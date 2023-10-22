Соблазн лжедоктрины заключается в том, что она представляется правдой. Она выглядит просто как некое дополнение к уже устоявшейся доктрине. Новая доктрина распространяется теми, кто совершенно уверен, что открыл некий неизведанный источник истины или же нашел более правильное истолкование старой, устоявшейся истины... Как бы то ни было, люди эти убеждены в том, что они правы, а все остальные — заблуждаются.

Такова самая древняя уловка сатаны. Он обращается к нашему тщеславию и вводит нас в самообман. Впервые приблизившись к Еве, сатана поставил под сомнение целостность и чистоту заповедей Господних и воззвал к ее тщеславному желанию быть равной Господу. Именно это желание в первую очередь и привело когда-то к его собственному падению. А ведь в каждом из нас есть достаточно эгоизма, и мы хотим верить в то, что можем узнать что-то, чего не знают другие.

Ричард Ли, Эд Хиндсон - Ангелы обмана

Пер. с англ. — М., "Протестант", 1994, 240 стр.

ISBN 5-85770-161-9

Richard Lee, Ed Hindson. Angels of Deceit

Перевод с английского Гребцовой И.Г.

Ричард Ли - Эд Хиндсон - Ангелы обмана - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРОЦЕСС ДУХОВНОГО ОБМАНА

1. Падение во тьму - Последствия лжерелигий

2. Культовое мышление - Тенденции в развитии культов

3. Ускоренный курс духовного обмана - признаки культовой парадигмы

4. Апостолы ошибок - Ошибочные доктрины культов, основывающихся на христианстве

5. Всадники космического круговорота - Восточный мистицизм и культы, основывающиеся на индуизме

6. Повальное увлечение Новым Веком - Культы Нового Века и их притягательность для широкой публики

7. Голоса с темной стороны - Спиритизм Нового Века

8. Сатана и его ангелы -Сатанизм и одержимость демонами

9. Играя с огнем - Оккультные практики и астрология

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: МАСТЕРА ОБМАНА