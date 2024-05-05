Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лейн - Лестница жизни

Ник Лейн - Лестница жизни
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy
На фоне всепоглощающей черноты космоса наша Земля выглядит манящим сине-зеленым шаром. Всего двум дюжинам людей доводилось своими глазами видеть нашу планету с Луны и из-за пределов лунной орбиты, но хрупкая красота сделанных ими снимков отпечаталась в памяти целого поколения. Ее ни с чем не сравнить. Наши мелочные ссоры по поводу границ, нефти и религии блекнут перед мыслью, что этот живой шарик, окруженный бесконечной пустотой, — наш общий дом (причем не только наш, ведь мы делим его с другими порождениями тех удивительнейших изобретений жизни, которым мы обязаны своими богатствами).
Жизнь и сама преобразила нашу планету, превратив этот огромный, изрытый метеоритами огнедышащий камень, вращавшийся вокруг молодой звезды, в тот живой маяк, каким она видится теперь из космоса. Жизнь окрасила нашу планету в синий и зеленый цвета трудами крошечных фотосинтетических бактерий, которые очищали ее атмосферу и океаны и наполняли их кислородом. Обретя этот мощный источник энергии, жизнь забила через край. На лугах распускаются цветы, среди замысловатых кораллов прячутся стремительные золотистые рыбки, в черных глубинах таятся огромные чудовища, деревья тянутся к небу, животные гудят и топают, глядя на окружающий мир. Посреди всего этого мы и живем, поражаясь неведомым тайнам мироздания, — мы, являющие собой сложные комплексы молекул — чувствующие, думающие, изумляющиеся и задающиеся вопросом о том, как мы здесь очутились.
Теперь, впервые в истории планеты, мы знаем ответ на этот вопрос. Это не точное знание, не скрижали истины, но зреющие плоды величайших поисков человечества, цель которых состоит в том, чтобы понять природу всего живого вокруг нас и в нас самих.

Ник Лейн - Лестница жизни - десять величайших изобретений эволюции

- Москва: ACT: CORPUS, 2014. - 528 с.
ISВN: 978-5-17 079731-8

Ник Лейн - Лестница жизни - Содержание

Введение
  • Глава 1. Происхождение жизни
  • Глава 2. ДНК
  • Глава 3. Фотосинтез
  • Глава 4. Сложная клетка
  • Глава 5. Секс
  • Глава 6. Движение
  • Глава 7. Зрение
  • Глава 8. Теплокровность
  • Глава 9. Сознание
  • Глава 10. Смерть
Эпилог
Views 213
Rating 5.0 / 5
Added 05.05.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

D
dimamurkin 2 years ago

Спасибо!

Related Books

All Books