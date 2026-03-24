Либерализм: pro et contra
Ответственный редактор Д. К. Богатырев. Авторы-составители В. А. Туторов, Р. В, Светлов
(Русский Путь )
Санкт-Петербург, Издательство Русской христианской гуманитарной академии 2016 г. — 981 с.
ISBN 978-5-88812-812-1
Либерализм: pro et contra - Антология - Содержание
От издателя
Введение
В. А. Гуторов. Российский либерализм как исторический и политический феномен: от утопии к реальности
I. Либерализм в историческом преломлении
Т. Н. Грановский. Лекции по истории позднего средневековья. Лекция 1 (10 Сентября)
А. И. Герцен. Старый мир и Россия. Письма к В. Линтону. (Письмо второе)
И. В. Киреевский. В ответ А. С. Хомякову
Каких перемен желал бы я в теперешнее время в России?
О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России.
Письмо к графу Е. Е. Комаровскому
К. Д. Кавелин. Краткий взгляд на русскую историю. Чтение в профессорском клубе в Бонне (1863-1864)
А. Д. Градовский
Мечтания самобытника
Письмо к Н. И. Костомарову
П. Н. Милюков
Семидесятилетие освобождения крестьян
Величие и падение Покровского (эпизод из истории науки в СССР)
ІІ. Типология либерализма
Б. Я. Чичеринн. Различные виды либерализма
M. Е. Салтыков-Щедрин. Либерал
A. Д. Градовский
Реформы и народность
Либерализм и западничество
B. Я. Мещерский. Либеральное тихое безумие
Я. А. Бердяев. Философия неравенства. (Письма к недругам по социальной философии) <Письмо седьмое: о либерализме>
III. Либеральный конституционализм
M. М. Сперанский
Еще нечто о свободе и рабстве
Введение к Уложению государственных законов
О силе правительства
Я. М. Карамзин. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях
IV. Либералы и общество
П. А. Вяземский. Записные книжки (1813-1848). <Фрагменты>
А. С. Хомяков. <О сельской общине>
К. Д. Кавелин
Политические призраки
Бюрократия и общество
A. Д. Градовский. Об общественном мнени
B. П. Мещерский
Нечто о консерваторах в России
Порочный обычай
Нигилизм — порождение либерально-чиновничьего Петербурга
Безнравственность нашего общества
Н. А. Бердяев
Общество и власть
Роль третьего сословия в России
В. И. Ленин. Памяти графа Гейдена. (Чему учат народ наши беспартийные «демократы»?)
П. Н. Милюков
Россия и демократическая эмиграция (Доклад в первом публичном заседании Республиканско- демократического клуба в Праге, 5 июня 1923 г.)
Социализм и демократия
V. Споры о Пушкине
Ф. М. Достоевский. Дневник писателя (1877, июль-август)
А. Д. Градовский. Мечты и действительность (По поводу речи Φ. М. Достоевского)
К. Д. Кавелин. Письмо Φ. М. Достоевскому
С. Л. Франк. Пушкин как политический мыслитель
Вместо послесловия
Р. В, Светлов. Либерализм как простая структура?
Комментарии
