливого менеджера, иметь сердце любящего наставника, а также обладать способностью быть лидером, благодаря уважению последователей, подавая постоянный пример своей жизнью. Благочестивый муж - это любящий друг, наставник, товарищ, защитник, помощник и преданный слушатель. Здесь требуется приложение всех усилий.Основные требования к характеру - стремление к Богу, мужество, убежденность, терпение, посвящение, любовь, смирение и твердая незыблемая преданность своей жене и семье. Для того, чтобы успешно исполнить призвание мужа, необходимо следовать правильным приоритетам, быть готовым к самопожертвованию, и, прежде всего, проявлять последовательную благочестивую верность во всем.
Стюарт Скотт - Образцовый муж
Издательство «Рука Допомоги», 2009 - 400с
ISBN 966-96650-2-8
Стюарт Скотт - Образцовый муж - Содержание
Предисловие
Признательность
Введение
ЧАСТЬ 1- Понимание мужа
Основополагающие истины для мужа, достойного подражания
- 1. Понимание мужа - личное состояние
- 2. Понимание мужа - Бог
- 3. Понимание мужа - человек и грех
- 4. Понимание мужа - взаимоотношения
- 5. Понимание мужа - брак
- 6. Понимание мужа - личная роль
ЧАСТЬ 2 - Обязанности мужа
Неотъемлемые обязательства мужа, достойного подражания
- 7. Обязанность мужа - поклоняться одному Христу
- 8. Обязанность мужа - любить
- 9 Обязанность мужа - быть лидером - часть I
- 10. Обязанность мужа - быть лидером - часть II
- 11. Обязанность мужа - физическая близость
- 12. Обязанность мужа - распорядительство
Часть 3 - Решения мужа
- 13. Решение мужа - смирение и служение
- 14. Решение мужа - чуткость
- 15. Решение мужа - как помочь жене, когда она согрешает ...
- 16. Решение мужа - качественное общение
- 17. Решение мужа - разрешение конфликтов
Часть 4 - Недостатки мужа
Грехи недопустимые для примерного мужа
- 18. Недостатки мужа - гнев
- 19 Недостатки мужа - беспокойство и страх
- 20. Недостатки мужа - похоть
- 21. Когда сказаны все слова
Приложение
Стюарт Скотт - Образцовый муж - Глава 14 - Решение мужа чуткость
«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам
препятствия в молитвах». 1 Петра 3:7
Теперь, когда, возможно, вы уже не думаете о себе так высоко, вы готовы, чтобы применить обретенные вами знания о смирении на практике. Решение жить в смирении перед Богом и женой поможет нам поступать с ней (с женой) благоразумно. Хотя мы постоянно говорили о правильном обращении с женой, понимание «благоразумного» поведения является ключевым. Настоящая глава большей частью говорит как раз о значении и применении вышеизложенного стиха из 1 Послания Петра.Становится понятно, что повеление поступать с женой благоразумно - это очень важная составляющая для процесса становления мужем, достойным подражания.
Для того чтобы понять полное значение стиха, мы должны изучить его исторический контекст. Увещевание Петра содержало в себе огромный смысл для церквей, которым он направил послание. В этих церквах ощущалось как греческое, так и римское влияние. В греческой культуре жизнь женщины была трудна. Мужчины-греки ставили женщину значительно ниже себя. У мужа обычно было много любовниц, а роль жены сводилась к рождению детей и домашнему хозяйству. Афинский оратор Демосфен сказал:
«Куртизанки предназначены для удовольствия; любовницы - для сожительства, а жены - для рождения законных детей и верного наблюдения за домашним хозяйством».
К сожалению, римская культура ничем не была лучше в отношении к женщинам. Брак был, в основном, легализированной проституцией, и развод с женой по любому пустяковому поводу был обычным делом. Нет нужды говорить, что с женщинами обращались очень плохо. Скорее всего, в этих церквах были также и верующие-евреи.
Еврейская культура была так же негативно настроена против женщин. К еврейским женщинам отношение было такое же, как к рабыням. Закон практически не принимал их во внимание, разводы были также очень часты в еврейской культуре. Мужчины были такого низкого мнения о женщинах, что их утренние молитвы обычно содержали слова: «Благодарю Тебя, Господи Боже, что ты не сделал меня... женщиной». Во время написания Послания Петра, мнение мира о женщинах совершенно отличалось от Божьей точки зрения. В первом Послании Петр обращается к мужьям, которые попали под влияние своей культуры. Они обязательно должны были начать относиться к своим женам не так, как окружающий их мир. И хотя наша культура отличатся от той, в которой находился апостол Петр, его наставления дают нам образец того, как следует относиться к своей жене и предупреждает нас об опасных влиянияхмира, которые могут проникнуть в нашу семейную жизнь.
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