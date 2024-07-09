Ли, Брюс - Правила жизни Брюса Ли - Слова мудрости на каждый день

Важно раскрыть свои способности и возможности. Советую всем стремиться к самовыражению, а не к самоутверждению. Пусть каждый заглянет в себя и честно раскроет все свои таланты.

Брюс Ли

Гений Брюса Ли изменил многие миры: мир боевых искусств, мир восточного и американского кинематографа, а также миры его бесчисленных учеников и поклонников. И речь не только о его современниках: несколько десятилетий Брюс воодушевлял и будоражил умы людей самых разных профессий и социального положения. Люди все больше интересуются его изречениями, находя в них ключ к решению многих современных проблем. Многие считают Брюса Ли прогрессивным философом, эталоном дисциплины, силы и мудрости. Философия Ли рисует нам мир, в котором нет страдания, а есть лишь прогресс и просвещение без тени невежества, предрассудков и непорядочности. По словам самого Ли, это вселенная «любви, мира и братства».

Брюс Ли не считал философию уделом лишь научной элиты. Он называл ее вратами, через которые дух каждого может устремиться к великим приключениям. Философия освещала рубежи человеческих возможностей и стирала последние тени сомнения и неуверенности. В отличие от тех, кто был рад следовать за другими, Брюс Ли стремился проложить свой путь к истине. Тех, кто желал прикоснуться к его мудрости, он побуждал поступать так же. Брюс был поборником личных прав и индивидуального развития — того, что обеспечивает ценность каждого отдельно взятого индивида. Но, кроме того, он говорил и о ценностях более фундаментальных — общности человечества и необходимости устранения искусственных преград (классовой структуры, разделения по национальному или этническому признаку), мешающих достижению истинного братства и мирного сосуществования всех людей.

Брюс Ли не признавал слепого повиновения внешним авторитетам. Он призывал людей ценить себя и свою жизнь превыше всего и возносил хвалу «художнику жизни» — тому, кто умел жить по своему разумению и не боялся в одиночку выступать против традиций и общественного мнения. Ли отмечал, что людям свойственно «больше верить в то, чему мы подражаем, чем в то, что мы создаем сами», и, как следствие, искать ответы на самые насущные вопросы где угодно, только не в себе самих. Слишком многие не уверены в будущем, поскольку не знают, кому доверять, и не полагаются на свои инстинкты. Передавая кому-то управление собственной жизнью, предоставляя другому решать, какие проблемы «настоящие», а какие нет, люди обрекают себя на духовный голод и онемение рассудка.

Итак, это книга для свободных духом, осмелившихся жить по своему разумению, а не планировать жизнь согласно верованиям, чужим предписаниям или правилам различных институтов. Она для тех, кто искал истину, но не нашел ее ни в догматах, ни в дежурных фразах. Здесь собрано более 800 цитат, затрагивающих свыше 70 тем, организованных в восемь разделов. Брюс Ли не разжевывает эти темы и не предлагает готовых ответов. Скорее он дает вам инструменты, которые помогут вам проложить собственный путь. Если вы склонны к страданиям и волнениям либо упали духом, наблюдения и мудрые замечания Брюса Ли укрепят и успокоят вашу истерзанную душу.

Ли, Брюс - Правила жизни Брюса Ли - Слова мудрости на каждый день

Сост. Джон Литтл ; пер. с англ. Анны Авдеевой . — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 240 c.

ISBN 978-5-00100-884-2

Ли, Брюс - Правила жизни Брюса Ли – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. Философия Брюса Ли

ВВЕДЕНИЕ. Книга для свободных духом

ЧАСТЬ I. Основные принципы

Жизнь

Существование

Время

Корень

Здесь и сейчас

Реальность

Законы

Взаимозависимость

Пустота

Смерть

ЧАСТЬ II. Природа человека

Человек

Действие

У-вэй (естественное действие)

Разум

Мышление

Понятие (абстрагирование)

Познание

Идеи

Восприятие

Эго (самосознание)

Концентрация

Логика

Эмоции

Счастье

Страх

Сила воли

Добрая воля

Мечты

Духовность

ЧАСТЬ III. Вопросы существования

Здоровье

Ухаживания

Любовь

Брак

Воспитание детей

Образование

Преподавание

Этика

Расизм

Трудности

Противостояние

Приспособляемость

Философия

ЧАСТЬ IV. Достижения

Работа

Качество

Мотивация

Цели

Вера

Успех

Деньги

Слава

Лесть

ЧАСТЬ V. Искусство и творческие люди

Искусство

Киносъемки

Актерское мастерство

ЧАСТЬ VI. Личная свобода

Предубеждения

Системы

Отстраненность

Бездумие (у-син)

Дзен-буддизм

Медитация

Сосредоточение

Свобода

ЧАСТЬ VII. Процесс становления

Инь-ян

Целостность

Дао

Истина

ПРИМЕЧАНИЯ