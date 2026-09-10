Ліхачова - Псалмотерапія
Псалми постають у цьому курсі як своєрідна «анатомія серця», у якій відкриваються біль і щастя, розчарування і надія, сумніви і зміцнення віри, пізнання себе і пізнання Бога. Катерина Ліхачова звертається до тих текстів Псалтиря, де людський досвід вступає в суперечність з очікуваннями віруючого: вірна Богові людина стикається зі стражданням, утомою, провиною, страхом, несправедливістю та невідомістю і змушена заново шукати основу своєї довіри Богові.
Терапевтична сила Псалмів розуміється тут насамперед духовно: вони не просто називають людські почуття, а допомагають прожити їх перед Богом. Обставини можуть залишитися незмінними, однак змінюється сама людина та її погляд на те, що відбувається. Шість занять курсу присвячені джерелам внутрішніх ресурсів і духовному процвітанню, прощенню та відновленню після гріха, ставленню до успіху, непохитності перед несправедливістю і стражданням, духовному життю дому та подоланню страхів.
Ліхачова Катерина – Псалмотерапія – Курс по вивченню Біблії
Ліхачова К. Псалмотерапія: курс по вивченню Біблії. – 2026. – 52 с.
Ліхачова Катерина – Псалмотерапія – Зміст
Вступ
Псалом 1. Бог моїх ресурсів
Де не варто черпати свої ресурси
Де варто черпати свої внутрішні ресурси
Результати Божого ресурсу
Наслідки безбожних ресурсів
Підсумок
Обговорення
Псалом 32. Бог другого шансу
Бог, який бореться за мене
Бог, який пробачає мене
Бог, який повертає мені радість
Бог, який навчає мене
Підсумок
Обговорення
Псалом 37. Бог мого успіху
Вступ
Що робити нам, щоб бути успішними
Віддати Богові свої будні
Віддати Богові свої мрії
Віддати Богові свої плани
Віддати Богові свою репутацію
Віддати Богові свої переживання
Що робить Бог, щоб дарувати нам успіх
Підсумок
Обговорення
Псалом 73. Бог моєї непохитності
Вступ
Фізичний погляд: що виводить нас із духовної рівноваги?
Перехід
Духовний погляд: що відновлює нашу духовну рівновагу?
Підсумок
Обговорення
Псалом 101. Бог мого дому
Дім з Божими цінностями
Дім без масок
Дім без негідних речей
Дім без зла
Дім без пліток
Дім без гордості
Дім без компромісів
Дім з місією
Підсумок
Обговорення
Псалом 112. Бог моїх страхів
Страх Божий
Страх про майбутнє
Страх про матеріальний добробут
Страх про час криз
Страх про свою репутацію
Страх поганих новин
Страх ворогів
Страх віддавати
Страх нечестивих
Підсумок
Обговорення
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