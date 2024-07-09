Ли, Брюс - Правила жизни Брюса Ли - Слова мудрости на каждый день

Ли Брюс - Правила жизни Брюса Ли
Важно раскрыть свои способности и возможности. Советую всем стремиться к самовыражению, а не к самоутверждению. Пусть каждый заглянет в себя и честно раскроет все свои таланты.
Брюс Ли
Гений Брюса Ли изменил многие миры: мир боевых искусств, мир восточного и американского кинематографа, а также миры его бесчисленных учеников и поклонников. И речь не только о его современниках: несколько десятилетий Брюс воодушевлял и будоражил умы людей самых разных профессий и социального положения. Люди все больше интересуются его изречениями, находя в них ключ к решению многих современных проблем. Многие считают Брюса Ли прогрессивным философом, эталоном дисциплины, силы и мудрости. Философия Ли рисует нам мир, в котором нет страдания, а есть лишь прогресс и просвещение без тени невежества, предрассудков и непорядочности. По словам самого Ли, это вселенная «любви, мира и братства».
Брюс Ли не считал философию уделом лишь научной элиты. Он называл ее вратами, через которые дух каждого может устремиться к великим приключениям. Философия освещала рубежи человеческих возможностей и стирала последние тени сомнения и неуверенности. В отличие от тех, кто был рад следовать за другими, Брюс Ли стремился проложить свой путь к истине. Тех, кто желал прикоснуться к его мудрости, он побуждал поступать так же. Брюс был поборником личных прав и индивидуального развития — того, что обеспечивает ценность каждого отдельно взятого индивида. Но, кроме того, он говорил и о ценностях более фундаментальных — общности человечества и необходимости устранения искусственных преград (классовой структуры, разделения по национальному или этническому признаку), мешающих достижению истинного братства и мирного сосуществования всех людей.
Брюс Ли не признавал слепого повиновения внешним авторитетам. Он призывал людей ценить себя и свою жизнь превыше всего и возносил хвалу «художнику жизни» — тому, кто умел жить по своему разумению и не боялся в одиночку выступать против традиций и общественного мнения. Ли отмечал, что людям свойственно «больше верить в то, чему мы подражаем, чем в то, что мы создаем сами», и, как следствие, искать ответы на самые насущные вопросы где угодно, только не в себе самих. Слишком многие не уверены в будущем, поскольку не знают, кому доверять, и не полагаются на свои инстинкты. Передавая кому-то управление собственной жизнью, предоставляя другому решать, какие проблемы «настоящие», а какие нет, люди обрекают себя на духовный голод и онемение рассудка.
Итак, это книга для свободных духом, осмелившихся жить по своему разумению, а не планировать жизнь согласно верованиям, чужим предписаниям или правилам различных институтов. Она для тех, кто искал истину, но не нашел ее ни в догматах, ни в дежурных фразах. Здесь собрано более 800 цитат, затрагивающих свыше 70 тем, организованных в восемь разделов. Брюс Ли не разжевывает эти темы и не предлагает готовых ответов. Скорее он дает вам инструменты, которые помогут вам проложить собственный путь. Если вы склонны к страданиям и волнениям либо упали духом, наблюдения и мудрые замечания Брюса Ли укрепят и успокоят вашу истерзанную душу.
Ли, Брюс - Правила жизни Брюса Ли - Слова мудрости на каждый день
Сост. Джон Литтл ; пер. с англ. Анны Авдеевой . — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 240 c.
ISBN 978-5-00100-884-2
Ли, Брюс - Правила жизни Брюса Ли – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ. Философия Брюса Ли
ВВЕДЕНИЕ. Книга для свободных духом
ЧАСТЬ I. Основные принципы
- Жизнь
- Существование
- Время
- Корень
- Здесь и сейчас
- Реальность
- Законы
- Взаимозависимость
- Пустота
- Смерть
ЧАСТЬ II. Природа человека
- Человек
- Действие
- У-вэй (естественное действие)
- Разум
- Мышление
- Понятие (абстрагирование)
- Познание
- Идеи
- Восприятие
- Эго (самосознание)
- Концентрация
- Логика
- Эмоции
- Счастье
- Страх
- Сила воли
- Добрая воля
- Мечты
- Духовность
ЧАСТЬ III. Вопросы существования
- Здоровье
- Ухаживания
- Любовь
- Брак
- Воспитание детей
- Образование
- Преподавание
- Этика
- Расизм
- Трудности
- Противостояние
- Приспособляемость
- Философия
ЧАСТЬ IV. Достижения
- Работа
- Качество
- Мотивация
- Цели
- Вера
- Успех
- Деньги
- Слава
- Лесть
ЧАСТЬ V. Искусство и творческие люди
- Искусство
- Киносъемки
- Актерское мастерство
- ЧАСТЬ VI. Личная свобода
- Предубеждения
- Системы
- Отстраненность
- Бездумие (у-син)
- Дзен-буддизм
- Медитация
- Сосредоточение
- Свобода
ЧАСТЬ VII. Процесс становления
- Инь-ян
- Целостность
- Дао
- Истина
ПРИМЕЧАНИЯ
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