Лейбин - Психоанализ – Учебник
Слово «психоанализ» происходит от греческих слов «душа» и «разложение, расчленение». В научную литературу данное понятие было введено З. Фрейдом в конце ХIХ века для обозначения нового метода изучения и лечения психических расстройств. Впервые понятие «психоанализ» он использовал в статье об этиологии неврозов, опубликованной вначале на французском, а затем на немецком языках соответственно 30 марта и 15 мая 1896 года.
Предыстория возникновения психоанализа начиналась с так называемого катарсического метода, использованного Й. Брейером при лечении молодой девушки в 1880–1882 годах. Связанная с катарсисом (очищением души) терапия основывалась на воспоминаниях о переживаниях, вызванных к жизни душевными травмами, их воспроизведении в состоянии гипноза и соответствующем «отреагировании» больного, которое ведет к исчезновению симптомов заболевания. История возникновения психоанализа началась с отказа Фрейда от гипноза и использования им техники свободных ассоциаций. На смену гипнозу приходит новая техника, основанная на том, что пациенту предлагается свободное высказывание всех мыслей, возникших у него в процессе обсуждения с врачом тех или иных вопросов, на рассмотрении сновидений, на построении гипотез, связанных с поиском истоков заболевания.
Переход от катарсического метода к психоанализу сопровождался разработкой техники свободных ассоциаций, обоснованием теории вытеснения и сопротивления, восстановлением в правах детской сексуальности и толкованием сновидений в процессе изучения бессознательного. По словам Фрейда, «главными составными частями учения о психоанализе» являются: учение о вытеснении и сопротивлении, о бессознательном, об этиологическом (связанном с происхождением) значении сексуальной жизни и важности детских переживаний.
Развитие психоанализа сопровождалось вторжением психоаналитических идей в разнообразные сферы знания, включая науку, религию, философию. По мере его выхода на международную арену само понятие «психоанализ» стало столь распространенным и широко используемым в медицинской, психологической и культурологической литературе XX столетия, что превратилось в многозначное и неопределенное.
Лейбин, В.М. - Психоанализ – Учебник
4-е изд., испр. и улучш. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2025. — 570 с.
ISBN 978-5-9986-0549-9
Лейбин, В.М. - Психоанализ – Содержание
Предисловие к четвертому изданию
Предисловие к третьему изданию
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
Часть 1 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗ
Глава 1. Представление о психоанализе
Исторический экскурс
Научный и прикладной психоанализ
Дилетантский анализ и дикий психоанализ
Психоанализ как наука и герменевтика
Многозначность понятия психоанализа
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 2. Истоки возникновения психоанализа
Медицинская практика
Философия
Самоанализ
Литературные источники
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 3. Основные понятия психоанализа
Вытеснение
Фиксация и регрессия
Либидо
Эдипов комплекс
Идентификация
Проекция и интроекция
Интернализация и экстернализация
Нарциссизм
Сопротивление
Перенос
Контрперенос
Негативная терапевтическая реакция
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Часть 2 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОАНАЛИЗА
Глава 4. Психоаналитическое учение о бессознательном
Бессознательное психическое
Топика и динамика психических процессов
Многозначность бессознательного
Познание бессознательного
Метапсихология влечений
Специфика бессознательных процессов
Трудности и ограничения на пути осознания бессознательного
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 5. Ошибочные действия
Бессознательные промахи
Закономерность ошибочных действий
Анализ ошибочных действий
Виртуозная работа бессознательного
Промахи пациентов и аналитика
Использование ошибочных действий в художественной литературе
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 6. Сновидения и их толкование
Природа сновидений и методы их толкования
«Царская дорога» к бессознательному
Механизмы работы сновидения
Техника толкования сновидений
Символический язык бессознательного
Сновидения пациентов и аналитический процесс
Архаика сновидений
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 7. Сексуальная жизнь человека
Нормальная и извращенная сексуальность
Инфантильная сексуальность
Инфантильное сексуальное исследование и полиморфно-извращенная сексуальность ребенка
Фазы психосексуального развития ребенка
Конфликты в детской комнате
Патология любви
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 8. Психоаналитическое понимание структуры психики
Структурные составляющие психики
Оно, Я и Сверх-Я
Внутрипсихические конфликты
Несчастное Я
«Там, где было Оно, должно стать Я»
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 9. Страх
Невроз страха и детские фобии
Реальный и невротический страх
Страх, боязнь, испуг
Страх и вытеснение
Травма рождения и страх смерти
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Часть 3 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА
Глава 10. Смысл и этиология неврозов
Специфика клинического психоанализа
Смысл невротических симптомов
Психоаналитическое понимание невротических симптомов
Этиология неврозов
Патогенный конфликт
Сексуальные влечения и влечения Я
Бегство в болезнь
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 11. Сопротивление
Выгода от болезни
Открытие сопротивления
Виды сопротивлений
Типичные проявления сопротивлений
Выявление и проработка сопротивления
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 12. Перенос и контрперенос
Позитивный и негативный перенос
Нарциссическое Я аналитика
Невроз переноса
Эротизированный перенос и контрперенос
Встреча с собственным бессознательным
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 13. Правила, техника лечения и цели терапии
Основное техническое правило
Абстиненция
Стратегия аналитика
Анализ конечный и бесконечный
Цели психоаналитической терапии
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Часть 4 НЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОАНАЛИЗА
Глава 14. Психоанализ религии
Религия как универсальный невроз
Тотем, табу и невроз
Происхождение и сущность религиозных представлений
Травматический невроз и еврейский монотеизм
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 15. Психоанализ и этика
Нравственные проблемы
Истоки возникновения нравственности
Вина и совесть
Моральный мазохизм
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 16. Психоаналитическая культурология
Оценка культуры
Критерии культурности
Императивы культуры
Сверх-Я и патология культуры
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 17. Эрос и Танатос
Дуалистическая концепция влечений
Деструкция, агрессивное влечение, смерть
Навязчивое повторение, влечение к жизни и влечение к смерти
Борьба между Эросом и Танатосом
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 18. Индивидуальная и социальная психология
Социальность мышления и действия
Либидозная связь
Человек — животное орды
Идеал Я и миф о герое
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Глава 19. Психоанализ искусства
Феномен остроумия
Специфика искусства и художественного творчества
Психоаналитик и писатель
Интерпретация художественных произведений и пределы психоанализа
Контрольные вопросы
Рекомендуемая литература
Тест для проверки знаний по усвоению материала учебного пособия
Алфавитный указатель основных понятий
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