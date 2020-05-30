Лидов - Восточнохристианский храм. Литургия и искусство
Мученик св.Стефан Младший (конец VIII в.), брошенный в темницу иконоборцами, пел в лицо своим истязателям тропарь «Мы почитаем пречистые иконы». Этот стих звучит рефреном во всех чтениях на день Торжества Православия — праздника в честь восстановления иконопочитания в 843 г.. Проскинесис — почитание икон снова было признано каноничным. Стены храмов опять украсились священными изображениями, восстановленными или переписанными заново. С этого времени и по сегодняшний день иконы остаются неотъемлемой частью богослужения.
Лидов А. М. (сост.) - Восточнохристианский храм. Литургия и искусство
Издательство "Дмитрий Буланин", 1994 год - 326 с.
ISBN: 5-86007-027-6
Лидов А. М. (сост.) - Восточнохристианский храм. Литургия и искусство - Содержание
От редактора
- Томас Мэтьюз - Преображающий символизм византийской архитектуры и образ Пантократора в куполе
- А.М.Лидов - Схизма и византийская храмовая декорация
- Нэнси Паттерсон-Шевченко - Иконы в литургии
- Л.М.Евсеева - Византийские икoны-proskynesis в богослужебном обиходе
- Джудит Херрин - Женщины и иконопочитание в ранней Церкви
- A.Ю. Казарян - Ротонда Воскресения и иконография раннесредневековых храмов Армении
- Т.М.Васильева - Traditio legis и иконография алтарной преграды Софии Константинопольской
- В.Н.Залесская - К интерпретации символики литургических сосудов из собрания Гос. Эрмитажа
- A.Я.Каковкин - О литургической интерпретации ранних апсидных программ (росписи часовни 28 в Бауите)
- Л.И.Лифшиц - К реконструкции иконографической программы и литургического контекста росписи Софийского собора в Новгороде 1108 г.
- Т.Ю.Царевская - «Семь спящих отроков эфесских» в литургической программе церкви Благовещения на Мячине («в Аркажах»)
- Л.А.Щенникова - Силы Небесные: иконография и литургические тексты
- Э.Н.Добрынина - «Врата заключенные» в иконографии миниатюр Московского Акафиста Богоматери
- И.Л.Бусева-Давыдова - Литургические толкования и представления о символике храма в Древней Руси
- А.В.Рындина - О литургической символике древнерусских серебряных панагий
- И.А.Стерлигова - О литургическом смысле драгоценного убора древнерусской иконы
- И.А.Шалина - Псковские иконы «Сошествие во ад». О литургической интерпретации иконографических особенностей
- Н.А.Маркина - "Четырехчастная" икона в контексте богослужебного чина
- Н.М.Турцова - История освящения ярославских церквей в программе икон Семена Спиридонова Холмогорца
- Л.С.Миляева - Иконография и красноречие украинского барокко (росписи надвратной церкви Киево-Печерской Лавры)
- А.В.Конотоп - Литургическое многоголосие в богослужебной практике и идейной полемике XVII в
Список сокращений
Лидов А. М. (сост.) - Восточнохристианский храм. Литургия и искусство - Схизма и византийская храмовая декорация
Значение изменений, произошедших в византийской храмовой декорации в XI-XII вв. , трудно переоценить. Именно в эту эпоху утвердилась система росписи с символическим центром в сцене "Причащения апостолов" над алтарем, которая при всех вековых напластованиях сохранилась как основа иконографической программы православной церкви. Не менее важно, что именно эта новая система определила принципиальное расхождение западной католической и восточной православной традиций храмовой декорации.
Связь иконографических нововведений с литургией хорошо показана в научной литературе . В числе первых была работа А.Н.Грабаря о литургическом свитке из Иерусалима. Заметное влияние на исследователей оказала статья Г.Бабич о "Службе св. отцов" в связи с христологическими спорами XII в. Систематизация литургических тем была предложена в книге К.Уолтера "Искусство и ритуал византийской церкви".
Разными авторами выявлены и проанализированы целый ряд иконографических тем и мотивов, которые находят объяснения в литургическом контексте эпохи. Среди них можно назвать работы об образе "Христа во гробе", сцене "Оплакивания", об особых иконографических типах "Христа-архиерея, освящающего храм" и "Христа-священника". Практически каждое серьезное исследование памятников XI-XII вв. добавляет некое новое знание о литургическом влиянии на храмовую декорацию.
Новые литургические темы дошли до нас в разновременных росписях XI-XII вв., поэтому исследователи предлагали разные даты появления тех или иных сюжетов. Попытки обнаружить прямые связи иконографии с решениями церковных соборов середины ХII в. оказались не вполне плодотворны, поскольку во всех основных чертах новая система декора сложилась раньше и непосредственное влияние удавалось выявить только в отдельных непринципиальных мотивах.
спасибо