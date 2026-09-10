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Ліхачова - Псалмотерапія

Ліхачова - Псалмотерапія
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Pastoral Care Counseling, Educational

Псалми постають у цьому курсі як своєрідна «анатомія серця», у якій відкриваються біль і щастя, розчарування і надія, сумніви і зміцнення віри, пізнання себе і пізнання Бога. Катерина Ліхачова звертається до тих текстів Псалтиря, де людський досвід вступає в суперечність з очікуваннями віруючого: вірна Богові людина стикається зі стражданням, утомою, провиною, страхом, несправедливістю та невідомістю і змушена заново шукати основу своєї довіри Богові.

Терапевтична сила Псалмів розуміється тут насамперед духовно: вони не просто називають людські почуття, а допомагають прожити їх перед Богом. Обставини можуть залишитися незмінними, однак змінюється сама людина та її погляд на те, що відбувається. Шість занять курсу присвячені джерелам внутрішніх ресурсів і духовному процвітанню, прощенню та відновленню після гріха, ставленню до успіху, непохитності перед несправедливістю і стражданням, духовному життю дому та подоланню страхів.

Ліхачова Катерина – Псалмотерапія – Курс по вивченню Біблії

Ліхачова К. Псалмотерапія: курс по вивченню Біблії. – 2026. – 52 с.

Ліхачова Катерина – Псалмотерапія – Зміст

  • Вступ

  • Псалом 1. Бог моїх ресурсів

    • Де не варто черпати свої ресурси

    • Де варто черпати свої внутрішні ресурси

    • Результати Божого ресурсу

    • Наслідки безбожних ресурсів

    • Підсумок

    • Обговорення

  • Псалом 32. Бог другого шансу

    • Бог, який бореться за мене

    • Бог, який пробачає мене

    • Бог, який повертає мені радість

    • Бог, який навчає мене

    • Підсумок

    • Обговорення

  • Псалом 37. Бог мого успіху

    • Вступ

    • Що робити нам, щоб бути успішними

      • Віддати Богові свої будні

      • Віддати Богові свої мрії

      • Віддати Богові свої плани

      • Віддати Богові свою репутацію

      • Віддати Богові свої переживання

    • Що робить Бог, щоб дарувати нам успіх

    • Підсумок

    • Обговорення

  • Псалом 73. Бог моєї непохитності

    • Вступ

    • Фізичний погляд: що виводить нас із духовної рівноваги?

    • Перехід

    • Духовний погляд: що відновлює нашу духовну рівновагу?

    • Підсумок

    • Обговорення

  • Псалом 101. Бог мого дому

    • Дім з Божими цінностями

    • Дім без масок

    • Дім без негідних речей

    • Дім без зла

    • Дім без пліток

    • Дім без гордості

    • Дім без компромісів

    • Дім з місією

    • Підсумок

    • Обговорення

  • Псалом 112. Бог моїх страхів

    • Страх Божий

    • Страх про майбутнє

    • Страх про матеріальний добробут

    • Страх про час криз

    • Страх про свою репутацію

    • Страх поганих новин

    • Страх ворогів

    • Страх віддавати

    • Страх нечестивих

    • Підсумок

    • Обговорення

Views 100
Rating 5.0 / 5
Added 10.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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