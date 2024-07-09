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Ли Брюс - Правила жизни Брюса Ли

Ли, Брюс - Правила жизни Брюса Ли - Слова мудрости на каждый день
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, *Biographies Memoirs
Важно раскрыть свои способности и возможности. Советую всем стремиться к самовыражению, а не к самоутверждению. Пусть каждый заглянет в себя и честно раскроет все свои таланты.
Брюс Ли
Гений Брюса Ли изменил многие миры: мир боевых искусств, мир восточного и американского кинематографа, а также миры его бесчисленных учеников и поклонников. И речь не только о его современниках: несколько десятилетий Брюс воодушевлял и будоражил умы людей самых разных профессий и социального положения. Люди все больше интересуются его изречениями, находя в них ключ к решению многих современных проблем. Многие считают Брюса Ли прогрессивным философом, эталоном дисциплины, силы и мудрости. Философия Ли рисует нам мир, в котором нет страдания, а есть лишь прогресс и просвещение без тени невежества, предрассудков и непорядочности. По словам самого Ли, это вселенная «любви, мира и братства».
Брюс Ли не считал философию уделом лишь научной элиты. Он называл ее вратами, через которые дух каждого может устремиться к великим приключениям. Философия освещала рубежи человеческих возможностей и стирала последние тени сомнения и неуверенности. В отличие от тех, кто был рад следовать за другими, Брюс Ли стремился проложить свой путь к истине. Тех, кто желал прикоснуться к его мудрости, он побуждал поступать так же. Брюс был поборником личных прав и индивидуального развития — того, что обеспечивает ценность каждого отдельно взятого индивида. Но, кроме того, он говорил и о ценностях более фундаментальных — общности человечества и необходимости устранения искусственных преград (классовой структуры, разделения по национальному или этническому признаку), мешающих достижению истинного братства и мирного сосуществования всех людей.
Брюс Ли не признавал слепого повиновения внешним авторитетам. Он призывал людей ценить себя и свою жизнь превыше всего и возносил хвалу «художнику жизни» — тому, кто умел жить по своему разумению и не боялся в одиночку выступать против традиций и общественного мнения. Ли отмечал, что людям свойственно «больше верить в то, чему мы подражаем, чем в то, что мы создаем сами», и, как следствие, искать ответы на самые насущные вопросы где угодно, только не в себе самих. Слишком многие не уверены в будущем, поскольку не знают, кому доверять, и не полагаются на свои инстинкты. Передавая кому-то управление собственной жизнью, предоставляя другому решать, какие проблемы «настоящие», а какие нет, люди обрекают себя на духовный голод и онемение рассудка.
Итак, это книга для свободных духом, осмелившихся жить по своему разумению, а не планировать жизнь согласно верованиям, чужим предписаниям или правилам различных институтов. Она для тех, кто искал истину, но не нашел ее ни в догматах, ни в дежурных фразах. Здесь собрано более 800 цитат, затрагивающих свыше 70 тем, организованных в восемь разделов. Брюс Ли не разжевывает эти темы и не предлагает готовых ответов. Скорее он дает вам инструменты, которые помогут вам проложить собственный путь. Если вы склонны к страданиям и волнениям либо упали духом, наблюдения и мудрые замечания Брюса Ли укрепят и успокоят вашу истерзанную душу.

Ли, Брюс - Правила жизни Брюса Ли - Слова мудрости на каждый день

Сост. Джон Литтл ; пер. с англ. Анны Авдеевой . — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 240 c.
ISBN 978-5-00100-884-2

Ли, Брюс - Правила жизни Брюса Ли – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. Философия Брюса Ли
ВВЕДЕНИЕ. Книга для свободных духом
ЧАСТЬ I. Основные принципы
  • Жизнь
  • Существование
  • Время
  • Корень
  • Здесь и сейчас
  • Реальность
  • Законы
  • Взаимозависимость
  • Пустота
  • Смерть
ЧАСТЬ II. Природа человека
  • Человек
  • Действие
  • У-вэй (естественное действие)
  • Разум
  • Мышление
  • Понятие (абстрагирование)
  • Познание
  • Идеи
  • Восприятие
  • Эго (самосознание)
  • Концентрация
  • Логика
  • Эмоции
  • Счастье
  • Страх
  • Сила воли
  • Добрая воля
  • Мечты
  • Духовность
ЧАСТЬ III. Вопросы существования
  • Здоровье
  • Ухаживания
  • Любовь
  • Брак
  • Воспитание детей
  • Образование
  • Преподавание
  • Этика
  • Расизм
  • Трудности
  • Противостояние
  • Приспособляемость
  • Философия
ЧАСТЬ IV. Достижения
  • Работа
  • Качество
  • Мотивация
  • Цели
  • Вера
  • Успех
  • Деньги
  • Слава
  • Лесть
ЧАСТЬ V. Искусство и творческие люди
  • Искусство
  • Киносъемки
  • Актерское мастерство
  • ЧАСТЬ VI. Личная свобода
  • Предубеждения
  • Системы
  • Отстраненность
  • Бездумие (у-син)
  • Дзен-буддизм
  • Медитация
  • Сосредоточение
  • Свобода
ЧАСТЬ VII. Процесс становления
  • Инь-ян
  • Целостность
  • Дао
  • Истина
ПРИМЕЧАНИЯ
Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 09.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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