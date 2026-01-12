Скажу прямо — я бы очень не хотел, чтобы книга, которую вы держите сейчас в руках, стала всего лишь ещё одним источником информации — она была написана, чтобы изменить вашу жизнь. Эта книга — приглашение к более глубоким и открытым отношениям с Иисусом Христом, она предлагает вам шагнуть в неизведанное, подобно Аврааму, который пошёл за Богом, оставив свою халдейскую родину. В последующих главах мы с вами будем размышлять о том, насколько важно в своём духовном путешествии с Богом уделять должное внимание и собственному, зачастую совсем непознанному, внутреннему миру — и только тогда чудный свет Христов сможет преобразить самые потаённые уголки души. В 2003 году я написал книгу, которая называлась «Воспитание чувств. Становление церкви». Эта книга предназначалась для церковных лидеров и пасторов и произвела настоящий фурор. Мы тогда поняли, что это Сам Бог дал нам откровение о том, как важны для Него чувства человека. В результате кардинально изменилась и наша жизнь, и жизнь многих людей из церкви «Братство Новой Жизни» города Нью-Йорка.

Как только мы начали вести семинары по этой первой книге, мы осознали, до какой степени она разбередила старую рану служителей всех деноминаций, а её идеи с огромной скоростью распространились по всей Северной Америке и даже за её пределы. Книга, которую вы сейчас читаете, имеет три очень важные отличительные черты. Во-первых, с её помощью я хотел донести исключительно важные мысли, развитые в первой книге не только до пасторов и церковных лидеров, но и до обычных прихожан. Во- вторых, те из вас, кто знаком с первой книгой, найдут здесь новые принципы, переработанные и отточенные в ходе последних четырёх лет, во время которых я размышлял и обсуждал этот материал с другими людьми. И последнее: я писал эту книгу, движимый сильным желанием открыть древние сокровища Церкви всем читателям.

Созерцательная традиция, о которой мы ещё будем веста речь, придала ученичеству и духовному формированию прихожан нашего «Братства Новой Жизни» полноту, яркость и целостность. Я без преувеличения могу сказать, что произошедшие изменения были подобны взрыву (это, наверное, самое подходящие описание). Каждую неделю в двери нашей церкви входят люди более чем шестидесяти пяти национальностей, и эта особенность дала нам уникальную возможность применить весь разработанный материал внутри нашей церковной семьи. Это был головокружительный опыт: на протяжении десяти лет мы всем нашим сообществом впитывали описанные здесь принципы. Мы размышляли, проповедовали, мо- лились, применяли и сами проживали материал каждой главы. Принимая его, прихожане шаг за шагом открывали для себя Христа. Теперь пришёл ваш черёд.

Я прошу вас читать эту книгу с молитвой, размышляя, не торопясь. Останавливайтесь и впитывайте в себя откровения о Боге и о самих себе, которые вам пошлёт Святой Дух по ходу чтения. Записывайте мысли, которые даст вам Бог. Когда я сам читаю какую-нибудь назидательную книгу и чувствую присутствие Господа, я записываю свои мысли и номера страниц на внутренней стороне обложки. Таким образом, я могу вновь к ним вернуться и быстро вспомнить, о чём Он мне тогда говорил.

Предлагаю и вам не стесняться и делать заметки на полях этой книги или завести духовный дневник. В конце каждой главы неспешно произнесите молитву. Не спешите. Каждая глава могла бы стать самостоятельной книгой — настолько глубокий материал содержится в ней. И самое главное, по мере чтения дорожите и радуйтесь каждой встрече с Господом Христом — ведь вы хотите возрасти в познании Иисуса, а не только узнать новые факты о Его жизни. Книга имеет очень простую структуру. Первая часть называется «Проблемы с эмоциональным здоровьем в духовной жизни» и должна помочь вам понять, почему даже верующие с большим стажем зачастую не в ладах со своими близкими и как ни стараются не могут обрести душевный покой, который обещал нам Христос.

Очень важно сначала увидеть саму природу и размах болезни и только потом прочитать о том, как от неё избавиться. Третья глава под названием «Волшебная пилюля» как раз и говорит о том лекарстве, с помощью которого мы сможем распахнуть двери своей души навстречу Христу и позволить Ему преобразить даже самые дальние её уголки. Я советую вам вернуться к этой главе ещё раз после того, как вы закончите читать всю книгу. Во второй часта книги содержатся главы с четвёртой по десятую, и в них я предлагаю вам сделать шаги по пути к гармонии с самим собой и с Богом. Св. Иоанн Креста во введении к своей книге «Живое пламя любви» оговорился, что всё, сказанное в ней, «находится так же далеко от ре- альноста, как портрет от того, с кого он написан». Тем не менее, он рискнул поделиться с нами тем, что знал наверняка. Точно так же и я в своей книге не смогу полностью проникнуть в тайну непостижимого и бесконечного Бога, к Которому мы все так стремимся — нам понадобится вечность, чтобы узнать Его ближе. Поэтому, когда вы будете читать, помните, что мои слова похожи лишь на портрет, который отсылает нас к реальному живому Богу Иисусу Христу. И успех этой книги будет измеряться тем, насколько лучше стали ваши отношения с Ним, с самим собой и с окружающими людьми.

Из-за того, что я не знал, как устроить свой внутренний мир, моё раннее служение едва не закончилось провалом. Я очень благодарен Богу за Его милость. Его благодать помогла мне не только выйти из кризиса, но и найти в христианской жизни такую радость, о которой я и не подозревал. Если и вы мечтаете, чтобы Бог преобразил вашу жизнь, я предлагаю вам перевернуть страницу и начать читать.

Питер Сказзеро - Воспитание чувств - Становление духа

Пер. с англ.—Н. Новгород: Издательство «Агапе», 2008.— 232 с.

ISBN 978-5-88930-054-0

Питер Сказзеро - Воспитание чувств - Становление духа - Оглавление

Благодарности

Введение

Часть первая. Проблемы с эмоциональным здоровьем в духовной жизни

Глава 1. Верхушка айсберга и духовная жизнь Что скрывается под водой

Глава 2. Душа болит, а сердце плачет Десять тревожных симптомов

Глава 3. Волшебная пилюля: Путь к Богу через исцеление чувств Чудесное преображение души

Часть вторая. Как найти самого себя

Глава 4. Внутренний голос и познание Бога Моё второе «я»

Глава 5. Шаг назад — два вперёд Разрывая связь времён

Глава 6. Вперёд — сквозь стену. Расслабьтесь и получайте удовольствие

Глава 7. Страданиями душа совершенствуется Трудно быть Богом

Глава 8 Ритм покоя. Дышите воздухом вечности

Глава 9. От младенчества к зрелости Давайте учиться любить

Глава 10. Устав жизни. Любите Христа превыше всего остального

Приложение А

Приложение Б

Примечания

Питер Сказзеро - Воспитание чувств - Становление духа - Вперёд — сквозь стену

Как я уже сказал, путь наш лежит сквозь стену, или, как говорили древние, сквозь «тёмную ночь души». Кто-то натыкается на неё в попытке вернуться в своё прошлое, а других приводят к ней неподвластные людям жизненные перипетии. В общем, не важно, как мы туда попадаем, но в тот или иной момент жизни стена вырастает перед каждым из нас. Можно сказать, что человек, который понимает себя и знает Бога, ориентируется на местности и сможет найти дорогу, ведущую сквозь стену, и научится жить по другую сторону от неё. Тем, кто не видит её, суждено пережить много боли и непонимания.

Путешествие христианина Путешествие — это очень удачный образ, чтобы описать нашу с вами жизнь во Христе, ведь оно подразумевает и движение вперёд, и остановки, и объезды, и препятствия, и прыжки в неизвестное — совсем, как настоящее путешествие. Мы помним, что Бог позвал Авраама в путь, и тот оставил своё насиженное место в Халдейском Уре, когда ему было двадцать пять лет. Из горящего куста Бог призвал Моисея к новой жизни, когда тому было восемьдесят. Бог повёл израильский народ за собой вон из Египта, чтобы сорок лет кружить по пустыне до полного преображения. Бог призвал Давида оставить свою мирную пастушескую жизнь,

сразиться с Голиафом и стать царём Израиля. Он призвал Иеремию к нескольким десяткам трудных лет пророческого служения среди мятежного народа, непокорного Богу. Иисус призвал двенадцать человек следовать за Ним, и это навсегда изменило их жизнь. Правда, был среди них и разочаровавшийся, Иуда, который не понимал замысел Христа и не видел смысла распятия. В его го- лове не укладывалось, к чему хорошему может привести смерть их лидера и распад такого популярного движения. «Недальновидность» Христа оскорбляла его. В результате он упёрся в стену, повернул назад, предал Христа и поставил крест на своей жизни.

Я нередко встречаю верующих, которые тоже зашли в тупик. Не- которые уже махнули рукой на свою христианскую жизнь, потому что, к сожалению, не видят, во что Господь может превратить утомительное битьё головой о стену. Они заблудились и, ослеплённые, думают, что дальше дороги нет, а помочь им некому, нет товарищей, способных вернуть их на путь истинный. Парадоксально, но наше путешествие с Богом в какой-то момент обязательно приведёт нас к стене, к ту- пику, выбравшись из которого, мы станем более зрелыми.

Стена и ступени веры. Мы читаем работы великих христианских деятелей, таких как Блаженный Августин, св. Тереза Авильская, Игнатий Лойола, Эвелин Андерхилл или Джон Уэсли, и видим, что они пишут о разных этапах на пути следования за Христом. Я хочу показать вам адап- тированную мной схему, которую я нашёл в книге Джэнет Хагберг и Роберта Гуэлиха под названием «Главное путешествие жизни: ступени на лестнице веры». Обратите внимание, что каждая новая ступень как бы вырастает из предыдущей точно так же, как человек в своём физическом развитии непременно проходит через детство, юношество и только потом вступает во взрослую жизнь.

Так и в духовной жизни нельзя со второй ступеньки сразу перемахнуть на пятую. Однако есть и существенное отличие от физического взросления: мы можем подолгу сидеть на каждом этапе своего духовного развития и вообще отказаться от дальнейшего роста. Мы перестаём доверять Богу, Его водительству, мы уходим в себя и наше сердце становится жёстким. Хочу ещё заметить, что предыдущие ступени не остаются позади, а становятся основанием для последующих, поэтому можно уже, например, начать путь в глубины собственной души, но всё еще заниматься служением. Тем не менее, каждый может обозначить ту ступень, на которую он «в данный конкретный момент перенёс весь вес своей духовной жизни».