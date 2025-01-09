Вы когда-нибудь задумывались, почему разбитое сердце болит так же сильно, как сломанная рука? Или почему мы продолжаем думать о разговоре с коллегой даже спустя часы после его завершения?

Профессор нейробиологии Мэттью Либерман в своей книге «Социальный вид» доказывает: наша потребность в общении — это не просто прихоть или культурная надстройка. Это базовая биологическая потребность, такая же жизненно важная, как еда, вода и сон.

Мэттью Либерман - Социальный вид. Почему мы нуждаемся друг в друге

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2020 г. — 426 с.

ISBN 978-5-00146-614-7

Мэттью Либерман - Социальный вид. Почему мы нуждаемся друг в друге - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ЖЮЛИ РЕШЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОКИ

ГЛАВА 1. Кто мы есть?

ГЛАВА 2. Пристрастия мозга

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВЯЗИ

ГЛАВА 3. Разбитые сердца и сломанные ноги

ГЛАВА 4. У справедливости вкус шоколада

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ

ГЛАВА 5. Фокусы разума

ГЛАВА 6. Свет мой, «зеркальце», скажи

ГЛАВА 7. Подъемы и спады

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ГАРМОНИЗАЦИЯ

ГЛАВА 8. Человек — троянский конь

ГЛАВА 9. Всевидящий самоконтроль

СОЦИАЛЬНЫЙ ВИД

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. УМНЕЕ, СЧАСТЛИВЕЕ, ПРОДУКТИВНЕЕ

ГЛАВА 10. Социальный мозг в жизни

ГЛАВА 11. Социальный мозг в бизнесе

ГЛАВА 12. Социальный мозг в образовании

ЭПИЛОГ

БЛАГОДАРНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ