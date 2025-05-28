Лейбин - Психоанализ – Учебник

Слово «психоанализ» происходит от греческих слов «душа» и «разложение, расчленение». В научную литературу данное понятие было введено З. Фрейдом в конце ХIХ века для обозначения нового метода изучения и лечения психических расстройств. Впервые понятие «психоанализ» он использовал в статье об этиологии неврозов, опубликованной вначале на французском, а затем на немецком языках соответственно 30 марта и 15 мая 1896 года.

Предыстория возникновения психоанализа начиналась с так называемого катарсического метода, использованного Й. Брейером при лечении молодой девушки в 1880–1882 годах. Связанная с катарсисом (очищением души) терапия основывалась на воспоминаниях о переживаниях, вызванных к жизни душевными травмами, их воспроизведении в состоянии гипноза и соответствующем «отреагировании» больного, которое ведет к исчезновению симптомов заболевания. История возникновения психоанализа началась с отказа Фрейда от гипноза и использования им техники свободных ассоциаций. На смену гипнозу приходит новая техника, основанная на том, что пациенту предлагается свободное высказывание всех мыслей, возникших у него в процессе обсуждения с врачом тех или иных вопросов, на рассмотрении сновидений, на построении гипотез, связанных с поиском истоков заболевания.

Переход от катарсического метода к психоанализу сопровождался разработкой техники свободных ассоциаций, обоснованием теории вытеснения и сопротивления, восстановлением в правах детской сексуальности и толкованием сновидений в процессе изучения бессознательного. По словам Фрейда, «главными составными частями учения о психоанализе» являются: учение о вытеснении и сопротивлении, о бессознательном, об этиологическом (связанном с происхождением) значении сексуальной жизни и важности детских переживаний.

Развитие психоанализа сопровождалось вторжением психоаналитических идей в разнообразные сферы знания, включая науку, религию, философию. По мере его выхода на международную арену само понятие «психоанализ» стало столь распространенным и широко используемым в медицинской, психологической и культурологической литературе XX столетия, что превратилось в многозначное и неопределенное.

Лейбин, В.М. - Психоанализ – Учебник

4-е изд., испр. и улучш. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2025. — 570 с.

ISBN 978-5-9986-0549-9

Лейбин, В.М. - Психоанализ – Содержание

Предисловие к четвертому изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Часть 1 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗ

Глава 1. Представление о психоанализе

Исторический экскурс

Научный и прикладной психоанализ

Дилетантский анализ и дикий психоанализ

Психоанализ как наука и герменевтика

Многозначность понятия психоанализа

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 2. Истоки возникновения психоанализа

Медицинская практика

Философия

Самоанализ

Литературные источники

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 3. Основные понятия психоанализа

Вытеснение

Фиксация и регрессия

Либидо

Эдипов комплекс

Идентификация

Проекция и интроекция

Интернализация и экстернализация

Нарциссизм

Сопротивление

Перенос

Контрперенос

Негативная терапевтическая реакция

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Часть 2 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОАНАЛИЗА

Глава 4. Психоаналитическое учение о бессознательном

Бессознательное психическое

Топика и динамика психических процессов

Многозначность бессознательного

Познание бессознательного

Метапсихология влечений

Специфика бессознательных процессов

Трудности и ограничения на пути осознания бессознательного

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 5. Ошибочные действия

Бессознательные промахи

Закономерность ошибочных действий

Анализ ошибочных действий

Виртуозная работа бессознательного

Промахи пациентов и аналитика

Использование ошибочных действий в художественной литературе

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 6. Сновидения и их толкование

Природа сновидений и методы их толкования

«Царская дорога» к бессознательному

Механизмы работы сновидения

Техника толкования сновидений

Символический язык бессознательного

Сновидения пациентов и аналитический процесс

Архаика сновидений

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 7. Сексуальная жизнь человека

Нормальная и извращенная сексуальность

Инфантильная сексуальность

Инфантильное сексуальное исследование и полиморфно-извращенная сексуальность ребенка

Фазы психосексуального развития ребенка

Конфликты в детской комнате

Патология любви

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 8. Психоаналитическое понимание структуры психики

Структурные составляющие психики

Оно, Я и Сверх-Я

Внутрипсихические конфликты

Несчастное Я

«Там, где было Оно, должно стать Я»

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 9. Страх

Невроз страха и детские фобии

Реальный и невротический страх

Страх, боязнь, испуг

Страх и вытеснение

Травма рождения и страх смерти

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Часть 3 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

Глава 10. Смысл и этиология неврозов

Специфика клинического психоанализа

Смысл невротических симптомов

Психоаналитическое понимание невротических симптомов

Этиология неврозов

Патогенный конфликт

Сексуальные влечения и влечения Я

Бегство в болезнь

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 11. Сопротивление

Выгода от болезни

Открытие сопротивления

Виды сопротивлений

Типичные проявления сопротивлений

Выявление и проработка сопротивления

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 12. Перенос и контрперенос

Позитивный и негативный перенос

Нарциссическое Я аналитика

Невроз переноса

Эротизированный перенос и контрперенос

Встреча с собственным бессознательным

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 13. Правила, техника лечения и цели терапии

Основное техническое правило

Абстиненция

Стратегия аналитика

Анализ конечный и бесконечный

Цели психоаналитической терапии

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Часть 4 НЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОАНАЛИЗА

Глава 14. Психоанализ религии

Религия как универсальный невроз

Тотем, табу и невроз

Происхождение и сущность религиозных представлений

Травматический невроз и еврейский монотеизм

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 15. Психоанализ и этика

Нравственные проблемы

Истоки возникновения нравственности

Вина и совесть

Моральный мазохизм

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 16. Психоаналитическая культурология

Оценка культуры

Критерии культурности

Императивы культуры

Сверх-Я и патология культуры

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 17. Эрос и Танатос

Дуалистическая концепция влечений

Деструкция, агрессивное влечение, смерть

Навязчивое повторение, влечение к жизни и влечение к смерти

Борьба между Эросом и Танатосом

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 18. Индивидуальная и социальная психология

Социальность мышления и действия

Либидозная связь

Человек — животное орды

Идеал Я и миф о герое

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Глава 19. Психоанализ искусства

Феномен остроумия

Специфика искусства и художественного творчества

Психоаналитик и писатель

Интерпретация художественных произведений и пределы психоанализа

Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Тест для проверки знаний по усвоению материала учебного пособия

Алфавитный указатель основных понятий