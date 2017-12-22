Влахос - Господские праздники
В 1994-1995 годах, во время одного из катехизаторских семинаров, проводившихся в Афинской Архиепископии, мною была предпринята попытка развития христологии Господских праздников, праздников Богоявления и любви Божией, праздников обожения человека. Во время семинаров мы пытались рассмотреть историю таинства Божественного вочеловечения и обожения человека. Для меня исключительным благословением была возможность прочитать ряд лекций на эту тему, а для участников семинаров, надеюсь, было полезно прослушать их. Так всем нам вновь была дана возможность еще больше возлюбить Христа. Возлюбить Того, Кто является «неиссякаемым сокровищем всяких благ», «сердца умилением» и «языка упоением».
Иерофей (Влахос), митр. – Господские праздники
Симферопольская и Крымская епархия, 2001 г. – 456 с.
Иерофей (Влахос), митр. – Господские праздники – Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к греческому изданию
Часть первая ДВЕНАДЦАТИПРАЗДНИЧЬЕ
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- Рождество Иисуса Христа
- Обрезание Господне
- Сретение
- Богоявление
- Премудрость Божия
- Преображение
- Воскрешение Лазаря и вход Господень в Иерусалим
- Страдания и смерть Христовы
- Воскресение Христово
- Вознесение
- Пятидесятница
Часть вторая ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА
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Предивный праздник
- I. Таинство кенозиса
- II. Зачатие Иисуса Христа во чреве Пресвятой Богородицы
- III. Спасение и Воссоздание
- IV. Таинство Пресвятой Богородицы
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Воплощение Слова Божия согласно св. Афанасию Великому
- I. Вочеловечение, как выражение человеколюбия Божия
- II. Преложение смертного и тленного тела
- III. Обновление человека
- IV. Таинство воплощения
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Необусловленность Божественного Воплощения
- I. Основное мнение Святых Отцов Церкви
- II. Взгляд св. Никодима Святогорца на необусловленность воплощения Сына Божия
- III. Божественное Домостроительство как предвечная воля Троичного Бога
- IV. Заключение
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Древо познания и древо жизни
- I. Два дерева в первом раю
- II. Святоотеческое толкование о райских деревьях
- III. Богочеловек Христос – древо жизни
- IV. Древо жизни в Апокалипсисе
- V. Вкушение от древа познания
- VI. Рождественское дерево
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Агнец Божий
- I. Характер Апокалипсиса
- II. Закланный и прославленный Агнец
- III. Славословие Агнца
- IV. Зверь и Агнец
Иерофей (Влахос), митр. – Господские праздники – Предисловие к греческому изданию
Настоящая книга разделяется на две основные части. Первая часть состоит из упомянутых лекций, прочитанных на семинарах, посвященных Господским праздникам. В них раскрывается, главным образом, христологический аспект праздников. Читатель сможет убедиться, что в своих лекциях я использую мысли многих Отцов Церкви и цитаты из их произведений. Однако, в первую очередь лекции строятся на св. Иоанне Дамаскине, св. Григории Паламе и св. Никодиме Святогорце. Во второй части книги приводятся некоторые мои тексты, опубликованные ранее в различных журналах. Своей задачей они имеют более глубокое рассмотрение некоторых сторон учения о Лице Иисуса Христа, упомянутых в первой части книги, но не раскрытых там должным образом. По моему мнению, их тоже необходимо было включить в данное издание.
Согласно Святым Отцам, Христос открывается людям в зависимости от их духовного состояния. Он есть очищение очищенных, сияние просвещенных и созерцание боговидцев (св. Максим Исповедник). Он становится для людей вечным и нетленным питием и пищей. Для младенцев – светолепной и просвещающей грудью; для тех, кто оторвался от груди – любящим отцом, заботящимся об их воспитании; для возмужавших – сладчайшим хлебом (св. Симеон Новый Богослов). В зависимости от духовного состояния человека, Христос открывается ему как брат, друг, отец, мать и жених (св. Григорий Палама). Для холодного Он становится одеянием, для голодного – хлебом, для жаждущего – питием. Поэтому Святые Отцы Церкви побуждают нас следовать за Христом "во всяком возрасте и силе” А тот, кто принял крещение, должен достичь "состояния, запредельного всякому возрасту" (св. Григорий Синаит).
На это обращает наше внимание и св. апостол Павел, когда говорит о различии между духовным «мужем» и духовным «младенцем»: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое» (1Кор. 13,11). Именно для этого Господь дал Церкви пастырей и учителей, дабы мы смогли вырасти «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами».
Таким образом, Господские праздники предлагаются Церковью для нашего духовного совершенствования и созревания, для достижения духовного «совершеннолетия» и возмужания. Это не «фольклорные» мероприятия, но источники жизни и спасения. По мере нашего личного участия в этих праздниках обнаруживается наша духовная сущность – кто мы на самом деле: младенцы или мужи. Также через это мы выражаем свое церковное мудрование.
Христос, по пророчеству Симеона Богоприимца, «лежит на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лк. 2,34). Сей есть «всего Властитель, всего Судия, всего Царь, Творец света и Господь жизни» (св. Симеон Новый Богослов). Сей «есть успокоение всякой твари» (Исихий Иерусалимский). В то же время Он является камнем, «и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Мф. 21,44).
Афины, 25 марта 1995 года,
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,
в который явилось превечное Таинство.
(Еф. 4, 11-13).
Архим. Иерофей С. Влахос
один из любимых греческих богословов) спасибо за столь редкую книгу)
спасибо