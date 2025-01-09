Либерман - Социальный вид
Вы когда-нибудь задумывались, почему разбитое сердце болит так же сильно, как сломанная рука? Или почему мы продолжаем думать о разговоре с коллегой даже спустя часы после его завершения?
Профессор нейробиологии Мэттью Либерман в своей книге «Социальный вид» доказывает: наша потребность в общении — это не просто прихоть или культурная надстройка. Это базовая биологическая потребность, такая же жизненно важная, как еда, вода и сон.
Мэттью Либерман - Социальный вид. Почему мы нуждаемся друг в друге
Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2020 г. — 426 с.
ISBN 978-5-00146-614-7
Мэттью Либерман - Социальный вид. Почему мы нуждаемся друг в друге - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ЖЮЛИ РЕШЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОКИ
ГЛАВА 1. Кто мы есть?
ГЛАВА 2. Пристрастия мозга
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВЯЗИ
ГЛАВА 3. Разбитые сердца и сломанные ноги
ГЛАВА 4. У справедливости вкус шоколада
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ
ГЛАВА 5. Фокусы разума
ГЛАВА 6. Свет мой, «зеркальце», скажи
ГЛАВА 7. Подъемы и спады
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ГАРМОНИЗАЦИЯ
ГЛАВА 8. Человек — троянский конь
ГЛАВА 9. Всевидящий самоконтроль
СОЦИАЛЬНЫЙ ВИД
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. УМНЕЕ, СЧАСТЛИВЕЕ, ПРОДУКТИВНЕЕ
ГЛАВА 10. Социальный мозг в жизни
ГЛАВА 11. Социальный мозг в бизнесе
ГЛАВА 12. Социальный мозг в образовании
ЭПИЛОГ
БЛАГОДАРНОСТИ
ПРИМЕЧАНИЯ
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