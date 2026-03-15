Лиардон - Божьи генералы - 2

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics, Pastoral Care Counseling

От автора. Я нашел подходящее название для своей второй книги из серии “Божьи генералы”‑ “Пламенные реформаторы”. Я уверен, что для нас жизненно важным является знание истории давно минувшей Реформации, а также личности тех, кто стоял у ее истоков. Каждое поколение нуждается в реформах, поскольку, когда мы забываем свою историю или же теряем смысл своей жизни, наша надежда на Иисуса может отойти на второй план, и тогда Небеса закрываются и оказываются недоступными. Вторая книга содержит больше деталей, нежели первая, поскольку предмет исследования значительно расширился. Теперь он включает в себя также и способ мышления вместе с доктринами, которые могут показаться нам чуждыми. Так происходит из‑за того, что мы живем и пожинаем плоды, взрощенные этими людьми, которые когда‑то были первопроходцами. Мы наслаждаемся плодами того, за что эти люди вынуждены были положить свои жизни. Сегодня в течение одного богослужения мы можем услышать то, для понимания чего им потребовались многие и многие годы!

Робертc Лиардон - Божьи генералы - 2 - Пламенные реформаторы

Пер. с англ. И. Лысюк

3-тье изд.

Киев, БРАЙТ СТАР ПАБЛИШИНГ, Кириченко, 2012. 400 с.

ISBN 966-426-017-7

Робертc Лиардон - Божьи генералы - 2 - Пламенные реформаторы - Содержание

Введение

  • 1. Джон Уиклиф. Переводчик Библии

  • 2. Ян Гус. Отец реформы

  • 3. Мартин Лютер. Боевой топор реформы

  • 4. Жан Кальвин. Наставляющий апостол

  • 5. Джон Нокс. Меченосец

  • 6. Джордж Фокс. Избавитель Духа

Об авторе

Added 15.03.2026
