Ватикан зачаровує. У цій невеликій державі символічною площею 44 гектари, якою керують папа й Римська Курія, б’ється серце Католицької Церкви, єдиної у світі інституції, що налічує дві тисячі років і має понад мільярд вірних. Ця символічна держава не є демократією. Навіть якщо плин часу і цікавість мас-медія поволі пробивають ажурні ґрати, бронзові двері й важкі стародавні шпалери, все ж прозорості тут не місце.

Ватикан, як і Заборонене місто, Білий Дім чи Кремль, є осередком влади і приховує численні таємниці, загадки, легенди, уявлення. У книзі «Таємниці Ватикану», виданій в 2009 році [українське видання побачило світ у 2012 році], я намагався розвіяти сумніви й табу, які стосувалися більш чи менш відомих справ: третьої таємниці Фатіми, мовчанки Пія XII, закулісних секретів Другого Ватиканського собору. Туринської плащаниці, історії «Opus Dei», смерти Івана Павла І тощо. Успіхи, які мала ця праця у Франції та за кордоном, спонукали мене продовжити дослідження.

Для «Нових таємниць Ватикану» я знову почав вести розслідування, опитувати кардиналів, збирати архівні матеріяли, аналізувати пресу, зіставляти свідчення, щоб відповісти на запитання, які ставить собі кожна людина, котру цікавить навколишній світ, незалежно від того, чи вірить вона у Бога, чи ні: чи могила й мощі святого Петра автентичні? Чому було проголошено «непомильність» папи? Ким була сестра Паскаліна, яка жила поряд з Пієм XII? Чи допомагав Ватикан після війни втекти нацистським злочинцям? Чи можна бути водночас католиком і франкмасоном? Чи папа Іван XXIII відвернув Третю світову війну? Хто покривав, а хто виявляв священиків-педофілів?

Як і в «Таємницях Ватикану», я обмежився сучасністю. Адже потрібно було обирати. Я обрав документи, дійових осіб та інтриги, які прямо стосуються людей нашої епохи. Цілковито виправдав себе такий метод: ретельне дослідження, повага до іншого, вірність правді. Уникаючи агресивности, ідеологічної скерованости, полемічности та натягнутости, ця книга має лише одну мету: показати історичну достовірність. Саме на основі фактів, належно перевірених і спроектованих на перспективу, читач зможе сформувати власну точку зору, підживити своє обурення чи підсилити зобов’язання.

Бернар Лєкомт - Нові таємниці Ватикану

Пер. І. Дух

Львів: Свічадо, 2015, 312 с.

ISBN 978-966-395-863-7

Бернар Лєкомт - Нові таємниці Ватикану - Зміст

Передмова

Розділ 1. ГРІБ СВЯТОГО ПЕТРА Недоречний ризик «археолога» на ім’я Пій XII

Розділ 2. ЧИ ПАПА НЕПОМИЛЬНИЙ? Як Перший Ватиканський собор зміцнив папську владу

Розділ 3. МОВЧАНКА БЕНЕДИКТА XV Як Святий Престол програв Першу світову війну

Розділ 4. ПРИВИД ТОВАРИСТВА ПІЯ Лігво інтегризму, розвідувальна служба чи нова Інквізиція?

Розділ 5. «ПАПЕСА» ПАСКАЛІНА Хто була ця жінка в тіні Пія XII?

Розділ 6. НАЦИСТСЬКИЙ ШЛЯХ Чи папа сприяв втечі нацистських злочинців після 1945 року?

Розділ 7. ПІЙ XII ПРОТИ ДЕ ГОЛЛЯ Як папа уникнув масових чисток французьких єпископів

Розділ 8. МАРІЄ, ЦАРИЦЕ СВІТУ! Як Пресвята Богородиця ледь не стала богинею

Розділ 9. ІВАН XXIII МІЖ ЛІДЕРАМИ ДВОХ НАДДЕРЖАВ Як «папа собору» відвернув ядерну катастрофу

Розділ 10. ПРОГРЕСИСТ НА ІМ’Я РАТЦИНҐЕР Чи був майбутній папа Бенедикт XVI одним з реформаторів Другого Ватиканського собору?

Розділ 11. ЦЕРКВА І МАСОНСЬКІ ЛОЖІ Чи можна бути католиком і франкмасоном?

Розділ 12. «НАМІСНИК» Як театральна п’єса «перевернула» образ Пія XII

Розділ 13. СПРАВА ЕСТЕРМАНА Хто хотів смерти командира швейцарської гвардії?

Розділ 14. ЗУСТРІЧ ДВОХ СЛОВ’ЯН Про що розмовляли Іван Павло II та Михайло Горбачов?

Розділ 15. РЕҐЕНСБУРЗЬКА НЕОБАЧНІСТЬ Як цитата XIV століття підбурила іслам

Розділ 16. ПАПА У БОРОТЬБІ З ПЕДОФІЛІЄЮ Хто з церковних ієрархів покривав, а хто викривав злочини педофілії?

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