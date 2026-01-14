Лэйн - Отношения с ближними

Мы все мечтаем об идеальных отношениях: о дружбе без предательства, браке без ссор и церкви без конфликтов. Но реальность грубо врывается в наши мечты: люди подводят, раздражают и ранят. В ответ мы либо возводим стены отчуждения, либо пытаемся переделать окружающих под себя. Тимоти Лэйн и Пол Дэвид Трипп в своей книге бросают вызов этому тупиковому подходу.

Авторы честно признают: отношения — это всегда «беспорядок». Но этот хаос не случаен. Книга показывает, что именно в горниле конфликтов и разочарований Бог совершает Свою самую тонкую работу над нашим характером. Вместо того чтобы бежать от трудностей или искать идеальных людей, Лэйн и Трипп предлагают увидеть в сложных отношениях Божью мастерскую.

Вы узнаете, как перестать видеть в ближнем врага или средство для достижения комфорта. Авторы раскрывают, как Евангелие помогает прощать непростительное, проявлять терпение к несносным и строить глубокие, искренние связи, которые стоят того, чтобы за них бороться. Это руководство для тех, кто готов закатать рукава и войти в «благословенный беспорядок» человеческого общения.

Тимоти Лэйн – Пол Трипп - Отношения с ближними - непросто, но не напрасно

Издательство «Тюльпан», ЕРПЦО, 2019. – 215 с.

ISBN 978-966-2110-35-7

Тимоти Лэйн – Пол Трипп - Отношения с ближними - непросто, но не напрасно – Содержание

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