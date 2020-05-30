Мученик св.Стефан Младший (конец VIII в.), брошенный в темницу иконоборцами, пел в лицо своим истязателям тропарь «Мы почитаем пречистые иконы». Этот стих звучит рефреном во всех чтениях на день Торжества Православия — праздника в честь восстановления иконопочитания в 843 г.. Проскинесис — почитание икон снова было признано каноничным. Стены храмов опять украсились священными изображениями, восстановленными или переписанными заново. С этого времени и по сегодняшний день иконы остаются неотъемлемой частью богослужения.

Лидов А. М. (сост.) - Восточнохристианский храм. Литургия и искусство

Издательство "Дмитрий Буланин", 1994 год - 326 с.

ISBN: 5-86007-027-6

Лидов А. М. (сост.) - Восточнохристианский храм. Литургия и искусство - Содержание

От редактора

Томас Мэтьюз - Преображающий символизм византийской архитектуры и образ Пантократора в куполе

А.М.Лидов - Схизма и византийская храмовая декорация

Нэнси Паттерсон-Шевченко - Иконы в литургии

Л.М.Евсеева - Византийские икoны-proskynesis в богослужебном обиходе

Джудит Херрин - Женщины и иконопочитание в ранней Церкви

A.Ю. Казарян - Ротонда Воскресения и иконография раннесредневековых храмов Армении

Т.М.Васильева - Traditio legis и иконография алтарной преграды Софии Константинопольской

В.Н.Залесская - К интерпретации символики литургических сосудов из собрания Гос. Эрмитажа

A.Я.Каковкин - О литургической интерпретации ранних апсидных программ (росписи часовни 28 в Бауите)

Л.И.Лифшиц - К реконструкции иконографической программы и литургического контекста росписи Софийского собора в Новгороде 1108 г.

Т.Ю.Царевская - «Семь спящих отроков эфесских» в литургической программе церкви Благовещения на Мячине («в Аркажах»)

Л.А.Щенникова - Силы Небесные: иконография и литургические тексты

Э.Н.Добрынина - «Врата заключенные» в иконографии миниатюр Московского Акафиста Богоматери

И.Л.Бусева-Давыдова - Литургические толкования и представления о символике храма в Древней Руси

А.В.Рындина - О литургической символике древнерусских серебряных панагий

И.А.Стерлигова - О литургическом смысле драгоценного убора древнерусской иконы

И.А.Шалина - Псковские иконы «Сошествие во ад». О литургической интерпретации иконографических особенностей

Н.А.Маркина - "Четырехчастная" икона в контексте богослужебного чина

Н.М.Турцова - История освящения ярославских церквей в программе икон Семена Спиридонова Холмогорца

Л.С.Миляева - Иконография и красноречие украинского барокко (росписи надвратной церкви Киево-Печерской Лавры)

А.В.Конотоп - Литургическое многоголосие в богослужебной практике и идейной полемике XVII в

Список сокращений

Лидов А. М. (сост.) - Восточнохристианский храм. Литургия и искусство - Схизма и византийская храмовая декорация

Значение изменений, произошедших в византийской храмовой декорации в XI-XII вв. , трудно переоценить. Именно в эту эпоху утвердилась система росписи с символическим центром в сцене "Причащения апостолов" над алтарем, которая при всех вековых напластованиях сохранилась как основа иконографической программы православной церкви. Не менее важно, что именно эта новая система определила принципиальное расхождение западной католической и восточной православной традиций храмовой декорации.

Связь иконографических нововведений с литургией хорошо показана в научной литературе . В числе первых была работа А.Н.Грабаря о литургическом свитке из Иерусалима. Заметное влияние на исследователей оказала статья Г.Бабич о "Службе св. отцов" в связи с христологическими спорами XII в. Систематизация литургических тем была предложена в книге К.Уолтера "Искусство и ритуал византийской церкви".

Разными авторами выявлены и проанализированы целый ряд иконографических тем и мотивов, которые находят объяснения в литургическом контексте эпохи. Среди них можно назвать работы об образе "Христа во гробе", сцене "Оплакивания", об особых иконографических типах "Христа-архиерея, освящающего храм" и "Христа-священника". Практически каждое серьезное исследование памятников XI-XII вв. добавляет некое новое знание о литургическом влиянии на храмовую декорацию.

Новые литургические темы дошли до нас в разновременных росписях XI-XII вв., поэтому исследователи предлагали разные даты появления тех или иных сюжетов. Попытки обнаружить прямые связи иконографии с решениями церковных соборов середины ХII в. оказались не вполне плодотворны, поскольку во всех основных чертах новая система декора сложилась раньше и непосредственное влияние удавалось выявить только в отдельных непринципиальных мотивах.