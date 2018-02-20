Основные периоды :жизни человека.



Человеческая жизнь складывается из трех больших периодов: детство (от рождения до 11 лет), подростково-юношеский, или пубертатный, период (от 12 до 17 лет), взрослая жизнь (от 18 лет и старше). Каждому периоду присущи характерные особенности и потребности.

Детство ( от рождения до 11 лет) Ребенка ни в коем случае нельзя считать просто масштабно уменьшенным взрослым. Он нуждается во взрослых и зависит от них. В детстве закладывается фундамент будущей жизни. Значительную часть этого периода занимает весьма ответственный дошкольный возраст, когда развиваются важнейшие черты личности ребенка, формируется его характер и стиль поведения. Детство - решающий возраст. Объясняя такие духовные истины, как вера и доверие, простота и скромность, Иисус Христос приводил в пример детей (Мф. 18,2-6). Он привлекал к Себе детей и вмешался, когда ученики не разрешили детям приходить к Нему, сказав им: "Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих ..." (Мф. 18,10).

Омар Брубейкер - Научитесь понимать людей

Missionswerk FriedensBote

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Омар Брубейкер - Научитесь понимать людей - Содержание

Предисловие

Понимание человеческого развития

Личность пробуждается к жизни

Основополагающие годы

Подражание и открытие

Новые познания

Горизонт расширяется

Олицетворенное изобилие

Растущая самостоятельность

Жажда действий

Серьезный интерес

Опора общества

Осень жизни

Омар Брубейкер - Научитесь понимать людей - Предисловие

Горизонт расширяется. Среднее детство Начальные классы (6-8лет).

Почему многим очень нравится работать с детьми начальных классов ? Как бы вы рассказали ребенку начальных классов об искупительной жертве Христа ? Если бы вы были учителем этой группы, каким образом вы пытались бы подавать пример христианской жизни ? Между ранним и средним детством нет четкой границы. Промежуток времени от 6 до 8 лет можно охарактеризовать как переходный. Ребенок переходит из родительского дома в школу, от игры к работе, от воображения к действительности. В

это время он приобретает новых друзей и у него возрастает чувство ответственности. Признаки развития В период среднего детства должно быть достигнуто следующее:

физическая способность для совместных детских игр, - приобретение здорового чувства собственного достоинства, - обходительность в общении со сверстниками,

приспособление к социальной роли мальчиков и девочек, - развитие основополагающих навыков, - приобретение ряда основных понятий о ценностях, - установление равно весия между личной неза висимостью и отношением к др угим группам .

Физически - деятельный человек. Хотя внимание и интерес ребенка начальных классов уже может фиксироваться до 15 минут, он все равно находится в постоянном движении. Это способствует его росту и развитию. Возросшая способность координировать движения дает ребенку возможность достигать больших результатов и делать более точные движения. Его движения при ходьбе, беге, лазанье и подтягивании становятся почти автоматическими. По мере того как ребенок развивается физически, ему все меньше нужно обращать на это внимание. Ничто не препятствует его умственному развитию, и он добивается все больших успехов в умственной и физической деятельности. Поэтому в учебных планах необходимо учитывать дальнейшее развитие контроля и координации мышц. Физические изменения Хотя ребенок этого возраста постоянно в движении, он легко утомляется. Он растет неравномерно; например, в сравнении с остальными органами тела его сердце растет непропорционально. Из-за этого ребенок нуждается во времени как активности, так и покоя. Круг его общения расширяется, что увеличивает опасность заразиться инфекционными заболеваниями. Когда у ребенка начинают выпадать первые зубы, его нужно успокоить и уверить, что это естественный процесс.