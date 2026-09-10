Ліхачова - Псалмотерапія

Псалми постають у цьому курсі як своєрідна «анатомія серця», у якій відкриваються біль і щастя, розчарування і надія, сумніви і зміцнення віри, пізнання себе і пізнання Бога. Катерина Ліхачова звертається до тих текстів Псалтиря, де людський досвід вступає в суперечність з очікуваннями віруючого: вірна Богові людина стикається зі стражданням, утомою, провиною, страхом, несправедливістю та невідомістю і змушена заново шукати основу своєї довіри Богові.

Терапевтична сила Псалмів розуміється тут насамперед духовно: вони не просто називають людські почуття, а допомагають прожити їх перед Богом. Обставини можуть залишитися незмінними, однак змінюється сама людина та її погляд на те, що відбувається. Шість занять курсу присвячені джерелам внутрішніх ресурсів і духовному процвітанню, прощенню та відновленню після гріха, ставленню до успіху, непохитності перед несправедливістю і стражданням, духовному життю дому та подоланню страхів.

Ліхачова Катерина – Псалмотерапія – Курс по вивченню Біблії

Ліхачова К. Псалмотерапія: курс по вивченню Біблії. – 2026. – 52 с.

Ліхачова Катерина – Псалмотерапія – Зміст