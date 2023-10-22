Ли - Ангелы обмана
Соблазн лжедоктрины заключается в том, что она представляется правдой. Она выглядит просто как некое дополнение к уже устоявшейся доктрине. Новая доктрина распространяется теми, кто совершенно уверен, что открыл некий неизведанный источник истины или же нашел более правильное истолкование старой, устоявшейся истины... Как бы то ни было, люди эти убеждены в том, что они правы, а все остальные — заблуждаются.
Такова самая древняя уловка сатаны. Он обращается к нашему тщеславию и вводит нас в самообман. Впервые приблизившись к Еве, сатана поставил под сомнение целостность и чистоту заповедей Господних и воззвал к ее тщеславному желанию быть равной Господу. Именно это желание в первую очередь и привело когда-то к его собственному падению. А ведь в каждом из нас есть достаточно эгоизма, и мы хотим верить в то, что можем узнать что-то, чего не знают другие.
Ричард Ли, Эд Хиндсон - Ангелы обмана
Пер. с англ. — М., "Протестант", 1994, 240 стр.
ISBN 5-85770-161-9
Richard Lee, Ed Hindson. Angels of Deceit
Перевод с английского Гребцовой И.Г.
Ричард Ли - Эд Хиндсон - Ангелы обмана - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРОЦЕСС ДУХОВНОГО ОБМАНА
1. Падение во тьму - Последствия лжерелигий
2. Культовое мышление - Тенденции в развитии культов
3. Ускоренный курс духовного обмана - признаки культовой парадигмы
4. Апостолы ошибок - Ошибочные доктрины культов, основывающихся на христианстве
5. Всадники космического круговорота - Восточный мистицизм и культы, основывающиеся на индуизме
6. Повальное увлечение Новым Веком - Культы Нового Века и их притягательность для широкой публики
7. Голоса с темной стороны - Спиритизм Нового Века
8. Сатана и его ангелы -Сатанизм и одержимость демонами
9. Играя с огнем - Оккультные практики и астрология
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: МАСТЕРА ОБМАНА
10. Справочник о лжепророках - Библейские тесты о лжепророках
11. Всемирная церковь Бога - Герберт У.Армстронг
12. Дети Бога - Дэвид Берг
13. Ассоциация Исследования и Просвещения - Эдгар Кейси
14. Предсказатель будущего - Джин Диксон
15. Христианская наука - Мэри Бейкер Эдди
16. Церковь Наукологии - Л.Рон Хаббард
17. Миссия Божественного Света - Махарадж Джи
18. Народный Храм - Джим Джонс
19. Ветвь Давидова - Дэвид Кореш
20. Церковь единения - Сун Миунг Мун
21. Церковь Всеобщая и Торжествующая - Элизабет Клер Профет
22. Тантра Йога - Бхагван Шри Раджнеш
23. Свидетели Иеговы - Чарлз Т.Рассел
24. Мормоны: святые последнего дня - Джозеф Смит
25. Трансцендентальная медитация - Махариши Махеш Йоги
26. Свет во тьме - Как помочь спасению семьи, друзей, детей
Спасибо большое!!