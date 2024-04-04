Большая радость и особая ответственность представлять вниманию читателя книгу одного из ведущих специалистов планеты в области психотерапии и ее наиболее востребованного на сегодня направления – когнитивно-поведенческой терапии. Это двойная радость, поскольку с Робертом нас связывают давние дружеские отношения и тесное плодотворное сотрудничество, как личное, так и в форме взаимодействия Американского института когнитивно-поведенческой терапии, возглавляемого Робертом, с нашей Ассоциацией когнитивно-поведенческой психотерапии. Роберт Лихи хорошо знаком с российской наукой и культурой, с большим уважением относится к наследию и традициям ее известных представителей и великим именам. Он цитирует в своих работах и выступлениях Льва Семеновича Выготского и Федора Михайловича Достоевского, в презентациях его докладов на мировых конференциях можно увидеть репродукцию картины Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге» и аллюзии ко многим нашим знаменитым писателям. Глубокое знание и понимание России не случайно: супруга Роберта — Хелен, прямой потомок нашего известнейшего химика Александра Михайловича Бутлерова, создателя теории химического строения органических веществ. Другой частью семейного древа Хелен являются известные деятели балета из еще дореволюционного пика расцвета Мариинского театра Санкт-Петербурга. Роберт Лихи — один из лидеров когнитивно-поведенческих терапевтов. Он ближайший ученик Аарона Бека, создателя когнитивной терапии, чьи родителя также эмигрировали еще в начале двадцатого века в США из России. Роберт его друг и соратник, всемерно способствующий распространению и развитию когнитивно-поведенческой терапии во всем мире, создавший также и свою оригинальную концепцию терапии эмоциональных схем. Роберт Лихи — ведущий специалист по терапии эмоциональных нарушений с колоссальным опытом лечения большого количества пациентов. Он эксперт мирового уровня, написавший сотни профессиональных статей и десятки книг.

Лихи Роберт - Лекарство от нервов

Как перестать волноваться и получить удовольствие от жизни.

СПб Питер, 2018. — 416 (Серия «Сам себе психолог»).

ISBN 978-5-4461-0574-8

Лихи Роберт - Лекарство от нервов Содержание

Введение. Семь правил особо нервных людей

I. Как нервничать и зачем

Глава 1. Понимание тревожности Различные виды нервозности Почему вы продолжаете волноваться родители научили вас волноваться Это имеет смысл для вас Подведем итоги

Глава 2. Худшие способы управления беспокойством Типичный плохой совет «Чертова дюжина»: двенадцать провальных стратегий Подведем итоги

Глава 3. Составьте свое «Тревожное досье» Не слишком ли много вы беспокоитесь? Вопросник беспокойства О каких сферах своей жизни вы беспокоитесь? Вопросник волнений Что вы думаете о своем беспокойстве? Вы нетерпимы к неопределенности? Как тревога связана с вашей личностью? Ваше «Тревожное досье»



Часть II. Взять беспокойство под контроль. Семь шагов

Глава 4. Шаг первый: разделите беспокойство на продуктивное и непродуктивное Беспокойтесь эффективно . Каковы правила продуктивного беспокойства? Как справиться с непродуктивной тревогой Подведем итоги Лекарство от нервов

Глава 5. Шаг второй: примите действительность и измените ее Что такое принятие? Что такое целеустремленность? Примите действительность неуверенности к переменам Ваш дневник дискомфорта Подведение итогов

Глава 6. Шаг третий: бросьте вызов тревожным мыслям Отслеживайте свою тревогу Записи о тревоге Выделите особое «время для беспокойства» Десять способов победить тревогу Подведем итоги

Глава 7. Шаг четвертый: сосредоточиться на более серьезной угрозе Ваши основные убеждения Почему основные убеждения так важны? Примеры негативных убеждений и тревога Изменение основных убеждений Как изменение негативных убеждений влияет на беспокойство Подведем итоги

Глава 8. Шаг пятый: превратите «провал» в возможность Подведем итоги

Глава 9. Шаг шестой: используйте свои эмоции, а не волнуйтесь о них Вы волнуетесь, чтобы избежать эмоций Вы подавляете или выражаете эмоции? важно выплеснуть эмоции Ведите дневник эмоций Значение эмоций Десять способов обращения с эмоциями Подведем итоги

Глава 10. Шаг седьмой: держите время под контролем Мне нужно это прямо сейчас Как вы чувствуете время? Исключите срочность Примите непостоянство . Улучшите свой день Оглавление 7 Растяните время Распланируйте время Подведем итоги



III. Частные случаи беспокойства и как с ними справляться