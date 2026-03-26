Лидсей - Рождение Вселенной

Лидсей - Рождение Вселенной
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy

Джеймс Э. Лидсей – Рождение Вселенной

Пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2005.-200 c.

ISBN 5-7777-0286-4

Джеймс Э. Лидсей – Рождение Вселенной – Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Структура Вселенной

  • Глава 2. Почему сияет Солнце?

  • Глава 3. Расширение Вселенной

  • Глава 4. Пространство, время и гравитация

  • Глава 5. Частицы и силы

  • Глава 6. Великое объединение, высшие измерения и суперструны

  • Глава 7. Большой взрыв

  • Глава 8. За пределами Большого взрыва

  • Глава 9. Раздувающаяся Вселенная

  • Глава 10. Вечная Вселенная

  • Глава 11. Черные дыры

  • Глава 12. Рождение Вселенной

Послесловие. «Всё дальше в прошлое мира» АЛ. Старобинский

Предметно-именной указатель

Related Books

All Books