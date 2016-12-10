Все, что относится к духовному миру, можно разделить на три группы:

Первая — трансцендентные силы, вторая — ангелы, третья - души.

Первая группа. Трансцендентные силы - это духовные бесплотные сущности, чистые [в отношении их внутренней сути, чрезвычайно отличной от всего, что составляет наш нижний земной мир] и несравненно более возвышенные, чем все, что нам известно; они поистине ближе всех к Гашему, для них более всего ощутимо Божественное Присутствие.

Рав Йегуда Лейбович и Рав Мордехай Розен - Взгляд на вечность - Рамхаль - Маамар Гаикарим - Эссе об основах

Перевод статьи Рамхаля "Маамар 'гаикарим"

Перевод на русский язык и редакция: Гедалия Спинадель

ИЕРУСАЛИМ 1996 г. – 78 с.

The Kest-Lebovits Jewish Heritage and Roots Library

Рав Йегуда Лейбович и Рав Мордехай Розен - Взгляд на вечность - Содержание

Введение

1. Творец

2. Духовные творения

Трансцендентные силы

Ангелы

Души

Кабала принадлежит тем, кто "достиг"

3. Тора и заповеди

4. Воздаяние

Ради этого мне нужно было родиться?

Жизнь - мост к вечности

В отношении истинных ценностей все люди созданы равными

Люди в пятнадцать и тысячу ватт

Маленькие люди могут быть больше, чем большие люди

Вечность глазами птицы

5. Ган-эден и ге’гином

6. Б-жественное провидение ('гашгаха)

7. О пророчестве и пророчество Моше рабейну

8. Конечное избавление (’гагеула)

Истощение земных ресурсов указывает на иной путь развития

9. Чудеса

10. Устный закон и Талмуд

Рав Йегуда Лейбович и Рав Мордехай Розен - Взгляд на вечность - Введение

Мир Торы — его назначение, образ и невероятные возможности.

Этот краткий и содержательный трактат значителен потому, что дает панорамный взгляд на все устройство и смысл вселенной. Он дает ответы на извечную загадку жизни. Самое главное в жизни человека здесь определено и ясно выражено. Здесь высказаны самые существенные вопросы и на них даны ответы. И вот некоторые из них:

В чем назначение человека в мире и кто его сюда поместил?

Что от него ожидают и что можно надеяться найти в жизни?

Что ожидает его после смерти — на всем пути к вечности?

Короче говоря, эта тоненькая книжка поднимает и обсуждает те вопросы, которые-занимают ум всякого мыслящего человека, не давая ему успокоиться, пока он не нашел на них ответов. К несчастью, жизнь большинства людей утопает в болоте повседневной рутины, бесконечных частностей и деталей, и, реагируя на эти сиюминутные надобности и микрособытия, человек забывает о главном, теряет из вида общую картину, перестает улавливать смысл. Но если бы люди хоть раз посмотрели на мир в перспективе Торы, они бы увидели удивительно стройную конструкцию обобщающих идей и концепций. С этого времени они могли бы осознавать удивительный план и организацию мира, созданного для человека. Хотя своими силами люди не в состоянии дойти до постижения столь глубокого и возвышенного замысла, Тора дает нм необходимую широту взгляда на мир, указывая в нем их истинное место. Этот план и цель мира вкратце очертил для нас раби Моше Хаим Луццато (акроним которого Рамхаль) в своем кратком "Эссе об основах" (Маамар 'Гаикарим), который мы заново перевели. Итак, это описание еврейской концепции мира, исходящее из Торы и данное еврейскому народу в Божественном откровении. Единственный, Кто мог начертать такой план мира, - это Сам Творец. И только пользуясь этим планом, человек может найти свое истинное место в мире.

Й. Лейбович и М. Розен