Книга Дэниса Лейна «Благовествуй!» представляет собой практическое и вдохновляющее руководство по гомилетике — искусству подготовки и произнесения проповедей. Автор ставит перед собой задачу помочь как начинающим, так и опытным служителям сделать их проповедь более ясной, библейски обоснованной и действенной. Основная идея произведения заключается в том, что эффективное проповедование — это не просто ораторское мастерство, а результат глубокого личного исследования Писания, зависимости от Святого Духа и любви к людям, к которым обращено слово Божье.

Содержательная часть книги пошагово ведет читателя через весь процесс создания проповеди: от выбора текста и его экзегетического анализа до структурирования материала и поиска актуальных иллюстраций. Лейн уделяет особое внимание важности экспозиционного метода, при котором проповедник стремится раскрыть именно тот смысл, который заложен в библейском отрывке, а не навязывать свои мысли. Автор дает практические советы по преодолению страха перед аудиторией, работе над голосом и жестами, а также подчеркивает необходимость молитвенной подготовки, считая, что проповедь должна сначала «прозвучать» в сердце самого говорящего, прежде чем она достигнет слушателей.

Текст написан в доступном, дидактическом и очень ободряющем стиле. Дэнис Лейн избегает излишней академичности, делая упор на конкретные инструменты и методы, которые можно сразу применить в церковном служении. Работа служит ценным пособием для пасторов, студентов духовных учебных заведений и всех христиан, желающих более эффективно делиться Благой Вестью. Это чтение, которое призывает к ответственности перед Словом и вдохновляет на то, чтобы каждая проповедь была живым свидетельством о Христе, способным изменять жизни людей.

Дэнис Лейн – Благовествуй!

Витебск: «Альфом», 1996. – 128 с.

ISBN 985-6228-04-2

Дэнис Лейн – Благовествуй! – Содержание

Введение·

Гл. 1 Оrкровение и Слово Божие

Гл.2 Проповедник и его послание

Гл. 3 Характер экспозиционного благовестия

Гл. 4 Плановое благовестие

Гл.5 Подготовка, основные моменты

Гл. 6 Экспозиция рассказов

Гл.7 Экспозиция псалмов

Гл. 8 Экспозиция посланий

Гл. 9 Экспозиция книг пророков

Гл.10 Вступление к проповеди

Гл. 11 Примеры в проповеди

Гл. 12 Заключение проповеди

Гл. 13 Главное условие

Приложение