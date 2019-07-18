Одиннадцать проповедей данного тома впервые прозвучали на утренних воскресных богослужениях в Вестминстерской часовне как часть длинной серии толкования на Послание к Ефесянам и ранее уже были напечатаны. То, как доктор Ллойд-Джонс вслед за апостолом Павлом говорит об отношениях в браке, очень важно.



Он настаивает, что такие практические темы не могут быть правильно поняты отдельно от глубоких истин христианской веры, с которыми их связывает апостол Павел.

Пытаться рассматривать христианскую практику изолировано от христианской доктрины — значит ступать на опасную тропу. По мнению доктора Ллойда-Джонса, христианство только тогда имеет силу влиять на общество и изменять его, когда оно является результатом работы Духа Божьего.



Во времена, когда институт брака почти полностью нивелирован, когда брак все чаще заканчивается разводом, а дети воспитываются в «разрушенном доме», христианские браки могут стать сильным свидетельством сверхъестественных реалий, вошедших в жизнь мира через Евангелие Христа. Поэтому, помимо чисто практических вопросов, они могут обратить внимание на глубочайшие истины человеческого бытия.



Современное состояние института брака, таким образом, можно рассматривать как ценную возможность для христиан, и особенно для христианских семей, нести свидетельство о евангельской истине. И эти проповеди в значительной мере помогут использовать эту возможность.



Издатель

Январь 2012 г.

Ллойд-Джонс Мартин - Христианский брак

Харьков, Бiблос-Альфа, 2017. — 184 с.

ISBN 978-1-910506-47-9

Ллойд-Джонс Мартин - Христианский брак - Содержание

Предисловие издателя

Базовые принципы

Порядок творения

Аналогия с телом

Настоящая любовь

Невеста Христа

Очищение Невесты

Брачный пир Агнца

Одна плоть

Привилегии Невесты

Обязанности мужа

Преображенные отношения

Ллойд-Джонс Мартин - Христианский брак - Базовые принципы

Ефесянам 5:22-33

Мы подошли к тому, что я называю практическим применением принципа, изложенного апостолом в двадцать первом стихе: «Повинуясь друг другу в страхе Божием». Это был общий принцип, а теперь, по своему обыкновению, апостол переходит к его конкретному применению. В этом нет никаких сомнений, и мы можем доказать это тремя способами. Рассмотрим сначала слово «повиноваться», которое записано в Авторизованном переводе, или Библии короля Иакова, а также в других переводах: «Жены, повинуйтесь своим мужьям...» На самом деле в оригинальном тексте нет слова «повинуйтесь». Там сказано просто: «Жены, своим мужьям, как Господу». Как же объяснить отсутствие этого слова? Объяснение заключается в том, что в стихе 22 апостол продолжает тему повиновения, начатую в стихе 21. Тот факт, что слово «повинуйтесь» в оригинале не повторяется, доказывает, что стих 22 является продолжением стиха 21 и что апостол продолжает говорить об общем принципе повиновения. Он знает, что читатель понимает, о чем идет речь, и поэтому говорит:



«Жены (повинуйтесь) своим мужьям». Итак, простое отсутствие слова «повиноваться» само по себе является доказательством того, что именно о повиновении апостол ведет здесь речь.



Но есть и второе доказательство. Оно состоит в том, что жены здесь упоминаются перед мужьями. И это не случайность; это не акт вежливости или соблюдение принципа «сначала дамы». Библии это совсем не свойственно. В Библии, как мы увидим и как показывает сам апостол, всегда используется иной порядок. То же самое касается и законов нашей страны, и нашей повседневной речи. Мы не говорим «миссис и мистер такие-то»; мы говорим «мистер и миссис» и так далее. Итак, у апостола была очень веская причина начать с жен, говоря об отношениях между мужьями и женами. Она заключалась в том, что он был особенно обеспокоен вопросом повиновения, о чем свидетельствует принцип, изложенный им в стихе 21. И в супружеских отношениях, как апостол показывает далее, аспект повиновения особенно касается жен. Есть и другой аспект, касающийся мужей, о котором также говорит апостол. Его утверждение отнюдь не однобокое, но так как прежде всего его заботил вопрос повиновения, то вполне естественно, что сначала он говорит о женах. Таким образом, у нас есть второе доказательство того, что здесь мы имеем дело с изложением общего принципа, сформулированного в стихе 21.



Следующее, третье, доказательство этого — выражение «своим мужьям», которое использует апостол.



Заметьте, на чем сделан акцент: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». В стихе 21 апостол изложил общий принцип повиновения всех христиан друг другу. И далее он как бы говорит: «Если вы следуете этому общему принципу и повинуетесь всем, то тем более жены должны повиноваться своим мужьям, пребывая с ними в тех особенных отношениях, которые так подробно описаны в Ветхом Завете». Я хочу подчеркнуть это, потому что если мы не до конца понимаем, что в стихе 21 изложен основополагающий принцип, то мы вряд ли сможем правильно понять учение, которое далее из него вытекает. Прояснив этот пункт, мы можем двигаться дальше.

Прежде чем приступать к этой насущной и чрезвычайно важной теме, особенно в наши дни, очень важно рассмотреть утверждение апостола в целом. Давайте обратим внимание на его метод. У меня есть много причин для этого. То, что апостол делает здесь, он повторяет и в случае с «детьми и родителями», «слугами и господами». Обратите внимание на порядок слов в каждом из этих случаев. «Дети» стоят перед «родителями». Почему? Потому что апостола волнует вопрос повиновения.