Ли - Из тел богов

Х закрытый раздел особого доступа

Примечание для читателей: Информация, представленная в этих книгах, предназначена исключительно для образовательных, исторических и культурных целей и никоим образом не должна рассматриваться как пропаганда использования галлюциногенов. Ни авторы, ни издатели не несут никакой ответственности за физические, психологические, юридические или любые другие последствия, связанные с такими веществами.

Древний культ мёртвых способствовал возникновению христианской религии, и помочь узнать, как доисторический культ мёртвых получил огромную власть над западным миром.

Задолго до зарождения цивилизации людей приносили в жертву, а их кожу и плоть использовали для проведения религиозных обрядов. Применение человеческого жира для изготовления священных масел хорошо задокументировано и признано всеми археологами и историками. Однако ещё более шокирующим является тот факт, что для приготовления священной пищи использовалось человеческое мясо. Процесс извлечения плоти из человеческих тел для создания священной пищи не слишком хорошо изучен, но он практиковался на Ближнем Востоке и во многих регионах Европы. Автор приводит документальные подтверждения существования этих практик, начиная с древнего Крита, и показывает, как эти обряды распространились на Южную Европу и повлияли на развитие западной религии в эпоху Средневековья. На примере исторических документов демонстрируются обряды с использованием мёртвых тел, включающие практику расчленения для добывания плоти и практику извлечения телесных жидкостей из разложившихся трупов, которые потом можно было добавлять в священные кушанья, масла, кремы и бальзамы.

Незнакомых с «культом святых» может удивить интерес католической церкви к мёртвым телам. Церковники подвергали специальной обработке и выставляли на всеобщее обозрение мощи святых и проводили церемонии богослужения и поминальные трапезы на кладбищах. Эта уникальная книга поможет разобраться в сути замысловатых погребальных обрядов египтян, греков, евреев и ранних христиан, а также в деятельности еретических христианских сект средневековой эпохи. Примечательно, что многие из таких древних символов сохранились до наших времён.

Ли Эрл - Из тел богов - Психоактивные растения и культы мёртвых = Earl Lee. From the Bodies of the Gods. Psychoactive Plants and the Cults of the Dead

Москва: БИО-Пресс, 2023. — 272 с.

ISBN 978-5-907522-09-1

Ли Эрл - Из тел богов - Психоактивные растения и культы мёртвых - Содержание

Благодарности

Введение. Причащение плотью

Часть I Снятие покрова с тела Иисуса

Глава 1 Сохранившиеся следы культа мёртвых

Глава 2 Священные масла, священная пища

Глава 3 Тело в красном

Глава 4 Ритуальный каннибализм и волшебная пища

Часть II ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИИСУС

Глава 5 Культы мёртвых в современном мире

Глава 6 Елей у иудеев и христиан

Глава 7 История в галлюцинациях

Глава 8 Растения — части тел богов

Глава 9 Признаки культа мёртвых

Глава 10 Бессмертие

Часть III СУИНИ ТОДД СРЕДИ СОЛОВЬЁВ

Глава 11 Культ мёртвых в Греции

Глава 12 Богини Крита

Глава 13 МИНОЙСКИЕ ГРОБНИЦЫ

Глава 14 Поедание мёртвых

Глава 15 Рога посвящения и лабрис

Глава 16 Пробуждение пчёл

Глава 17 Зевс и мешок из человеческой кожи

Глава 18 Дионис И ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ БОГИ

Глава 19 Поклонение Дионису и Осирису: греки или египтяне?

Глава 20 Прометей

Глава 21 Адонис, Ясон и Иисус

Глава 22 От Минотавра до Иисуса

Приложение Первое послание Иоанна, 2:20 и 27, переводы и комментарии

Библиография