Либерализм: pro et contra

Либерализм: pro et contra
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Religious Studies Atheism

Либерализм: pro et contra - Антология

Ответственный редактор Д. К. Богатырев. Авторы-составители В. А. Туторов, Р. В, Светлов

(Русский Путь )

Санкт-Петербург, Издательство Русской христианской гуманитарной академии 2016 г. — 981 с.

ISBN 978-5-88812-812-1

Либерализм: pro et contra - Антология - Содержание

От издателя

Введение

  • В. А. Гуторов. Российский либерализм как исторический и политический феномен: от утопии к реальности

I. Либерализм в историческом преломлении

  • Т. Н. Грановский. Лекции по истории позднего средневековья. Лекция 1 (10 Сентября)

  • А. И. Герцен. Старый мир и Россия. Письма к В. Линтону. (Письмо второе)

  • И. В. Киреевский. В ответ А. С. Хомякову

    • Каких перемен желал бы я в теперешнее время в России?

    • О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России.

    • Письмо к графу Е. Е. Комаровскому

  • К. Д. Кавелин. Краткий взгляд на русскую историю. Чтение в профессорском клубе в Бонне (1863-1864)

  • А. Д. Градовский

    • Мечтания самобытника

    • Письмо к Н. И. Костомарову

  • П. Н. Милюков

    • Семидесятилетие освобождения крестьян

    • Величие и падение Покровского (эпизод из истории науки в СССР)

ІІ. Типология либерализма

  • Б. Я. Чичеринн. Различные виды либерализма

  • M. Е. Салтыков-Щедрин. Либерал

  • A. Д. Градовский

    • Реформы и народность

    • Либерализм и западничество

  • B. Я. Мещерский. Либеральное тихое безумие

  • Я. А. Бердяев. Философия неравенства. (Письма к недругам по социальной философии) <Письмо седьмое: о либерализме>

III. Либеральный конституционализм

  • M. М. Сперанский

    • Еще нечто о свободе и рабстве

    • Введение к Уложению государственных законов

    • О силе правительства

  • Я. М. Карамзин. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях

IV. Либералы и общество

  • П. А. Вяземский. Записные книжки (1813-1848). <Фрагменты>

  • А. С. Хомяков. <О сельской общине>

  • К. Д. Кавелин

    • Политические призраки

    • Бюрократия и общество

  • A. Д. Градовский. Об общественном мнени

  • B. П. Мещерский

    • Нечто о консерваторах в России

    • Порочный обычай

    • Нигилизм — порождение либерально-чиновничьего Петербурга

    • Безнравственность нашего общества

  • Н. А. Бердяев

    • Общество и власть

    • Роль третьего сословия в России

  • В. И. Ленин. Памяти графа Гейдена. (Чему учат народ наши беспартийные «демократы»?)

  • П. Н. Милюков

    • Россия и демократическая эмиграция (Доклад в первом публичном заседании Республиканско- демократического клуба в Праге, 5 июня 1923 г.)

    • Социализм и демократия

V. Споры о Пушкине

  • Ф. М. Достоевский. Дневник писателя (1877, июль-август)

  • А. Д. Градовский. Мечты и действительность (По поводу речи Φ. М. Достоевского)

  • К. Д. Кавелин. Письмо Φ. М. Достоевскому

  • С. Л. Франк. Пушкин как политический мыслитель

Вместо послесловия

  • Р. В, Светлов. Либерализм как простая структура?

Комментарии

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

