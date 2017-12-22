В 1994-1995 годах, во время одного из катехизаторских семинаров, проводившихся в Афинской Архиепископии, мною была предпринята попытка развития христологии Господских праздников, праздников Богоявления и любви Божией, праздников обожения человека. Во время семинаров мы пытались рассмотреть историю таинства Божественного вочеловечения и обожения человека. Для меня исключительным благословением была возможность прочитать ряд лекций на эту тему, а для участников семинаров, надеюсь, было полезно прослушать их. Так всем нам вновь была дана возможность еще больше возлюбить Христа. Возлюбить Того, Кто является «неиссякаемым сокровищем всяких благ», «сердца умилением» и «языка упоением».

Иерофей (Влахос), митр. – Господские праздники

Симферопольская и Крымская епархия, 2001 г. – 456 с.

Иерофей (Влахос), митр. – Господские праздники – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к греческому изданию

Часть первая ДВЕНАДЦАТИПРАЗДНИЧЬЕ

Благовещение Пресвятой Богородицы

Рождество Иисуса Христа

Обрезание Господне

Сретение

Богоявление

Премудрость Божия

Преображение

Воскрешение Лазаря и вход Господень в Иерусалим

Страдания и смерть Христовы

Воскресение Христово

Вознесение

Пятидесятница

Часть вторая ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА

Предивный праздник I. Таинство кенозиса II. Зачатие Иисуса Христа во чреве Пресвятой Богородицы III. Спасение и Воссоздание IV. Таинство Пресвятой Богородицы

Воплощение Слова Божия согласно св. Афанасию Великому I. Вочеловечение, как выражение человеколюбия Божия II. Преложение смертного и тленного тела III. Обновление человека IV. Таинство воплощения

Необусловленность Божественного Воплощения I. Основное мнение Святых Отцов Церкви II. Взгляд св. Никодима Святогорца на необусловленность воплощения Сына Божия III. Божественное Домостроительство как предвечная воля Троичного Бога IV. Заключение

Древо познания и древо жизни I. Два дерева в первом раю II. Святоотеческое толкование о райских деревьях III. Богочеловек Христос – древо жизни IV. Древо жизни в Апокалипсисе V. Вкушение от древа познания VI. Рождественское дерево

Агнец Божий I. Характер Апокалипсиса II. Закланный и прославленный Агнец III. Славословие Агнца IV. Зверь и Агнец



Иерофей (Влахос), митр. – Господские праздники – Предисловие к греческому изданию

Настоящая книга разделяется на две основные части. Первая часть состоит из упомянутых лекций, прочитанных на семинарах, посвященных Господским праздникам. В них раскрывается, главным образом, христологический аспект праздников. Читатель сможет убедиться, что в своих лекциях я использую мысли многих Отцов Церкви и цитаты из их произведений. Однако, в первую очередь лекции строятся на св. Иоанне Дамаскине, св. Григории Паламе и св. Никодиме Святогорце. Во второй части книги приводятся некоторые мои тексты, опубликованные ранее в различных журналах. Своей задачей они имеют более глубокое рассмотрение некоторых сторон учения о Лице Иисуса Христа, упомянутых в первой части книги, но не раскрытых там должным образом. По моему мнению, их тоже необходимо было включить в данное издание.

Согласно Святым Отцам, Христос открывается людям в зависимости от их духовного состояния. Он есть очищение очищенных, сияние просвещенных и созерцание боговидцев (св. Максим Исповедник). Он становится для людей вечным и нетленным питием и пищей. Для младенцев – светолепной и просвещающей грудью; для тех, кто оторвался от груди – любящим отцом, заботящимся об их воспитании; для возмужавших – сладчайшим хлебом (св. Симеон Новый Богослов). В зависимости от духовного состояния человека, Христос открывается ему как брат, друг, отец, мать и жених (св. Григорий Палама). Для холодного Он становится одеянием, для голодного – хлебом, для жаждущего – питием. Поэтому Святые Отцы Церкви побуждают нас следовать за Христом "во всяком возрасте и силе” А тот, кто принял крещение, должен достичь "состояния, запредельного всякому возрасту" (св. Григорий Синаит).

На это обращает наше внимание и св. апостол Павел, когда говорит о различии между духовным «мужем» и духовным «младенцем»: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое» (1Кор. 13,11). Именно для этого Господь дал Церкви пастырей и учителей, дабы мы смогли вырасти «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами».

Таким образом, Господские праздники предлагаются Церковью для нашего духовного совершенствования и созревания, для достижения духовного «совершеннолетия» и возмужания. Это не «фольклорные» мероприятия, но источники жизни и спасения. По мере нашего личного участия в этих праздниках обнаруживается наша духовная сущность – кто мы на самом деле: младенцы или мужи. Также через это мы выражаем свое церковное мудрование.

Христос, по пророчеству Симеона Богоприимца, «лежит на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лк. 2,34). Сей есть «всего Властитель, всего Судия, всего Царь, Творец света и Господь жизни» (св. Симеон Новый Богослов). Сей «есть успокоение всякой твари» (Исихий Иерусалимский). В то же время Он является камнем, «и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Мф. 21,44).

Афины, 25 марта 1995 года,

праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,

в который явилось превечное Таинство.

(Еф. 4, 11-13).

Архим. Иерофей С. Влахос