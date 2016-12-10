Лейбович - Розен - Взгляд на вечность
Все, что относится к духовному миру, можно разделить на три группы:
Первая — трансцендентные силы, вторая — ангелы, третья - души.
Первая группа. Трансцендентные силы - это духовные бесплотные сущности, чистые [в отношении их внутренней сути, чрезвычайно отличной от всего, что составляет наш нижний земной мир] и несравненно более возвышенные, чем все, что нам известно; они поистине ближе всех к Гашему, для них более всего ощутимо Божественное Присутствие.
Рав Йегуда Лейбович и Рав Мордехай Розен - Взгляд на вечность - Рамхаль - Маамар Гаикарим - Эссе об основах
Перевод статьи Рамхаля "Маамар 'гаикарим"
Перевод на русский язык и редакция: Гедалия Спинадель
ИЕРУСАЛИМ 1996 г. – 78 с.
The Kest-Lebovits Jewish Heritage and Roots Library
Рав Йегуда Лейбович и Рав Мордехай Розен - Взгляд на вечность - Содержание
Введение
1. Творец
2. Духовные творения
Трансцендентные силы
Ангелы
Души
Кабала принадлежит тем, кто "достиг"
3. Тора и заповеди
4. Воздаяние
Ради этого мне нужно было родиться?
Жизнь - мост к вечности
В отношении истинных ценностей все люди созданы равными
Люди в пятнадцать и тысячу ватт
Маленькие люди могут быть больше, чем большие люди
Вечность глазами птицы
5. Ган-эден и ге’гином
6. Б-жественное провидение ('гашгаха)
7. О пророчестве и пророчество Моше рабейну
8. Конечное избавление (’гагеула)
Истощение земных ресурсов указывает на иной путь развития
9. Чудеса
10. Устный закон и Талмуд
Рав Йегуда Лейбович и Рав Мордехай Розен - Взгляд на вечность - Введение
Мир Торы — его назначение, образ и невероятные возможности.
Этот краткий и содержательный трактат значителен потому, что дает панорамный взгляд на все устройство и смысл вселенной. Он дает ответы на извечную загадку жизни. Самое главное в жизни человека здесь определено и ясно выражено. Здесь высказаны самые существенные вопросы и на них даны ответы. И вот некоторые из них:
- В чем назначение человека в мире и кто его сюда поместил?
- Что от него ожидают и что можно надеяться найти в жизни?
- Что ожидает его после смерти — на всем пути к вечности?
Короче говоря, эта тоненькая книжка поднимает и обсуждает те вопросы, которые-занимают ум всякого мыслящего человека, не давая ему успокоиться, пока он не нашел на них ответов. К несчастью, жизнь большинства людей утопает в болоте повседневной рутины, бесконечных частностей и деталей, и, реагируя на эти сиюминутные надобности и микрособытия, человек забывает о главном, теряет из вида общую картину, перестает улавливать смысл. Но если бы люди хоть раз посмотрели на мир в перспективе Торы, они бы увидели удивительно стройную конструкцию обобщающих идей и концепций. С этого времени они могли бы осознавать удивительный план и организацию мира, созданного для человека. Хотя своими силами люди не в состоянии дойти до постижения столь глубокого и возвышенного замысла, Тора дает нм необходимую широту взгляда на мир, указывая в нем их истинное место. Этот план и цель мира вкратце очертил для нас раби Моше Хаим Луццато (акроним которого Рамхаль) в своем кратком "Эссе об основах" (Маамар 'Гаикарим), который мы заново перевели. Итак, это описание еврейской концепции мира, исходящее из Торы и данное еврейскому народу в Божественном откровении. Единственный, Кто мог начертать такой план мира, - это Сам Творец. И только пользуясь этим планом, человек может найти свое истинное место в мире.
Й. Лейбович и М. Розен
Спасибо за хорошую книгу