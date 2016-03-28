В 1989 году Питер Друкер, в характерном для него стиле, побуждающем людей мыслить, указал на тот факт, что современное общество почти исподтишка отошло от традиционных способов осознания себя.

Друкер говорит об обществах, проходящих через исторические «перевалы», подобно тому, как шоссе или железные дороги переходят через горные перевалы в другую географическую местность или другой территориально-административный район. Он полагает, что современное общество недавно перешло через такой перевал, или прошло через общественную смену парадигмы.

Действительно, «топография» современного общества за последнее десятилетие радикально изменилась. Уже не является самоочевидным, что можно полагаться на людей, перенимая от них «проверенные на опыте» подходы, которые в жизни прошлых поколений предоставляли многим людям стабильную систему обеспечения безопасности. Наше постмодернистское общество усвоило новые плюралистические мировоззрения, отрицающие централизованные источники установления полномочий и централизованные источники управления.

Мировые геополитические и социоэкономические смены парадигм бросают руководителям корпораций и других организаций серьезнейшие вызовы. Сегодняшняя молодежь выросла в условиях, когда для нее привычны многообразные возможности выбора. «Стиль меню» стал новым термином нашего словаря, который применяется далеко за пределами области пищевой промышленности!

Центры установления полномочий—еще один фактор, где проявляются смены парадигм. В отсутствие неизменного источника идентичности современное общество, — включая деловую сферу, области образования, здравоохранения, семью, религию — как правило, заменяет единую национальную или организационно-централизованную систему обеспечения безопасности и основной источник полномочий местными или личными формами руководства и способами установления полномочий. Организационные центры, которые раньше были главными, уже не выступают для компаса современного общества в роли «ориентира, на который указывает магнитная стрелка»!

Друкер разъясняет, что в организации и учреждениях нового «аполитичного» общества вместо централизованно-политических иерархически-бюрократических центров развились новые локализованные функциональные формы установления полномочий и осуществления руководства. Он утверждает, что с этими «новыми реальностями» придется согласовывать свои действия не только руководителям, действующим в областях управления предприятиями и политики, но также образовательным и религиозным организациям. Эта смена парадигмы оказала сильнейшее влияние на «ось магнитной стрелки», вдоль которой прежде располагались традиционные тихие гавани полномочий руководителей церквей и некоммерческих организаций.

Иан А. Фэр - Лидерство в Царстве Божьем

Санкт-Петербуг: Свежинцев Ε. Е., 2008 г. -412 с.

ISBN: 978-5-94041-029-4

Иан А. Фэр - Лидерство в Царстве Божьем – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1 Церковь и руководство людьми в Царстве Божьем

1. Церковь и руководство людьми в Царстве Божьем

Церковь как Царство Божье

Церковь и Тело Христово

ЧАСТЬ 2 Современная стратегия лидерства

2. Лидерство, видение и реальное будущее

Современные взгляды на проблемы лидерства

Чему учит опыт руководителей корпораций и некоммерческих организаций

Модель руководства, ориентированного на будущее и учитывающего изменения

Парадигма мышления для будущего, полного жизни

3. На какие вызовы должна отвечать стратегия лидерства?

Руководители церквей перед лицом новых реальностей

Влияние политических потрясений и новых факторов мирового развития

Глобализация или изоляция?

Влияние урбанизации на деятельность церкви

Заключение

4. Еще о новых реальностях

Сегментация по поколениям

«Солдатское поколение»

«Молчаливое поколение»

Поколение «беби-бумеров»

«13־е поколение» (поколение «беби-бастеров»)

Некоторые следствия пересмотра тендерных ролей

Заключение

5. Руководство в условиях новых реальностей

Предпринимательская форма руководства

Осторожно: миф «П»!

6. Лидерство

Лидерство: а что это такое?

Концепции лидерства

Лидерство — это не менеджмент

Применение модели единого пространства руководства и управления

7. Главные составляющие эффективного лидерства

Лидерство — это цельность личности

Лидерство — это построение взаимоотношений

Лидерство — это обладание видением

Лидерство — это высшая цель и миссия

Лидерство — это ценности

8. Взаимоотношения не «получаются» сами собой!

Доверие

Работа в команде

Коммуникация

Передавать видение

Гибкость

Как быть эффективным последователем

Празднование, церемония и ритуал

9. Стратегическое лидерство

Корпоративное преимущество

Движущая сила

Корпоративная среда

Плюрализм

Предпринимательская форма руководства

10. Модели руководства

Директивная модель

Демократическая модель

Партнерская модель

Результативность или продуктивность?

Метод и процесс

Ценностное руководство

Формирование сознания команды

Партнерское руководство командой

Заключение

ЧАСТЬ 3 Церковь и стратегия лидерства

11. О каком лидерстве повествует Библия

Лидерство и народ Божий

Родоначальник народов

Духовный лидер народа

Народ обретает зрелость

Период упадка в истории народа

Восстановление духовной силы народа

Спаситель народов

Миссионер для народов

Старейшины — пастыри Христовой Церкви

Заключение

12. Библейская модель руководства церковью

О каком руководстве повествует Новый Завет

Традиционная практика церквей Христа

Апостол Павел и руководство церковью

Апостолы — ученики Иисуса

Пророки

Евангелисты

Пастыри и учителя

Дьяконы

Руководители

Подготовка святых к делу христианского служения

Заключение

13. Церковь и ее культурное наследие

Деноминационное наследие

Римско-католическая церковь

Церковь Англии, или епископальная церковь

Пресвитерианская церковь.

Баптистская церковь.

Заключение

Факторы развития церквей Христа, вызывающие озабоченность

14. Модель церкви, соответствующая библейскому вероучению

Церковь как Тело Христово

Руководство через взаимное служение

Партнерская модель руководства в Книге Деяний

Заключение

15. Руководство или управление в условиях церкви

Краткое предостережение

Определения

Терминология церкви Христа и терминология руководства

Библейские модели руководства

Руководство и управление в церкви

16. Качества руководителей, определяемые библейским вероучением

Квалификационные требования или качества?

1 Тим. 3:1-7

Тит. 1:5-9

1 Пет. 1:1-4

Евр. 13:7,17

1 Фесе. 5:12

1Тим. 5:17

Деян. 20:17-30

Заключение

17. Полномочия, установленные Библией

Проблематика полномочий в свете библейского вероучения

Полномочия, установленные Библией, и руководство церковью

«Должность» епископа

Христианское служение как совокупность полномочий

Названия христианских служений и функции, соответствующие этим служениям

Старейшина

Епископ

Пастырь

Руководители (лидеры)

Дьяконы

Евангелисты и проповедники

Заключение

18. Организация церковной общины

Рабочая модель

Избрание старейшин, дьяконов и служителей-проповедников

Совещания старейшин

Группы христианских служений

Периодические встречи групп служений

Разработка бюджета и его доработка

«Духовные деловые совещания»

Формирование команд единомышленников и групп христианских служений

19. Принятие решений

Директивное руководство и руководство через партнерское принятие решений

Факторы, необходимые для партнерского принятия решений

Уполномочивание

Библейская модель партнерского принятия решений

Процесс партнерского принятия решения

Различные варианты принятия решений

Заключение

20. Избрание и назначение старейшин и дьяконов: партнерский процесс. Часть 1

Традиционная модель избрания старейшин

Партнерская модель избрания старейшин, дьяконов и других руководителей церковной общины

Библейские примеры партнерского избрания руководителей

Заключение

21. Избрание и назначение старейшин и дьяконов: партнерский процесс. Часть 2

Подтверждение полномочий действующих старейшин

Ратификация предварительного плана

Избрание организационного комитета

Подготовка календарного плана

Уточнение деталей процесса

Принятие уточненного плана

Выдвижение потенциальных руководителей

Интроспективная анкета

Оценка кандидатов церковной общиной с точки зрения библейского вероучения

Управляемый учет возможных последствий

Установление норм

Финальный этап избирательного процесса

Введение руководителей в служение, на которое они избраны

Периоды совместного уединения руководителей

Признание личностных достоинств кандидатов, не избранных на служение

Завершение избирательного процесса

Рекомендуемый календарный план партнерского процесса избрания старейшин

Этап выдвижения кандидатов

Интроспективный этап

Этап рассмотрения кандидатур с точки зрения

Священного Писания

Этап утверждения руководителей

Заключение

Литература

I. Журналы и статьи

И. Книги

Указатель иллюстраций

Иан А. Фэр - Лидерство в Царстве Божьем - Предисловие

Мало кто сомневается в том, что мы переживаем десятилетие необыкновенных изменений. Можно отзываться на изменения, подстерегающие нас за каждым углом, по-разному. Мы можем пребывать в растерянности и расстраиваться из-за того, что «старое доброе время» ушло навсегда, оставив нас без проверенных на опыте комфортных зон, в которых мы могли бы жить, как жили прежде. Или мы можем смотреть на изменения так, как будто бы они не касаются нашего жизненного мира, и просто жить так же, как жили раньше. Любой из этих вариантов в конце концов приведет к тому, что мы, думая о развитии церкви, будем огорчаться и впадать в пессимизм.

Однако большинство людей понимают, что многие из тех поразительных изменений, которые происходят в нашем мире, ставят перед нами волнующие задачи и открывают новые возможности для распространения Благой Вести. Дж. Дж. Тернер выражает такое восприятие изменений через исключительно положительную психологическую установку.

Мы живем в дни, захватывающе интересные для Господней церкви. Во всем нашем великом братстве достигаются изменения к лучшему во всех областях той работы, которую поручил церкви ее Господь. По всей стране церковные общины развиваются, вдохновляемые верой, по мере того как все больше и больше людей включаются в процессы развития и работы поместных церквей.

Почему это происходит? Если ответить одним словом, то это — Лидерство! Это ключевое понятие. На всех уровнях руководства церковными общинами в руководящей работе участвуют люди, обладающие выдающимися способностями. По мере того как у рядовых верующих пробуждается интерес к работе церкви и к своей собственной роли в ней, возрастает интерес к обучению мастерству лидера. Член церковной общины уже не хочет сидеть молча и думать: «Пусть Джордж это делает».

Проводятся рабочие конференции, семинары, занятия, тренинги, предпринимается масса других действий с целью подготовить членов Христовой церкви быть более эффективными лидерами. Как сказал старейшина одной из церквей: «Сейчас мы относимся к обучению лидерским навыкам более серьезно, чем когда-либо».

Думающие христиане горячо заботятся о росте церкви и возможностях благовестил. Каждый день они страстно молятся о росте Царства Божьего на земле, о том, чтобы Божья воля исполнялась на земле, как на небе, о том, чтобы Христова церковь приумножалась, как приумножалась ранняя церковь Иерусалима и Иудеи.

Но несмотря на то, что многие общины Господней церкви развиваются, извлекая пользу из тех вызовов, которые бросают им волнующие изменения, происходящие в нашем мире и в нашем обществе, многие церкви продолжают испытывать трудности. Создается впечатление, что везде, на всех фронтах, мир преуспевает, в то время как множество церквей сталкиваются с трудностями в своих попытках хоть сколько-нибудь значительным образом повлиять на тех, кто вокруг них погибает в безверии. В силу причин, которые не так-то легко определить, церковь не приумножается со скоростью, которая была бы сопоставима с ее внутренним потенциалом, с новыми возможностями, которые открываются вследствие стремительных общественных изменений в мире, и с божественной силой того послания, которое она призвана нести людям. Один из ведущих консервативно-религиозных журналов однажды провозгласил, что 1980-е годы будут десятилетием евангельских христиан, и что в этом десятилетии евангелические церкви будут иметь беспрецедентный для предшествующего периода численный рост. Но только исключительный оптимист согласится с тем, что это предсказание действительно сбылось в церквях Христа.

Сотрудники Колледжа библейских исследований Абилинского Христианского Университета, озабоченные тем, что рост большинства церквей Христа происходит медленно, недавно провели летний семинар для руководителей церквей с целью выявить и рассмотреть насущные проблемы лидерства и факторы, на которые церквям следует обратить внимание в 1990-х годах, если они стремятся вновь пережить период бурного роста, как это было в прошлом. В семинаре участвовали опытные старейшины церквей и служители-проповедники, у каждого из которых было не менее пяти лет опыта практического проповеднического служения или руководства церковью. Все, кто участвовал в семинаре, понимали, что на рост церкви влияет ряд общественных факторов, но кроме этого были выявлены еще три тревожных фактора. Не пытаясь разделять эти факторы по степени важности, участники семинара постоянно указывали на неквалифицированное или нетворческое руководство, отсутствие самобытного лица церкви, недостаточную целенаправленность ее работы и вкрадывающийся секуляризм как на значительные проблемы, требующие серьезного внимания в предстоящем десятилетии. Эта книга посвящена одной из этих проблем: нужде в новаторском, творческом и хорошо информированном руководстве.

Хотя лидерство не следует рассматривать как панацею в решении всех проблем церковных общин, старейшины, дьяконы и служители-проповедники должны извлекать пользу из того возросшего интереса к формам руководства и достижениям лидерского мышления, которое проявляется в нашей стране повсеместно. Как отмечает Билл Паттерсон:

Форма руководства и полномочия руководителя в определенном смысле должны всегда быть проблемой, требующей обсуждения, по крайней мере, в такой степени, в какой это необходимо, чтобы побуждать представителей каждого поколения учиться, и при этом учиться не путем совершения ошибок, замедляющих рост церкви.

Дополнительным фактором, чрезвычайно сильно влияющим на вопрос роста церкви, является болезненный опыт тех руководителей церквей, которые воспринимают побуждение к изменениям как психологическую угрозу.