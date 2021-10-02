Попытка понимания - Сергей Лёзов

Однако как автор я все-таки верю, что эти тексты выражают также и результаты моего собственного «стремления понять» и поэтому могут заинтересовать читателя и сегодня.

Случилось так, что я никогда не говорил от имени группы, всегда оставался частным человеком и писал просто по мере появления новых соображений. Гордиться тут нечем, но и печалиться нечего. В предлагаемых работах вполне отразились — и, хочется надеяться, выразились — «духовная ситуация времени» и политические обстоятельства.

В этой книге помещены специальные работы по библейской филологии рядом с чисто эссеистическими текстами, очевидным образом впитавшими «дух и давление времени». Почему это так? — может спросить читатель. — Я надеюсь, что разница между этими текстами существует лишь на уровне материала, но что в сущности они выражают единое движение мысли, индивидуальную «попытку понимания».

От автора

Сокращенные названия библейских книг

Указатель имен. Составитель АК. Лявданский

Примечание: курсивом выделены произведения, которые не вошли в состав файлов fb2 и epub.

К середине восьмидесятых годов, когда задумывались первые из вошедших в этот сборник работ, я пришел (вместе с той крохотной группой, что сформировала мою «альтернативную реальность») прожженным (и, естественно, подпольным) христиански-либеральным антикоммунистом. Однако «Вестник РХД» (некогда любимое чтение) к той поре уже давно стал казаться лишенным живой жизни, а «Континент»

— узким в своей антикоммунистической ортодоксии, исключающей всякое новое знание о нашей стране. При том мысль об «участии в перестройке» казалась тогда нам предательством идеалов.

Странным образом изучение либеральной протестантской мысли XX века влияло на мое понимание ситуации. Так — в постоянном соотнесении тамошнего и здешнего — возникли работы, собранные в разделе «Современное христианство в контексте интеллектуальной истории».

Итак, хронологически первые из вошедших в этот том текстов были определены моим восприятием христианского (преимущественно протестантского) либерализма и борьбой вокруг отношения к «перестройке» на ее ранних этапах (1986 — 1987 годы). «Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана ...». В работе о «правовом государстве в интеллектуальной традиции» (1989 г.) я естественным образом сравнивал вторую половину восьмидесятых годов с хрущевской оттепелью. Грустно сознавать, что это вроде бы близорукое и банальное сравнение оказалось отчасти верным: период гуманизации оба раза был очень коротким. В девяностые годы, после отвердения новой власти, лозунг «правового государства» отставили за ненадобностью. О культуре перестроечной России впору писать исторические исследования, подобные тем, что сейчас пишутся про шестидесятые годы.

Нет, только заведомо предубежденный (и интеллектуально недобросовестный) человек стал бы говорить, что «по сути ничего не изменилось». Но — при всех самоочевидных различиях — интересно (и важно, и грустно) увидеть родство в культуре «оттепели» и «перестройки», заметить структурную общность (и содержательное расхождение) надежд, оказавшихся иллюзиями. В эпоху оттепели бытовал миф о гуманном социализме, а в эпоху перестройки развернулся миф о гуманном капитализме. И оба раза затем наступала стабилизация серых будней, лишавшая гуманистический миф его места в жизни.

Один из разделов книги называется «Евреи и христиане после Катастрофы», и в нем собрана часть того, что я писал на еврейские темы. Из самих текстов ясно, что «еврейский вопрос» возник у меня (чтобы потом исчезнуть) по мере того, как я решал собственные проблемы, проблемы своей веры, своей христианской идентичности.

Тут надо добавить два замечания для читателя этого раздела. Во-первых, изнутри русской ситуации пока еще не вполне понятно, почему поиски христианской идентичности могут или должны наталкивать человека на какие бы то ни было «еврейские вопросы». Между тем это стало чем-то самоочевидным для либерального протестантизма семидесятых-восьмидесятых годов, в свое время сильно повлиявшего на меня. И я прошел путь от энтузиастического принятия этого нового движения в западном христианстве до его оценки как «неолиберальной христианской юдофилии 70-90-х годов XX века, не всегда искренней и бескорыстной». Подробности об этом — в книге.

Во-вторых, я размышлял и писал на эти темы с середины восьмидесятых годов — просто как частный человек. Уже гораздо позже «холокост» (увы, корявая транскрипция с американского) стал одним из важных направлений деятельности еврейских просветительских организаций в России. Тематика моих работ не связана с этой деятельностью, важность которой и ее польза для русского общества не вызывают сомнения. Просто в обоих случаях речь идет о разных вещах.

Публикуемые в этом томе работы по библеистике не являются популяризацией и претендуют на добывание нового знания. Поэтому я надеюсь, что они привлекут внимание специалистов и вообще всех, кому интересна Библия и ее языки. Однако и эти работы (пусть непрямым образом) возникли из поисков «христианского в христианстве» в тот момент, когда возможность разговора на общие темы показалась мне исчерпанной, — надеюсь, не навсегда. В последнее время я замечаю, что это ощущение невозможности «общих вопросов» тоже определено ситуацией и разделяется частью общества.

На этом можно и закончить предисловие «от автора». Известно, что исследовательские тексты в области гуманитарных наук часто оказываются в какой-то мере автобиографичными. Поэтому я просто приглашаю читателя мысленно пройти и по моему пути.